Синекрылые бабочки, кит, парочка акул и шоколадное мороженое

Текст и фото – © Маша Хинич

Так бы всегда, так бы каждый день перебегать от 17-метрового кита к синекрылым бабочкам в тропическом раю, из рая – через парк – к разноцветным рыбам во встроенном наполовину в скале многотонном аквариуме. По дороге – а я набегала много кругов – меня угостили шоколадным мороженым и, честно, это был один из лучших дней последнего времени, последних 600 с лишним дней, потому что удалось расслабиться и отвлечься, благо есть на что отвлечься: на мир океана, на мир тропиков, на мир зоопарка в Иерусалиме. Три раза слова «мир» в одной строчке, но вернемся от мечтаний к тропикам и к морям, к царству бабочек и к подводному миру (мир – в четвертый раз).

Сразу, пока не забыла: можно купить единый билет, который будет действителен в течение месяца для визитов в зоопарк, в Дом бабочек и в Аквариум. За один раз все посмотреть невозможно, а вот ходить сюда целый месяц еще как возможно, было бы время, силы и желание – потому как билет уже есть.

Сначала про бабочек – про их королевство, официально именуемым «Выставка биоразнообразия в Доме бабочек имени Хиллари Тиш – Hilary Tisch Biodiversity Exhibit», что на деле представляет собой мини-тропический сад с постоянной влажностью и температурой (80% и 28 градусов) и где свободно, круглый год, летают двенадцать видов тропических бабочек – очень ярких и очень больших. Их так много, что их можно поймать руками. Собственно говоря, даже и ловить не нужно, просто остановитесь и они сядет сядут вам на плечи и на руки, особенно если вы будете держать кусочек гуаявы или банана, лучше слегка подгнивших (назовем иначе, политкорректно – слегка перезревших), потому что бабочек привлекает запах именно таких фруктов, точнее резкий аромат фруктового сахара, так что воздух внутри оранжереи пахнет перезревшими фруктами.

Бабочки вылупляются из куколок здесь в двух специально оборудованных шкафах со стеклянными дверцами, заглянув в которые можно узреть весь процесс метаморфозы «кокон – бабочка». Куколки/коконы – от 800 до 1000 штук в специальных ящиках – ежемесячно поступают сюда с родины Шекспира, из Стратфорда -на-Эйвоне в Англии, с фермы по разведению бабочек. В два шкафа-инкубатора куколки раскладывают по видам; спустя семь-десять дней створки шкафов открывают на глазах у посетителей. А в Англию коконы (или еще гусениц?) привозят из Коста-Рики (а также изредка из Вьетнама и Австралии), где многие жители занимаются сохранением бабочек и попыткой уберечь их от «дикой» несанкционированной ловли. В Коста-Рике местные жители занимаются не только разведением насекомых, но и охраной природы – эта деятельность помогает сохранять виды и поддерживать экономику региона. Защитники природы Центральной Америки поставили разведение бабочек на промышленную основу: фермы дают доход местным жителям и снижают соблазн ловить дикие виды для перепродажи охотникам за экзотикой.



Бабочек надо беречь – в Израиле их также берегут: в Израиле в дикой природе обитает около 140 видов дневных бабочек (не считая ночных, которых значительно больше). Эти данные варьируются в зависимости от методик подсчета, но общее число дневных видов, признанных постоянными или сезонными, стабильно держится в этом диапазоне. Из этих 140 видов 17 видов дневных бабочек включены в список охраняемых видов.

Из Англии же в Иерусалим привозят 12 видов – все по согласованию с Министерством сельского хозяйства и по договору с компанией Britich Airways, которая, как известно, к нам в последнее время летает нерегулярно. Так что руководству зоопарка потребовалось немало нервов, чтобы уговорить на извоз коконов Эль-Аль. Но уговорили, и потому бабочки продолжают регулярно проходить круги метаморфоз, вылупляться в стеклянных шкафах, живут 2-3 недели (максимальный полный жизненный цикл тропических бабочек – до 3 месяцев) и радуют всех, кто забредает в этой тропическое царство с бананом или без.

Кроме бабочек, в это Доме биоразнообразия представлены и другие обитатели тропического леса (вообще-то, этот Дом и есть тропический лес, только очень уж на скромной для леса территории): пауки, жуки, богомолы, пчёлы (в прозрачных ульях), саранча и многие другие. Это интерактивное пространство позволяет увидеть взаимосвязь различных видов и важность их сохранения. Интерактивное – не значит, что по вам будет ползать саранча, но вот пчел стоит поберечься.

Признаюсь, что я сфотографировала каждого из насекомых в его стеклянном загончике, уделив почему-то особое внимание мадагаскарским тараканам (простите – но это такое название). А потом все фотографии этих насекомых, похожих на сухие палочки, листочки, стручки и веточки, стерла – как- то так получилось. И в памяти телефона ( в моей-то сохранилось всё) остались только бабочки во главе с синекрылым Blue Morphy.

