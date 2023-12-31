«Шубертиада 2024» в Израиле – с 26 января по 9 февраля

Заглавное фото: “Шубертиада” – © Михаль Павия. השוברטיאדה- צלם מיכאל פביה

Израильская «Шубертиада» возвращается уже в 17-й раз в рамках ставшего уже привычным зимнего концертного турне по всей стране. В рамках этого фестивального турне в начале 2024 года пройдут 8 концертов в 7 музыкальных центрах по всей стране, в которых примут участие музыканты из Израиля и из-за рубежа.

В центре фестивальной программы в этом году жанр хорового пения, который будет представлен лучшими образцами хорового репертуара Шуберта. Ансамбль «Cecilia» в своем дебюте на израильской «Шубертиаде» исполнит подборку песен для 4 мужских голосов – как а’капелла, так и в сопровождении фортепиано. К ансамблю «Cecilia» присоединится австрийский тенор Даниэль Йохансен и меццо-сопрано Тамара Навот.

Также в программе фестиваля прозвучит Фортепианное трио Шуберта Op.99, в исполнении Хагая Шахама (скрипка), Хилеля Цори Цари (виолончель) и Арнона Эреза (фортепиано), а также последняя соната Шуберта для фортепиано – большое масштабное произведение, состоящее из 4 поистине волшебных частей, которые сыграет пианист Даниэль Гортлер.

17-я израильская «Шубертиада» пройдет с 26 января по 7 февраля. В рамках это шубертовского фестиваля пройдут 8 концертов в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Ришон ле-Ционе, Рааанане, в кибуце Сде-Бокер и в Эмек ха-Ярден. В этом году в фестивале примут участие израильский ансамбль «Cecilia» (впервые участвующий в «Шубертиаде») и такие музыканты, как скрипач Хагай Шахам, виолончелист Хилель Цори, пианисты Даниэль Гортлер, Арнон Эрез, Ирит Роб и певица меццо-сопрано Тамара Навот. К ним присоединяется гость из-за рубежа, австрийский тенор Даниэль Йохансен – востребованный солист, часто исполняющий произведения периода барокко заслуживший особую репутацию в роли евангелиста (рассказчика) в «Die Passion» Баха – в «Страстях по Иоанну» и в «Страстях по Матфею»

В центре «Шубертиады» 2024 года: жанр хорового пения с отрывками из хорового репертуара Шуберта.

Шуберт оставил после себя огромное наследие в области хоровой музыки, включая 6 месс, в том числе на немецком языке (в отличие от обычной латинской), множество сочинений на традиционные тексты, такие как Stabet Mater, Magnificat, Offertorium и другие, а также десятки напевов, гимнов и других коротких произведений для разнообразных вокальных ансамблей, с солистами или без, а’капелла, в сопровождении органа, оркестра или фортепиано

Ансамбль «Cecilia» (https://www.facebook.com/CeciliaEnsemble/) в своем первом выступлении на израильской «Шубертиаде» исполнит подборку песен для 4 мужских голосов, некоторые а’капелла, некоторые с фортепианным аккомпанементом. Песни для квартета мужских голосов – это в основном гимны природе; охотничье песни; песни, прославляющие любовь и вино – это песни на тексты поэтов – современников Шуберта, таких как Иоганн Зайдель, Иоганн Майерхофер и Франц Грильпарцер. Эти песни исполнят вокалисты ансамбля «Cecilia», в трех песнях к ансамблю присоединится австрийский певец-тенор Даниэль Йохансен, а в песне «Серенада» – меццо-сопрано Тамара Навот.

Также в «Шубертиаде» участвует пианист Даниэль Гортлер, один из основателей этого фестиваля, который исполнит фортепианную сонату, сочиненную Шубертом в последний год его жизни, масштабное произведение в 4 частях. Это будет всего лишь второй раз в истории израильской «Шубертиады», когда будет исполняться фортепианная соната

Еще одно произведение, написанное Шубертом в последний год жизни и которое будет исполнено на фестивале – фортепианное трио, соч. 99, которое исполнят Хагай Шахам (скрипка), Хилель Цори (виолончель) и Арнон Эрез (фортепиано).

