«Папа» – история о непростом выборе между долгом и жизнью для себя

Верхнее фото @ Виктория Назарова

В начале мая израильские зрители смогут увидеть спектакль, поставленный по нетипичной французской пьесе, которая покорила театральные подмостки всего мира и удостоилась восторженных отзывов критиков в Европе и США.

Трагикомедия «Папа» по пьесе Флориана Зеллера – это пронзительно трогательный спектакль, разыгранный прекрасными актерами – Сергеем Маковецким и Мариной Александровой.

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет. Когда-то давно он был танцовщиком, а теперь живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ в прошлом был инженером, а его дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в пижаме и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг, и так странно ведут себя все эти люди! Как бы то ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?!

«Папа» – реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью?

Автор пьесы Флориан Зеллер – французский писатель и звезда современной драматургии. Эту самую известную его пьесу, жанр которой сам автор определяет как «трагический фарс», много ставят в ведущих театрах всего мира. В 2014 году драматург был удостоен за нее Премии Мольера, главной театральной награды Франции. В 2021 году Зеллер снял по своей пьесе фильм «Отец», получивший премию «Оскар», с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.

Премьера спектакля «Папа» с Маковецким и Александровой состоялась в декабре 2019 года, и с тех пор постановка была множество раз с успехом показана в разных городах и странах. И если фильм «Отец» – это стопроцентная драма, то спектакль «Папа» рассказывает серьезную историю о старении и напряженных семейных отношениях с легкой иронией и юмором, не оставляя после себя тяжелого и мрачного осадка.

Неожиданный и блистательный дуэт актеров, исполняющих главные роли, лаконичное сценическое решение, потрясающее музыкальное оформление и свет погружают зрителя в ситуацию полностью и без возможности усомниться в правдивости происходящего.

В спектакле также заняты Евгения Крегжде, Надежда Лумпова, Дмитрий Гизбрехт, Иван Бровин.

Режиссер: Владимир Бельдиян, сценография: Александр Лисянский, композитор: Фаустас Латенас, свет: Майя Шавдатуашвили, костюмы: Ника Велегжанинова, перевод: Илья Именитов.

Спектакль театрального агентства www.entracte.moscow. Пьеса представлена Агентствами «Независимый театральный проект», Москва и «Агентство Драма/Сюзанн Саркье», Париж.

В Израиле спектакль «Папа» будет показан:

5 мая, в пятницу – Хайфа, Аудиториум

7 мая, в воскресенье – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

8 мая, в понедельник – Ашдод, Центр сценических искусств

9 мая, во вторник и 10 мая, в среду – Тель-Авив, Бейт а-хаяль

Заказ билетов на сайте https://biletru.co.il/ и по телефону *4997

Фото: @ Виктория Назарова Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting