Мои старинные приятели – журналист и фотограф Шломо Бронштейн и художница и педагог Марианна Король – многое что умеют. Во первых, они умеют создать (и создали) прекрасную и теплую семью, и прекрасный и теплый дом. Умеют принимать в нем гостей – прекрасно и тепло, вкусно готовить и быть к гостям очень и очень внимательными и теплыми. Они умеют прекрасно работать, и еще: он – Шломо – фотографировать, и она – Марианна – рисовать. И еще они умеют устраивать выставки – и персональные, и общие, друг с другом. Такая общая двойная выставка откроется в пятницу, 8 сентября в галерее «Артура» в Эмек-Хефер на территории Академического центра «Рупин» рядом с мошавом Кфар-Монаш.

«Шины на чердаке» – общая выставка, где их работы дополняют друг друга так же гармонично, как они – Марианна и Шломо – дополняют друг друга в жизни. Тема выставки: шины. Автомобильные шины, их чернота, грязь, запах паленой резины, прилипший горячий асфальт, рваные куски покрышек, стертые волнообразные узоры протекторов, автомастерские, шиномонтаж.

Не много ли о шинах? Нет – вовсе нет. Как найти в этом поэзию, романтику, как увидеть за этим темп танца, братство людей? Марианне и Шломо это удается – тепло и внимательно.

Нежные акварельные пейзажи перетекают в спрессованный, как молотом в кузне, временной момент в шиномонтажной мастерской – спрессованный в угле на промасленной темной бумаге. Документальные фотографии становятся абстрактным переосмыслением этого момента и антуража адско-шумной кузни. И все вместе превращается в выставку «Шины на чердаке».

Одно из немногих мест, где я чувствую себя неуютно – это автомастерская, гараж. Механики кричат, на меня там обычно просто шипят, и смотрят как на колесо, которое давно пора сдать в утиль, и как на неразумное дитё одновременно. Не каждая женщина понимает разницу между «брекс» и «анбрекс» – что поделать. Как в таком месте найти романтику, источник для творчества, поэзию?

Вот как это объясняет в своем эссе о выставке «Шины на чердаке» Марианна Король: «Это место всегда находится в самых уродливых углах городов – на обочинах шоссе, в промышленных зонах, полных пыли и копоти. Мы же открыли для себя гараж шиномонтажа как место древней мужской силы. Место, продолжающее древние традиции кузнецов. В этом есть что-то первобытное в прямом смысле слова. В гараже образуется конвейер: водители приезжают, меняют или латают колеса и уезжают. Никто не обращает внимание на людей, которые снуют между покрышками, домкратами, станками. Мы остановились и решили исследовать форму и ритм черных и грязных шин, силу рук в черной смазке и фигуры рабочих. Их мы рассматриваем как прообраз Гефеста – бога кузнецов.

Изображения перекрестков и дорог вполне естественно были интегрированы в эту выставку, как продолжение размышлений на ту же тему. А еще следы шин, следы, которые человечество оставляет на земле везде, куда только можно добраться на автомобиле

Естественно, я выбрала «грязную» технику – уголь на коричневой упаковочной бумаге. С помощью угля я оставляла отпечатки следов от шин. Фигуры, которые сочетаются с ними в своеобразный орнамент. Колонны и ряды черных шин создают объемы, обладающие внутренней силой и динамикой.

Картины маслом вступают в диалог с дигитальными работами Шломо. Фотографии превращаются в почти абстрактные объекты, в живописных же работах присутствует реализм фотографии. Каждый из нас исследует тему с нескольких сторон и вместе пытаемся создать увлекательную и даже поэтичную картину самого простого, обыденного, повседневного места».

