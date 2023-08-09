«Сосед» на фестивале TAITF

Верхнее фото -© Katerina Jakovleva
Фестиваль TAITF Tel Aviv International Theatre Festival – “Большие друзья Маленького театра”, посвященный новым театральным технологиям и сценическим языкам, стартует 6 сентября. В гостях у фестиваля – спектакли из разных стран, в том числе «Сосед» из Латвии, который будет показан с титрами на русском и иврите в четверг, 7 сентября, в 20:00 и в пятницу, 8 сентября, в 19:00
(заказ билетов https://2202.kartisim.co.il/announce/76067).
Спектакль «Сосед» поставлен по пьесе известного белорусского драматурга Павла Пряжко, написанной в 2018 году. В том же году пьеса была представлена на фестивале новой драматургии «Любимовка». Пьесы Павла Пряжко, лауреата многих премий, переведены на польский, немецкий, английский, французский, финский языки.
В пьесе «Сосед» на первый взгляд, как будто ничего не происходит – так, болтовня двух соседей по даче, неторопливый диалог, сеанс спонтанной дачной психотерапии где-то вдали от больших городов. Диалог двух мужчин через забор между их домами – разговор о погоде, картошке, родственниках, о других соседях, ощущениях от жизни, но на самом деле обо всем на свете. Волшебство превращения обыденного языка в объект искусства – одна из важных составляющих этого спектакля.
Павел Пряжко – исследователь обыденности, рутины без событий, утекающего сквозь пальцы времени – без крутых сюжетных поворотов заставляет зрителей напряженно следить за действием. Это история без истории, юмор и печаль, нежность и беспокойство. «Сосед» – это история о двух одиноких людях, чужих друг другу и в то же время близких. История о дуальности всего в нашей жизни, когда мелочи становятся главным, а ненависть оборачивается любовью.
Известный древнегреческий философ Диоген говорил: «Зачем мне театр, если самое захватывающее зрелище происходит у меня в голове?». Диоген не ходил в театр, но на спектакли TAITF идти надо потому, что они именно о том, что у нас в голове, куда сегодня вторгается дополненная реальность и искусственный интеллект. «Сосед» происходит на сцене – и отчасти вас в голове у зрителей. Актёрский диалог, визуальная и музыкальная партитуры – все вместе действует на наше воображение. Этот спектакль – и действие, и ожидание действия, события, которые не происходят, но которые спрятано в сюжете. Ритм, слова, движения актеров, статичность и обыденность скрывают одиночество каждого и ощущение ускользающей жизни.
Пьеса «Сосед» была переведена на латышский язык и прочитана в Риге в 2021 году с участием актера Гиртса Круминьша, одного из ведущих актеров театра Алвиса Херманиса. Режиссер спектакля – Лиена Шмуксте, выпускница Латвийской академии культуры, более десятилетия работавшая актрисой и режиссером в Новом Рижском театре, занимающаяся театром экспериментальным, театром чувств, аудио- и видео-постановками. Во время пандемии Лиена Шмуксте создала онлайн-сериал в Instagram на основе пьесы «Лес» вместе с художником Петром Кирюшей, и это сотрудничество продолжилось при создании «Соседа». Так что и на сей раз частью спектакля «Сосед» является видео – слайд-шоу с эскизами Петра Кирюши и фотографиями актеров, занятых в этом спектакле.
Пьеса «Сосед» была специально переведена для новой работы Гиртса Круминьша. Партнером Гиртса Круминьша в этом спектакле стал его однофамилец молодой артист Эмильс Круминьш, один из самых интересных актеров своего поколения.
Спектакль «Сосед» игрался в Риге в сезоне 2022-2023 годов и позже был представлен в городе Плявинас в июне 2023 года.
******
Павел Пряжко. «Сосед»
Творческая группа:
Актеры: Гиртс Круминьш и Эмильс Круминьш
Режиссер: Лиена Шмуксте
Сценография: Лиена Шуксте и Петр Кирюша
Перевод Эдит Тишейзер.
Костюмы: Евгения Шерменева
Саунд-дизайн: Оливер Тарвидс
Художник по свету: Лиена Шмуксте
Видео: Лиена Шмуксте, Эмильс Круминьш, Гиртс Круминьш, Петр Кирюша и Катерина Яковлева
Производственная компания: KatlZ Рига
Перевод на латышский язык: Edite Tisheisere
Продолжительность – 75 минут
Спектакль идет на латышском языке
Субтитры на иврите и русском
Место проведения: Основная сцена / Маленький театр (Тель-Авив, улица Хома у-Мигдаль, 32).
Билеты: https://2202.kartisim.co.il/announce/76067
Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:
https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/
https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023
или https://2201.kassa.co.il/
Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023
Страница в инстаграме:
https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/
Телеграм – https://t.me/malenkytheatre
Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/
https://www.facebook.com/Malenki.Theatre
Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.
https://www.malenky.co.il/
Все фотографии © © Katerina Jakovleva – предоставлены пресс-службой Театра Маленький
Адрес театра Маленький – улица Хома у-Мигдаль, 32. Тель-Авив.