«Сосед» на фестивале TAITF

Верхнее фото -© Katerina Jakovleva

Фестиваль TAITF Tel Aviv International Theatre Festival – “Большие друзья Маленького театра”, посвященный новым театральным технологиям и сценическим языкам, стартует 6 сентября. В гостях у фестиваля – спектакли из разных стран, в том числе «Сосед» из Латвии, который будет показан с титрами на русском и иврите в четверг, 7 сентября, в 20:00 и в пятницу, 8 сентября, в 19:00

(заказ билетов https://2202.kartisim.co.il/announce/76067).

Спектакль «Сосед» поставлен по пьесе известного белорусского драматурга Павла Пряжко, написанной в 2018 году. В том же году пьеса была представлена на фестивале новой драматургии «Любимовка». Пьесы Павла Пряжко, лауреата многих премий, переведены на польский, немецкий, английский, французский, финский языки.

В пьесе «Сосед» на первый взгляд, как будто ничего не происходит – так, болтовня двух соседей по даче, неторопливый диалог, сеанс спонтанной дачной психотерапии где-то вдали от больших городов. Диалог двух мужчин через забор между их домами – разговор о погоде, картошке, родственниках, о других соседях, ощущениях от жизни, но на самом деле обо всем на свете. Волшебство превращения обыденного языка в объект искусства – одна из важных составляющих этого спектакля.

Павел Пряжко – исследователь обыденности, рутины без событий, утекающего сквозь пальцы времени – без крутых сюжетных поворотов заставляет зрителей напряженно следить за действием. Это история без истории, юмор и печаль, нежность и беспокойство. «Сосед» – это история о двух одиноких людях, чужих друг другу и в то же время близких. История о дуальности всего в нашей жизни, когда мелочи становятся главным, а ненависть оборачивается любовью.

Известный древнегреческий философ Диоген говорил: «Зачем мне театр, если самое захватывающее зрелище происходит у меня в голове?». Диоген не ходил в театр, но на спектакли TAITF идти надо потому, что они именно о том, что у нас в голове, куда сегодня вторгается дополненная реальность и искусственный интеллект. «Сосед» происходит на сцене – и отчасти вас в голове у зрителей. Актёрский диалог, визуальная и музыкальная партитуры – все вместе действует на наше воображение. Этот спектакль – и действие, и ожидание действия, события, которые не происходят, но которые спрятано в сюжете. Ритм, слова, движения актеров, статичность и обыденность скрывают одиночество каждого и ощущение ускользающей жизни.

Пьеса «Сосед» была переведена на латышский язык и прочитана в Риге в 2021 году с участием актера Гиртса Круминьша, одного из ведущих актеров театра Алвиса Херманиса. Режиссер спектакля – Лиена Шмуксте, выпускница Латвийской академии культуры, более десятилетия работавшая актрисой и режиссером в Новом Рижском театре, занимающаяся театром экспериментальным, театром чувств, аудио- и видео-постановками. Во время пандемии Лиена Шмуксте создала онлайн-сериал в Instagram на основе пьесы «Лес» вместе с художником Петром Кирюшей, и это сотрудничество продолжилось при создании «Соседа». Так что и на сей раз частью спектакля «Сосед» является видео – слайд-шоу с эскизами Петра Кирюши и фотографиями актеров, занятых в этом спектакле.

Пьеса «Сосед» была специально переведена для новой работы Гиртса Круминьша. Партнером Гиртса Круминьша в этом спектакле стал его однофамилец молодой артист Эмильс Круминьш, один из самых интересных актеров своего поколения.

Спектакль «Сосед» игрался в Риге в сезоне 2022-2023 годов и позже был представлен в городе Плявинас в июне 2023 года.

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Павел Пряжко. «Сосед»

Творческая группа:

Актеры: Гиртс Круминьш и Эмильс Круминьш

Режиссер: Лиена Шмуксте

Сценография: Лиена Шуксте и Петр Кирюша

Перевод Эдит Тишейзер.

Костюмы: Евгения Шерменева

Саунд-дизайн: Оливер Тарвидс

Художник по свету: Лиена Шмуксте

Видео: Лиена Шмуксте, Эмильс Круминьш, Гиртс Круминьш, Петр Кирюша и Катерина Яковлева

Производственная компания: KatlZ Рига

Перевод на латышский язык: Edite Tisheisere

Продолжительность – 75 минут

Спектакль идет на латышском языке

Субтитры на иврите и русском

Место проведения: Основная сцена / Маленький театр (Тель-Авив, улица Хома у-Мигдаль, 32).

Билеты: https://2202.kartisim.co.il/announce/76067

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023

или https://2201.kassa.co.il/

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023

Страница в инстаграме:

https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/

Телеграм – https://t.me/malenkytheatre

Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/

https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https://www.malenky.co.il/

Все фотографии © © Katerina Jakovleva – предоставлены пресс-службой Театра Маленький

Адрес театра Маленький – улица Хома у-Мигдаль, 32. Тель-Авив.