Помимо бабочек, выставка включает четыре отдельные зоны, посвящённые важности биологического разнообразия. Среди них: зона маскировки и имитации в природе, где можно увидеть различные виды палочников; зона, посвящённая взаимосвязям в природе – как раз с тем прозрачным ульем, где можно наблюдать за пчёлами; зона разложения и переработки с мокрицами и тараканами; и, наконец, зона сотрудничества насекомых и сельского хозяйства, где к вашим услугам – саранча и жуки.

Лучше всего попасть на экскурсию в царство бабочек ежедневно в 12:00. В это время открываются стеклянные шкафы, из них вылетают «готовые» бабочки и их тут же кормят. Один-два тихих щелчка — и на свет выбирается «голем» из хитина, чтобы через пару часов расправить металлическо-синие крылья Blue Morpho. Так начинается короткая жизнь иерусалимских тропических бабочек: три недели яркого полёта между пальмами и бугенвиллиями. И в это же время – в 12:00 – проходит экскурсия, на которой вам расскажут все настолько подробно, что вы выйдете оттуда с одним желанием – стать энтомологом.

Море в Иерусалиме. Окно с видом на море без выхода к морю

От павильона бабочек до аквариума – три минуты пешком (напоминаю: между ними шоколадное мороженое), но этот переход – словно скачок во времени и пространстве. За панорамным стеклом толщиной в 30 сантиметров плавает красно-белая компания рыб-клоунов, затем видны дрожащие тени ската – что-то среднее между друзской питой и военным истребителем.

Главный резервуар аквариума вмещает 1,6 млн литров солёной воды; ещё миллион «растворён» в двадцати тематических зонах – от Средиземного моря до Красного.

Аквариум Израиля, расположенный рядом с Иерусалимским зоопарком, – это первое подобное учреждение у нас в стране, посвящённое сохранению морских и прибрежных экосистем Израиля. В центре внимания – четыре ключевых водных ареала: Средиземное море, Кинерет, Мёртвое море и Красное море. На экспозиции представлено более 190 видов морских животных, включая акул, скатов, гитарр, медуз и множество других обитателей.

Вода здесь искусственная: каждый месяц сотрудники «готовят» 250.000 литров моря заново, растворяя в осмосе 42 килограмма солей. 120 фильтров, озоновая станция и 3000 датчиков непрерывно следят за температурой, кислотностью и прозрачностью. Так что здесь не только разводят рыб, но и «выращивают» воду. Любая новая рыба проводит три месяца в карантине (я не оговорилась – именно так!): ветеринар осматривает её так же тщательно, как педиатр новорождённого.



Отдельное развлечение – кормление акул: в аквариуме работают 15 ныряльщиков – добровольцев. Собственно говоря, где еще нырять в Иерусалиме, как ни в аквариуме? Но задача аквалангистов – не только кормление акул. Первая задача – мыть стекло внутри главного резервуара, вторая – тренировать акул. В естественной среде обитания акулы (санитары моря) едят раз в 10 дней – раз в две недели, а здесь их кормят три раза в неделю. Чтобы их дисциплинировать, акул приучили к звукам колотушки и к ярким цветным квадратам, обозначающим нужное место. Для аквариума это критически важно: так хищники не преследуют мелкую рыбу и не превращают весь искусственный риф в персональную столовую.

Насчет рифов – тут вырастили свой. Долго сомневались, но получилось!

Центр размножения медуз -— новая аттракция комплекса. Прозрачные зонтики растят здесь с миллиметрового «полипа» до полуметровых загадочных существ. За четыре месяца до запуска выставки медуз был сконструирован специальный круговой бассейн без острых углов, ведь медуза боится даже собственной тени.

Еще немного статистики:

Главный резервуар действительно содержит 1,6 млн литров солёной воды и около 1,9 миллиона литров в остальных.

Всего же в этом в комплексе -30 аквариумов общей площадью 7000 квадратных метров.

Стоимость строительства аквариума Gottesman Family Israel Aquarium, законченного 8 лет назад (аквариум был открыт 19 июня 2017 года ) составила 100 млн шекелей, из которых около 40 млн пожертвовал фонд Gottesman. Рыб в основном привозят из африканских стран, в основном из Кении, а также из Португалии и Италии – с ферм, подобным «бабочкиным» фермам в Коста-Рике.

