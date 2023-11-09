Источник фото – https://blog.nli.org.il/otef-yad-yadmordehai/ – פליטים בארצם: ילדי יד מרדכי מפונים מביתם (nli.org.il).

ילדים ליד משוריין “פרפר”. ברכבים אלה חולצו הילדים מיד מרדכי. Дети возле броневика «Парпар- Бабочка». На этих БТР детей эвакуировали из Яд-Мордехай.

Фотографии, использованные в статье, хранятся в архиве кибуца Яд Мордехай и доступны в рамках сотрудничества между архивом, Министерством наследия и Национальной библиотекой Израиля.

#ПоселкиОтефа

Беженцы в своей стране: детей кибуца Яд-Мордехай эвакуируют из дома.

Национальная библиотека Израиля продолжает публиковать статьи на историческую тему о поселениях Отефа https://blog.nli.org.il/tag/otef/, документирующие истории людей, рассказы о промышленных предприятиях, сельском хозяйстве, а также о поселенческом движении вблизи сектора Газа.

Беженцы в своей стране: детей кибуца Яд-Мордехай эвакуируют из дома – https://blog.nli.org.il/otef-yad-yadmordehai/

Автор – Мирьям Закхайм

Дата публикации – 08.11.2023

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД

После долгих часов в убежище, у стен которого одинокие бойцы-магавники ожесточенно сражались с вооруженными террористами, жители кибуца Яд-Мордехай были эвакуированы из своих домов – на какой период времени пока неизвестно. Казалось бы, такое бывает раз в жизни, но для многих жителей – ветеранов кибуца это уже не первый раз, когда они покидают свои дома, не зная, когда они вернутся, и вернутся ли вообще.

«Дщерь родилась у нас. новая жизнь, культура в самом сердце пустыни» – с таких слов начался день для участников группы «Мицпе ха-Ям» в конце декабря 1943 года – день, когда они переселились на постоянную землю кибуца, который вскоре был назвал Яд Мордехай.

Эта группа сформировалась в двух еврейских центрах в Польше в начале 1930-х годов. Приехав в Израиль, они поселились на крошечном участке земли на скале с видом на море недалеко от города Нетания. Отсюда и первое название – Мицпе ха-Ям – “вид на море”. Кибуц располагался здесь с 1936 по1943 год. Площадь земли, отведенной под кибуц – 14дунамов – была крошечной и не позволяла его развивать. Члены кибуца занимались рыболовством, пчеловодством и овощеводством.

Они работали в садах Нетании, прокладывали дороги в этом районе и т. д.

В 1943 году эта группа получила участок земли на юге страны. Осуществилась их надежда: трудный путь завершен – они прибыли домой.

Кто-нибудь из них опасался будущего? Представляли ли они, что собираются строить, что будет подвергаться опасности и что они могут потерять? Записи, сохранившиеся в архивах кибуца, проливают свет на их чувства в те первые годы:

«Мы воспитывались на принципах великого поселенческого движения, нами руководила мечта о возрождении Израиля и освобождении рабочего человека. Будучи верными этому видению и путям достижения нашей мечты, мы основали наш кибуц в конце 1943 года – кибуц, который в течение нескольких лет развивался и процветал, несмотря на море ненависти со стороны окружающих арабских деревень. Мы знали, что вопрос безопасности будет для нас одним из самых сложных, потому и именно поэтому мы расположены на главной оси – главной дороге Яффо-Газа-Египет”

(Ицхак Вальдман, Яд-Мордехай, 1950 г.)

Но ни насущные вопросы безопасности, ни непрекращающиеся нападки окружающих арабов не помешали группе “Мицпе ха-Ям” основать кибуц Яд-Мордехай. В первые годы прикладывались значительные усилия для поддержания добрососедских отношений с окрестными деревнями – в кибуце был назначен «мухтар» – человек, в функции которого входило, среди прочего, поддержание официальных контактов с арабскими деревнями. Врач кибуца оказывал медицинские услуги арабам из окружающим деревень, а среди обязательных занятий в кибуцной школе были уроки арабского языка. В апреле 1946 года название кибуца было изменено с Мицпе ха-Ям на Яд Мордехай (в память об Мордехае Анилевиче, одном из руководителей восстания в Варшавском гетто).

С обнародованием ООН в 1947-м году плана раздела территорий то, чего и раньше опасались, оказалось правдой – Яд-Мордехай оказался бы на территориях арабского государства. Ситуация с безопасностью продолжала ухудшаться. Кибуц, который был полностью окружен арабскими поселениями, был фактически отрезан от основных центров еврейских поселений, и единственный способ добраться до них или покинуть их был с помощью безопасных конвоев бригады Негев Пальмаха.

В начале апреля 1948 года, когда всем стало ясно, что предстоит тяжёлый бой, члены кибуца обратились с просьбой эвакуировать детей. Штаб бригады Негев выступил против этого шага, утверждая, что досрочная эвакуация создаст ненужную нагрузку на тыл и нанесет ущерб моральному духу бойцов кибуца.

