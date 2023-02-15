Шекспировский фестиваль. Из Бостона (Массачусетс) – в пустыню Арава

Международный «Шекспировский проект» приезжает в Эйлат и регион Эйлот. Театр «Эльад» представляет «Шекспировский фестиваль»: 70 дней, более ста юношей и девушек, два шекспировских спектакля в полных версиях! После тридцати лет успешной деятельности театр «Эльад» был выбран для участия в престижном шекспировском проекте, впервые за пределами США.

«Как и Шекспир, мы, современные режиссеры, ставим молодежь во главу угла. Нет «звезд», каждый находит свое место, точнее – каждый из этих молодых людей для нас – звезда, – говорит Дана Ицхаки, художественный руководитель «Шекспировского проекта». – Много раз подростки, которые не находят себя в тех или иных образовательных и социальных рамках, неожиданно раскрываются и получают невероятные возможности для самовыражения в нашем проекте, любовь товарищей по труппе и, конечно, восхищение и поддержку зрительного зала. Главная наша цель состоит в том, чтобы позволить каждому стать звездой и, что еще важнее, лучшей версией самого себя».

«Шекспировский фестиваль» в постановке театра «Эльад» округа Эйлот, в сотрудничестве с театром Shakesreare & Company из Бостона, США, пройдет с 21 по 23 февраля в старом терминале Эйлата. Это общественный международный проект, первый в своем роде, в рамках которого молодые люди учатся самовыражению и более широкому и эффективному использованию собственных возможностей, стоя на сцене и выступая перед аудиторией. Кроме того, они знакомятся с миром театра и произведениями Шекспира – величайшего драматурга всех времен, который и пятьсот лет назад писал на темы, волнующие каждого современного подростка.

«Шекспировский проект» будет поставлен на иврите и английском. В течение десяти недель интенсивных репетиций молодежь будет учиться актерской игре и режиссуре, пробовать себя в продюсерском деле и создании декораций, и многих других профессиях и ремеслах, связанных с театром.

По истечении этих десяти недель каждая из групп должна представить на суд зрителей свою версию пьесы Шекспира, местная театральная публика будет приглашена принять участие в этом настоящем большом шекспировском празднике.

В этом году благодаря поддержке Фонда Джека, Джозефа и Мортона Манделей проект был расширен с одной до трех школ, и, кроме того, впервые он будет проводится также в Эйлате.

Театр «Эльад» уже давно заметен на современном культурном ландшафте Израиля, как один из новаторских. Он был основан 9 лет назад в память о полковнике Эльаде Дане, уроженце кибуца Эйлот, павшем во Второй ливанской войне. Основатели театра «Эльад» – актеры иерусалимского театра “Хан” и тель-авивских «Габима» и «Камери», все они оставили успешные карьеры в центре страны и переехали со своими семьями в Эйлат и регион Эйлот с целью создать здесь новый экспериментальный театр. Этот отдаленный от центра регион, самая южная оконечность Израиля, для них стал питательной средой для исследования границ театрального действа и разработки новых художественных языков.

Ссылка на видео – https://drive.google.com/file/d/1juJ_iLx0CqQDHgYGNZGByJwTJPgCuJpt/view

21-23 февраля, Эйлат

Для информации и покупки билетов –

https://www.elad–theater.co.il

Стоимость билета – 25 шекелей.

Текст и фото (© Рон Карми) – по материалом пресс-релиза