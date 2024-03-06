«Жизнь деревьев в портретах» – название персональной выставки фотографа Шломо Бронштейна, которая откроется в воскресенье 10 марта в выставочном зале им. Наоми и Изи Либлеров (лобби главного здания Системы библиотек и информации Бар-Иланского университета – здание 401) в рамках серии университетских выставок. Выставка «Жизнь деревьев в портретах» продлится до середины мая 2024 года.

Вот что пишет сам Шломо Бронштейн – не только прекрасный и всевидящий фотограф, но и прекрасный журналист:

“Самое время объяснить, почему меня заинтересовала жизнь деревьев и как появились эти портреты? Мои модели – деревья – живут в разных странах. И наши мимолетные встречи происходили достаточно неожиданно, без предварительной договоренности, в любую погоду. В какой-то момент времени в моем компьютере появилась папка «Портреты деревьев». В течении многих лет я сохранял там воспоминания об этих встречах…

Все работы из этой серии – без названия. Как мне кажется, большинство фотографий – “атмосферные” – они несут настроение автора. Я не хочу навязывать зрителям какое-то направление мысли. А те, кто задержится возле картины, погрузится в изображение должен что-то почувствовать. Вот это ощущение или настроение и будет названием работы.

Хорошо известно, что дерево является универсальным символом среди множества различных архетипов. Он живет в сознании многих народов мира на протяжении веков не только в традиционно-бытовых ритуалах, но и в религиях, космогонических представлениях, мистике. Дети, часто рисуют свой дом с треугольной крышей. А рядом с домом дерево…

Именно дерево выполняет функцию связи миров, неба и земли, людей и богов, материи и духа, является своеобразной осью вселенной. Еще в древние времена существовала философская идея, что дерево является воплощением мудрости, превыше которой нет ничего, что оно подобно венам большого тела космоса, по которым течет сила и мощь космического пространства. Оно в самом широком объеме отражает реалии человеческого бытия – это структура Вселенной, структура Рода как общности.

А еще дерево — это символ стабильности и силы. Метафора дерева, уходящего корнями глубоко в землю, говорит о силе, стабильности и приземленности. Также символизирует рост, поскольку ветвистая крона дерева является результатом многолетнего медленного роста — от уязвимого саженца до крепкого дерева. Олива изображалась, как символ надежды на мир, счастливую семейную жизнь и размеренный труд. Цветок апельсина — чистоту, целомудрие и щедрость; тростник — смирение и символ страстей …

«Дерево — то же тело. Его кора подобна коже, ветви — волосам. Оно благоухает цветами и плодами и, подобно человеку, способно слышать, видеть, ощущать”. Это высказывание принадлежит знаменитому немецкому врачу и естествоиспытателю Парацельсу. Деревья воспринимались как живые существа, покровители рода, семьи, хранители жизненной силы. Они играли важную роль в семейно-родовой и календарной обрядности.

Можно вспомнить и о деревьях Райского сада. Но это тема совсем другой выставки…

Artist statement Шломо Бронштейна:

“Я – художник-фотограф, который работает в психиатрической клинике. Это – пространство кривых зеркал, в которых многократно отражаются жизненные коллизии сотен пациентов. У каждого своя история, свой особый взгляд на окружающую действительность…

Подобные отражения происходят и при создании моих работ. Я совершенно отхожу от реальности созданной объективом и стараюсь передать собственное видение «природы вещей». Это позволяет снять все физические ограничения, свободно перемещаться во времени, пространстве, и даже создавать новые миры.

Как это происходит? Лично для меня изображение, полученное с помощью камеры – отправная точка для начала работы. Далее я “проявляю” изображение чтобы выявить замысел. Для этого я создаю многочисленные дополнительные слои, используя прежние мои фотографии. Наложение слоев позволяет добиться желаемой тональности, игры света и тени, и главное – “генерального замысла”. Это захватывающий процесс: мыслеформы обретают реальные очертания и происходит полное погружение в ткань работы. По сути, такое творчество – это глубокая медитация, позволяющая мне отключить все внешние раздражители. Существует лишь экран компьютера и магия изменений, которые там происходят. Возвращение в реальный мир происходит у меня при нажатии кнопки «Save».

Конечный результат, обычно ничем не напоминает исходный кадр, который практически без следа растворился в плоскости изображения. Он свою функцию выполнил: вывел мысль автора на орбиту ….

А созданная работа начинает жить собственной жизнью”.