Дети остались в кибуце, подвергшемуся египетскому обстрелу и сдружились с молодыми бойцами Пальмаха, приехавшими для укрепления системы обороны кибуца, под командованием Гершона Дубенбаума, прозванного всеми «Дабамбам».

Лишь во второй половине мая, после провозглашения независимости и поступления разведывательной информации о скором нападении египетской армии крупными силами, было наконец решено провести фактическую эвакуацию.

В ночь с 18 на 19 мая 1948 года детей вытащили из кроватей, завернули в одеяла и провели через защитные траншеи в эвкалиптовую рощу, служившую местом сбора бронетранспортёров «Парпар», которые должны были доставить их в безопасное место.

Родители – и матери, и отцы, не дежурившие в ту ночь на оборонительных позициях, сопровождали своих детей, пытаясь их поддержать, но никто из них не знал, увидят ли они снова своих детей.

Большинство матерей остались в кибуце. Женщины были неотъемлемой частью плана защиты, и решили остаться и сражаться, отдавая себя отчет в том, что это решение может означать то, что их дети останутся сиротами и потеряют обоих родителей. Среди оставшихся в кибуце была беременная женщина, присматривавшая за телятами – она выжила и родила здорового ребенка.

Поездка была долгой и утомительной: около сотни детей были буквально запихнуты в бронемашины, которые медленно и осторожно двигались по грунтовым дорогам и старались как можно дальше объезжать окружающие арабские поселения и избегать главной дороги, находившейся в стороне от их пути.

Утром, когда они достигли Гварама, прозвучал сигнал тревоги. Фактически именно этот сигнал возвестил о начале нападения на Яд-Мордехай. Детей удалось вывезти всего за несколько часов до того момента, когда это стало бы невозможным.

Из Гварама детей перевезли двинулись в Рухаму, а затем их разделили: некоторые остались в Рухаме , а другие продолжили путь на север, в сторону Ган-Шмуэль. Прошло еще несколько дней, прежде чем все дети собрались в первом местожительстве группы, основавшей Яд Мордехай, – в Мицпе ха-Ям, недалеко от Нетании.

Остальные взрослые также прибыли туда после падения кибуца. В бою под Яд-Мордехай пали 26 бойцов и около 40 были ранены. Бойцы покинули кибуц, поняв, что подкрепления не прибудет. Они заявили о своем отступлении, хотя штаб бригады и руководство кибуца не давали соответствующий приказ. Но боеприпасы закончились, раненые находились в критическом состоянии и все понимали, что не смогут отразить очередную атаку.

Раненых спасали на БТРах в сопровождении взвода Пальмаха во главе с Гершоном Дубенбаумом, который накануне был ответственным за эвакуацию детей . Те. кто мог стоять на ногах ушли пешком, по проселочным, отчасти заминированным дорогам, кишащими врагами.

Измученные и страдающие взрослые добрались до Мицпе ха-Ям, чтобы встретиться с детьми, но не все дети смогли встретиться со своими родителями. «Знайте, что тот, кто не выходит из автобуса, тот, кто не приезжает, тот герой», – пытались объяснить детям воспитательницы, с трудом сдерживая слезы.

«Малыши не понимали, что погибший отец никогда не вернется. «Когда заживут папины раны?», «Что значит, что он упал?!», «Что значит, что он ушел?!», «Он должен прийти, потому что он герой» – такие фразы звучали из уст детей, чей ум не мог принять явления смерти и разрушения».

(Ицхак Вальдман, Яд-Мордехай, 1950 г.)

Члены кибуца Яд-Мордехай оказались в изгнании – в галуте, длившемуся немало времени. Сначала детей разделили: старшие переехали в кибуц Ган-Шмуэль, а младенцы и матери остались в кибуце Мааборот.

В Ган-Шмуэль детей пытались вернуть к некому режиму дня. Была открыта школа, у детей появилась новая учительница, вместо их прежнего педагог, раненного в боях. Но дети из Ган-Шмуэль часто насмехались и дрались с чужаками – рутина в тени войны.

Позже все члены кибуца вместе переехали на временную ферму на земле Али Касема в вади Полег где начали постепенно восстанавливать кибуцное хозяйство.

Кибуц Яд-Мордехай был освобожден в рамках операции «Йоав», а 5 ноября 1948 года в кибуц, из которого отступила египетская армия, вошли бойцы 55-го батальона бригады Гивати.

Но кибуц был разрушен, и те, кто приехали на следующий после его освобождения день, были потрясены увиденным. Было принято решение: “Детей на руины не возвращают. Мы восстановим хозяйство и только тогда, когда кибуц станет налаженным и уютным местом для жизни, мы вернем детей и женщин”.

Они восстановили кибуц и вернули в него детей. Вернулись почти все, кроме павших в боях, похороненными на северном холме.

75 лет спустя все карты снова смешались. События черной субботы 7 октября потрясли всех членов кибуца до глубины души, хотя в самом кибуце Яд-Мордехай потерь не было. У всех кибуцников есть друзья, родственники и близкие в посёлках Отеф. Члены кибуца на себе испытали последствия ужасного потрясения, и будущее кибуца полно вопросов, ожидающих ответа.