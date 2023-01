Damien Hirst. Cut Grass – The New Jerusalem, 2006. Butterflies and household gloss on canvas, diameter 182.9 cm. The Angel Collection of Contemporary Art © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS/Artimage 2022 Photo © The Israel Museum, Jerusalem, by Elie Posner. Источник фото – hhttps://www.imj.org.il/en/exhibitions/damien-hirst-cut-grass-%E2%80%93-new-jerusalem

Для тех, для кого «наше всё» – это Дэмиен Херст. Не пропустите – его инсталляция «Скошенная трава – Новый Иерусалим» демонстрируется до августа 2023 года в отделе современного искусства Музея Израиля в Иерусалиме. Круг из ткани диаметром 183 см (182, 9 – будем точны), покрытый бабочками, красками и лаком. Эдакие гигантские пяльцы с распятыми во множестве эфемерными созданиями.

Бабочка – не стоит далеко ходить за примерами – символ красоты и хрупкости, смертности и вечной жизни. Хотя бабочки живут-порхают всего несколько дней, их форма и расцветки сохраняются в памяти, в образах, в искусстве, отождествляется с душой, воскрешением и возрождением, с вечным циклом – яйцо, личинка, гусеница, кокон, куколка, великолепные крылья

Британский художник Дэмиен Херст (родился в 1965 году) уже более тридцати лет включает бабочки в свои работы, демонстрируя тем самым свой постоянный интерес к вопросам красоты и мерзости, святости и науки, жизни и смерти. Для этой работы он получил бабочки с особой фермы, созданной для обуздания браконьерства и незаконной торговли, нарушающtй экологический баланс. Ну как-то все равно, лучше бы нарисовал, чем отрывал крылышки, для использования их в качестве ready-made в этом ярком симметричном коллаже, напоминающим в зависимости от предпочтений либо витражи-розетки в соборах, либо азиатские мандалы. В любом случае: созерцательно, медитативно, от внешнего края к центру, приближаясь к сути бытия.