Куратор выставки Йоси Васид добавляет:

«Такое совпадение восприятия и понимания живописи и фотографии у двух людей, двух родственных душ, не является самоочевидным. Для этого необходимы условия: притяжение, идентичность, привязанность. Это творческая связь, которая бросает вызов – и самому творчеству, и бытию. Выставка «Шины на чердаке» отражает этапы путешествий фотографа и художницы по миру гаражей, их наблюдения за почти случайными ситуациями, повседневными, но по большей части вынужденными, не попадающими в альбомы обычных воспоминаний. Посещение гаража вызывает у нас подозрения и опасения. Беспомощность заставляет считать минуты до вожделенного освобождения. Гаражи также стали «музейными» памятниками прошлого. Мутные пастельные оттенки стен, запах горелого масла, пота. Подошвы обуви липнут к грязному полу. И, одновременно, гаражи являются оплотом мужественности, увековечивающим память о том, что исчезает… Выставка «Шины на чердаке» фиксирует «гаражный миг», документирует контакт между человек и механикой в почти театральном представлении, которое восстанавливает движение – движение автомобиля и доверия».

Все это – и воплощенное состояние доверия в том числе – можно увидеть на выставке «Шины на чердаке» в галерее «Артура» (куртор Йоси Васид), которая открывается в пятницу 8 сентября (открытие будет проходить с 10-00 до 14-00) в кампусе «Рупин» в Эмек Хефер. Выставка продлится до 19 октября. В субботу 23 сентября в 12-00 на выставке пройдет встреча-беседа.

Часы работы – воскресенье, вторник, четверг с 10-00 до 16-00; пятница и суббота – с 10-00 до 14-00.

Телефон 09-7411554

https://arthura.org

О выставке – https://arthura.org/yveissid_sept23

Надо только добраться до «Артуры» в Эмек-Хефер на территории Академического центра «Рупин» рядом с мошавом Кфар-Монаш и смотреть, смотреть, смотреть…

Центр «Артура» расположен на территории кампуса «Руппин» в Эмек-Хефер. Те, кто доедут до «Артуры», могут погулять по саду скульптур, по саду пряных растений, посидеть в деревенском кафе и сдать на время любимого ребенка в «уголок детского творчества».

Ну, а почему «Артура»? Естественно art, и, естественно, в честь Артура Рупина – ученого и общественного деятеля, одного из основателей Тель-Авива. Об Артуре Рупине рассказывать не менее интересно, чем об art, но не в этот раз, хотя все-таки процитирую последний абзац из Википедии о нем: «В 1926 году Рупин основал социологический факультет в Еврейском университете в Иерусалиме. Самым знаменитым его трудом по социологии стал «Евреи в современном мире» (1934). В Хайфе учреждена премия имени Рупина, присуждаемая за достижения в научной и политической деятельности. В честь Рупина названы кибуц Кфар-Рупин (1938) в долине Бейт-Шеан, сельскохозяйственная школа в долине Хефер (на территории которой, превратившейся в академический кампус, и проходит выставка), а также ботанический сад в кибуце Дгания-Алеф».

«Артура» – это общинный центр, основанный и управляемый предпринимателями, живущими в районе Эмек-Хефер, хорошо знакомыми и с динамикой местной жизни и с меняющимися потребностями и желаниями жителей Эмек-Хефер. Эксперименты и деятельность в сфере искусства и дизайна – это и стимул творить, и усиление связей «просто жителей» с представителями искусства, со всеми его оттенками и нюансами.

«Артура» – это дом, где можно экспериментировать, создавать и обсуждать искусство и дизайн. Это дом, куда могут приходить и творить профессионалы и любители искусства, подростки и школьники, взрослые и пожилые люди. Профессионалы из самых разных областей искусства и дизайна: живописи, дигитального искусства, графического дизайна, промышленного дизайна, ювелирного искусства, дизайна моды, интерьеров и архитектуры, фотографии и многого другого.

В «Артуре» проводятся различные проекты и мероприятия, посвященные чистому искусству, прикладному и связям с искусством, включая семинары для художников-профессионалов и любителей искусства, а также выставки в галерее, встречи с художниками, мастер-классы (для детей и взрослых, от серьезных для профессионалов, посвященных искусству автопортрета до легкомысленных занятий по плетению корзин; и множество летних и не только летних кружков для детей), обсуждения выставок, демонстрации фильмов и лекции.

https://arthura.org/

https://arthura.org/workshops/

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https://www.instagram.com/arthura_art_design/

Часы работы: с воскресенья по четверг с 9:00 до 19:00, по пятницам и субботам – с 10:00 до 14:00. Телефон для справок: 09-7411554.

Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены Шломо Бронштейном и Марианной Король.