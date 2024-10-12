Ровно через год и 1 день – 8 октября 2024 года в кибуце Яд-Мордехай – севернее Газы, южнее Ашкелона (в том самом, где делают мёд, как многие знают; а что вы еще знаете о Яд-Мордехай?) в помещении столярных мастерских кибуца открылась групповая выставка «Солнце не стояло на месте», которая продлится до 26 октября.

Сразу: это выставка – продажа. Часть вырученных средств пойдет в фонд помощи южным кибуцам. Это не мемориальная выставка – а выставка об обновлении, надежде и возрождении. Я давно не бывала на таком открытии выставки, где была бы столь воодушевлённо-возбужденная атмосфера, где никому не было ни секунды скучно, где каждый радовался другому и готов был говорить с другим. И все это под звуки близкой канонады.

В Яд-Мордехай ехать не страшно. А что вообще еще страшно? Кибуц не был разрушен в черную субботу, в нем все выжили.

Но одно попадание было: ракета из Газы попала в модель бункера Мордехая Анилевича в «Музее от Катастрофы к Возрождению», существующем с 1968 года и посвященном восстанию в Варшавском гетто. Кибуц потому так и назван – Яд-Мордехай – Памяти Мордехая, Мордехая Анилевича, одного из руководителей восстания в Варшавском гетто. Музей пока еще закрыт.

В кибуце Яд-Мордехай есть еще и галерея «Дана», где сейчас проходит фотовыставка, посвященная общине Яд-Мордехай.

«Солнце не стояло на месте» – классическая книга американской писательницы Маргарет Ларкин. Книга, написанная в начале 1960-х годов, описывает историю кибуца Яд-Мордехай от его зарождения в организации Ха-Шомер ха-Цаир в Польше и Галиции, через репатриацию в Израиль и становление немного севернее Газы. В центре книги – история героической битвы нескольких десятков кибуцников и бойцов Пальмаха против египетских сил. Сражение при Яд -Мордехай является одной из самых героических глав в истории Войны за Независимость, сыгравшей важную роль в обороне всего Негева. Кстати, в кибуце можно увидеть реконструкцию этой битвы – https://ymmuseum.org/reconstruction/

«Солнце не стояло на месте» – это выставка, в которой участвуют как художники из поселений Отеф Газа, так и художники центра страны, представляя израильский дух через искусство. Работы на выставке – это свидетельство надежды, веры, любви к творчеству. Многие из художников, принимающих участие в этой выставке, были лично затронуты нынешней войной, были ранены, их работы отражают их боль, их трудность, их надежду на будущее. Будущее проистекает из прошлого: выставка проходит в помещении бывших столярных мастерских кибуца, возведенных 70 лет назад; в пространстве, где старые тяжелые станки соседствуют с экспериментальными видео-работами и современной живописью 40 израильских художников.

Кибуц был эвакуирован, его жители начали возвращаться в Яд-Мордехай несколько месяцев назад. Одна из жительниц кибуца – Лимор Ливнэ – потрясающий активности женщина, организовавшая жизнь кибуцников в одной из гостиниц Хадеры – стала инициатором этой выставки. В кибуц она вернулась благодаря настоянию дочери – офицера ЦАХАЛа. А вернувшись, поняла, что подобная выставка станет душевной подмогой для жителей Яд-Мордехай, поможет справиться с чувством опустошения и утраты, помочь преодолеть навязанную нам реальность. Вот что говорит Лимор Ливнэ: «Я выжила. Я вернулась, чтобы остаться. Я живу в самом прекрасном месте в Израиле, которое было осквернено, но не сомневаюсь, что оно возродится и будет процветать. Я знаю, насколько важно искусство для человеческого духа и души. Я верю, что через культуру и творчество душа может быть исцелена».

Кураторами выставки стал кураторский дуэт DÜART – Лилах Шмоуль и Шломит Орен (https://www.facebook.com/snirsoart1 , https://www.instagram.com/duart_services/), сумевшие привлечь различные фонды, спонсоров и – 40 художников, творящих во всех стилях и жанрах, чьи работы в большинстве своем не являются непосредственным по хронологии откликом на войну. Часть из более, чем полусотни работ были сделаны до войны – сделаны с надеждой. Картины на этой выставке прикреплены к стеклянным перегородкам, через которые проходит свет. Лучи света объединяют полотна, объединяют пространство, которое кажется в два раза больше благодаря такому «прозрачному» решению. Эти работы о времени, памяти и обновлении, о движении и непрерывности, о возможности выйти из травмы (некоторые художники получили ранены на войне), о боли и трудностях – позитивны, как и насквозь позитивной была атмосфера на открытии выставки, вход на которую свободен. На выставке проводятся экскурсии, мастер-классы, семинары, перформансы, культурные мероприятия и встречи-беседы с художниками и писателями

Все перечислено вот здесь – https://sunneverstands.co.il/ .

Эта выставка – светлая, насколько это возможно в наши дни, и, конечно, она представляет собой демонстрацию солидарности и израильского духа через произведения искусства. И символична, как и символично ее название «Солнце не стояло на месте». Солнце – символ постоянного движения и непрерывности, как и искусство.

Выставка открыта до 26.10.24.

Часы работы: с 10:00 до 19:00, по пятницам с 10 :00 до 14:00

Текст и фото – Маша Хинич