В Аквариуме разработана специальная оптимальная диета для рыб со всеми витаминами, близкая к естественной; здесь можно узнать, что у осьминога 3 сердца, узнать о том, насколько ядовита рыба-камень Stonefish и насколько чувствительны к температуре и к чистоте воды акулы. Узнать, как построить коралловый риф за 8 лет в искусственных условиях, как очистить рыбу от паразитов перед тем, как выпустить ее в аквариум; сколько раз нужно прогнать воду через систему фильтров, прежде чем сделать из нее морскую и сколько тонн бетона вбиты здесь землю, чтобы аквариум не пострадал от землетрясения. Так чтоб желанию стать энтомологами прибавляется желание стать ихтиологами.

Когда вы в последний раз видели кита длиной 17,5 метров, парящего в воздухе?

В отдельном помещение аквариума, в котором раньше планировалось сделать рыбный ресторан (что за нелепая ирония и хорошо, что этого не случилось) подвешен к потолку 17,5-метровый скелет весом 750 кг кашалота по имени Сэнди. Его выбросило на берег в Ашкелоне в 2021 году – известная история, о которой очень много писали и очень много снимали и фильм о сухопутных «приключениях» Сэнди здесь также можно посмотреть https://www.israel-aquarium.org.il/whalevideos).

Каждый позвонок, каждую кость и каждое ребро – всё, что сохранилось, сканировали и напечатали на 3-D-моделях, чтобы примерить будущие крепления – адаптировать каждую деталь крепления к конкретной кости. Для реставрации применялись специальные клеи, используемые для консервации органических материалов.

Скелет зафиксирован на потолке с помощью тонких нержавеющих стальных тросов, способных выдерживать особо большие нагрузки. Сложное проектирование подвески включало консультации с экспертами из Израиля и других стран. Скелет собирался в этом помещении около полутора лет, при инвестициях в 1,5 млн шекелей. Когда посетители поднимают головы, то видят не музейный «экспонат», а впечатляющее напоминание о хрупкой связи Израиля с морем, даже если самого моря из окна не видно. Этот павильон – с огромным скелетом над головой (кстати, череп Сэнди можно рассмотреть ближе, поднявшись по особой лестнице) и с полудюжиной видео- очень впечатляет. По-моему, мы начинаем конкурировать с Natural History в Нью Йорке. А пока конкурируем, задумайтесь, насколько человек зависит от моря или почему маленькие рыбки плавают вместе (потому что в стайке они похожи на одну большую рыбу).

История началась в 2021 году, когда туша обыкновенного кита (Balaenoptera physalus) была выброшена на побережье Ницаним и была захоронена Ассоциацией «Махмали» ( מחמל”י ) и Управлением природы и парков в близлежащих дюнах.

В мае 2023 года совместная команда из Библейского зоопарка в Иерусалиме, Израильского аквариума и Ассоциации «Махмали» приступила к раскопкам костей с целью выставить их для публики в Израильском аквариуме.

Немного о «парящем» китe:

Примерный возраст: 20 лет

Длина восстановленного скелета: около 17,5 метров

Вес кита при жизни: около 30 тонн

Вес костей после очистки: около 750 кг (около 1 тонны вместе с конструкцией и креплениями)

Количество костей в скелете: около 160

И вот еще, что очень важно:

Аквариум и павильон бабочек стали лабораторией для многих волонтёров: здесь созданы и проходят специальные программы для школьников-«энтомологов», студентов-ихтиологов, для групп детей с особыми потребностями, для проходящих альтернативную военную службу. Есть экскурсии «за кулисы», ночные туры с фонариками (до 25 человек, которые ночуют в главном зале аквариума, а сама идея подобной экскурсии родилась во время ковида, когда в аквариуме ночевали его сотрудники – рыб нельзя оставлять без присмотра); есть также маршруты для велосипедистов.

Насущная информация:

Аквариум – Gottesman Family Israel Aquarium, Jerusalem

Адрес: ул. Аарон Шулов, 1, Малха, Иерусалим (рядом с Библейским зоопарком)

דרך אהרון שולוב 1, מלחה, ירושלים (Aharon Shulov 1, Malha, Jerusalem)

От Зоопарка можно пройти пешком или доехать на автобусе № 26A (остановка рядом с аквариумом)

Сайт https://www.israel-aquarium.org.il/.

Часы работы

Воскресенье – четверг: 09:00–17:00

Пятница и канун праздников: до 16:00

Суббота и праздники: 09:00–17:00

Последний вход – за 2 часа до закрытия

Царство бабочек — Hilary Tisch Biodiversity Exhibit & Butterfly House

Посещение входит в стоимость посещения аквариума — доступно в те же часы работы https://www.jerusalemzoo.org.il/en-exhibitions/biodiversity-exhibit-and-butterfly-house

Facebook: https://www.facebook.com/israelaquarium/

Instagram: https://www.instagram.com/israel_aquarium/

YouTube: https://www.youtube.com/user/JerusalemZoo/videos

Иерусалимский Зоопарк – https://www.jerusalemzoo.org.il/