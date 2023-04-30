Скоро в Израиле будет представлен спектакль-трагикомедия «Папа»

Верхнее фото: @ Виктория Назарова

Совсем скоро, с 5 по 9 мая на лучших сценах нашей страны любители театра смогут увидеть спектакль-трагикомедию – «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. Это пронзительно трогательный спектакль, главные роли в котором сыграют замечательные актеры – Сергей Маковецкий и Марина Александрова.

Всего 4 спектакля знаменитой французской пьесы, покорившей театральные подмостки всего мира и удостоившейся восторженных отзывов критиков в Европе и США, будут сыграны в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве.

Автор пьесы Флориан Зеллер – французский писатель и звезда современной драматургии. Эту самую известную его пьесу, жанр которой сам автор определяет как «трагический фарс», много ставят в ведущих театрах всего мира. В 2014 году драматург был удостоен за нее Премии Мольера, главной театральной награды Франции. В 2021 году Зеллер снял по своей пьесе фильм «Отец», получивший премию «Оскар», с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.

Премьера спектакля «Папа» с Маковецким и Александровой состоялась в декабре 2019 года, и с тех пор постановка была множество раз с успехом показана в разных городах и странах. И если фильм «Отец» – это стопроцентная драма, то спектакль «Папа» рассказывает серьезную историю о старении и напряженных семейных отношениях с легкой иронией и юмором, не оставляя после себя тяжелого и мрачного осадка.

«Папа» – реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью?

Вот что рассказывает накануне гастролей в Израиле о спектакле и о своем персонаже Сергей Маковецкий: «Пьеса – замечательная. Она написана совсем недавно. В отличие от фильма, она называется «Папа». Мы её поставили в декабре 2019 года и были самыми первыми среди театров. Сама пьеса так выстроена, что вы не можете понять – или это в шутку, или это всерьёз, потому что поначалу, кажется, что главный герой, как будто бы, всех разыгрывает, как будто бы все превращается в некий детектив, и только постепенно мы видим, что он не узнаёт и потом хитрит. Самое главное, на мой взгляд, в этой пьесе это отношение папы и его дочери, которую играет замечательная Марина Александрова.

Тут одна из самых сложных тем, с которой часто сталкиваются наши дети. Ей же (дочери) хочется быть счастливой. У нее последняя возможность быть счастливой. У неё есть мужчина, который её любит и который терпит ее Папу, и не бросает её. Перед ней встает дилемма – бросить отца, отдать в богадельню или, не смотря ни на что, заботиться о нем».

Неожиданный и блистательный дуэт актеров, исполняющих главные роли, лаконичное сценическое решение, потрясающее музыкальное оформление и свет погружают зрителя в ситуацию полностью и без возможности усомниться в правдивости происходящего.

В спектакле также заняты Евгения Крегжде, Надежда Лумпова, Дмитрий Гизбрехт, Иван Бровин.

Режиссер: Владимир Бельдиян, сценография: Александр Лисянский, композитор: Фаустас Латенас, свет: Майя Шавдатуашвили, костюмы: Ника Велегжанинова, перевод: Илья Именитов.

Спектакль театрального агентства www.entracte.moscow. Пьеса представлена Агентствами «Независимый театральный проект», Москва и «Агентство Драма/Сюзанн Саркье», Париж.

Cпектакль «Папа» будет показан:

5 мая, в пятницу – Хайфа, Аудиториум

7 мая, в воскресенье – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

8 мая, в понедельник – Ашдод, Центр сценических искусств

9 мая, во вторник и 10 мая, в среду – Тель-Авив, Бейт а-хаяль

Заказ билетов на сайте https://biletru.co.il/ и по телефону *4997

Фото: @ Виктория Назарова

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