Ночь в Аквариуме

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – צבי ים באקווריום ישראל צילום מאיה ז’רמן – предоставлено пресс-службой Аквариума

Чисто субботнее сообщение – пусть оно будет повеселее, чем то, что новостная лента показывает нам в будние дни.

Сообщение из Иерусалимского аквариума про то, как дрессировать акул, про то, что едят рыбы и как вода из моря попадает в Иерусалим. И про то, что в аквариуме есть выставки и экскурсии. И про то, что там можно кормить морских черепахи даже остаться ночевать на ночь. Для этого нужно принести с собой спальный мешок и, конечно, заплатить. И, кстати, еще и про то, что по четвергам часы работы Иерусалимского аквариума продлены до 19.00. На поздние экскурсии и ночевки надо записаться заранее.

Если говорить о погоде в Иерусалиме внутри Аквариума – она всегда прекрасная и ровная. Для рыб организовали особые условия, которыми можно воспользоваться и людям, и для этого необязательно погружаться с аквалангом в тёплую воду. Кстати, Аквариум – место еще не до конца изученное, но тайные службами этим уже воспользовались: в «закулисной зоне» Аквариума, с другой стороны резервуаров, снимались сцены 3-го сезона сериала «Манаяк» – сцены тайных и драматических встреч следователей министерства обороны и различных комиссий. Думаю, что это место было выбрано для съемок, так как возможные свидетели – рыбы – молчат.

По четвергам в Аквариуме проходят вечерние экскурсии, где можно услышать массу историй. Также по четвергам в 17.00 ноль можно покормить морских черепах и, естественно, послушать рассказы о них, например как и когда этих черепах нашли на пляжах Израиля. Между прочим, любителям современных гендерных течений, неплохо знать, что определить у морских черепах кто самец, а кто самка, можно, только когда им исполняется 20-40 лет.

И еще: сейчас в Аквариуме демонстрируется 2 выставки: «Говорящие звери» художника Дуди Шамая – полные юмора и цвета десятки фотографий и иллюстраций различных животных – как действительно существующих, так и выдуманных. Вторая выставка Under The Sea – ювелирные изделия на мотивы морской тематики учеников ювелирной мастерской Яэль Шкеди (эта выставка будет экспонироваться в Аквариуме до 4 января 2025 года).

И еще раз еще: по четвергам же в Иерусалимском Аквариуме можно остаться ночевать – развлечение в стиле «Ночь в музее», и хотя у нас не Лувр, а Аквариум, но то тоже неплохо..

Не забудьте принести спальный мешок и заранее зарегистрироваться на сайте Аквариума. Ночь с рыбами, по крайней мере, будет тихой.

Все подробности на сайте Иерусалимского Аквариума –

https://www.israel-aquarium.org.il

Страница в фесйбуке – https://www.facebook.com/israelaquarium/