И ещё одно музыкальное событие, которое пройдет под эгидой израильской «Шубертиады», – специальный концерт победителей песенного конкурса «Lieder» Иерусалимской академии музыки и танца. Концерт состоится 9 февраля в студии «Аннет» в Тель-Авиве.

Израильская Шубертиада, которая каждый год возвращается на свой традиционный «Зимний путь» приурочена ко дню рождения «гения из Вены» Франца Шуберта, родившегося 31 января 1797-м года. «Шубертиаду» проводят в нескольких странах мира. Самая известная из них, конечно, в Австрии. Есть также в Германии, еще в нескольких странах. Израильская «Шубертиада», ежегодный музыкальный марафон из произведений Шуберта, уже стала культурной традицией. Фестиваль под художественным руководством виолончелиста, д-ра Раза Коэна пройдет по всей стране в 17-й раз.

Израильская «Шубертиада» стартовала в 2007 году – как концерт-марафон в Культурном центре Эйнав в Тель-Авиве при участии 11 израильских музыкантов – и с тех пор стала хорошо известна и популярна среди любителей музыки по всей стране, заняв заметное место на карте культурных событий Израиля. В соответствии с традицией «Шубертиад», проходивших в Вене при жизни Шуберта, около 200 лет назад, эти концерты камерной музыки призваны возродить атмосферу венских салонов. Концерты израильских «Шубертиад» представляют израильской публике разнообразную программу в тех областях музыки, в которых Шуберт был особо известен – в частности в произведения для камерных ансамблей и Lieder.

Если же говорить об особом вкладе Шуберта в мировое музыкальное наследие, то в первую очередь надо сказать именно о его огромном влиянии на развитие жанра «лидер» – классических вокальных произведений, песен на стихи немецких романтиков. Конечно, песни писали и до Шуберта, но он поднял этот жанр на новую высоту, и проложил дорогу своим гениальным последователям – Шуману, Брамсу, Мендельсону, а впоследствии и французским композиторам. Шуберт создавал песни на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. Интересно, что в историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне. Два цикла песен Шуберта – «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – стали в свое время новой страницей в истории вокальных жанров.

Художественный руководитель фестиваля – виолончелист, д-р Раз Коэн, который инициировал и основал его вместе с Даниэлем Гортлером, Йоси Шифманом и Мири Шамир.

Израильская «Шубертиада 2024»

26 января, Ришон ле-Цион, зал «Гейхал ха-Тарбут», 12:30. Билеты https://isorl.smarticket.co.il/ или по телефону 03-9484840

27 января, Хайфа, зал «Рапопорт», 20:00. Билеты по телефону 04-8363804

28 января, Иерусалим, Мормонский университет, 20:00.; Билеты здесь или по телефону 02-6265621

29 и 30 января, Раанана, Центр музыки и исполнительских искусств Раананы. Билеты здесь или по телефону *8864

1 февраля, Бейт Габриэль, Цомет Цемах, Кинерет, 20:00. Билеты по телефону 04-6751175 или на сайте.

3 февраля, Тель-Авив, 20:00, Израильская консерватория. Билеты по телефону 03-5466228 или на сайте https://www.icm.org.il/.

4 февраля, Сде-Бокер, 20:00. Клуб «Моадон ле-хавер». Билеты по телефону 050-8569841 .

9 февраля, Тель-Авив, студия «Аннет», 12:00. Особый концерт победителей конкурса вокалистов «Lieder» имени Иерусалимской академии музыки и танца. Билеты на сайте https://fbmc.co.il/en/flagship/studio-annette/ или по тел. 03-6201185

Стоимость билетов: 80-140 шекелей.

Сайт – https://www.schubertiade.co.il/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/israeli.schubertiade/

Фотографии представлены пресс-службой