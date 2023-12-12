«Spectrum Of Lights» – благотворительная выставка и он-лайн аукцион

Заглавное фото: Ziva Jelin (b.1962).The Bauhinia Avenue, 2016. Acrylic and wall paint on canvas

Арт-фонд Насима-Ландау представляет «Spectrum of Lights» – благотворительную выставку и он-лайн аукцион «Спектр огней» (в перевод с иврита название выставки звучит как «Местное сияние»

Выставка проходит в галерее «Насима-Ландау» в Тель-Авиве с 7декабря 2023 года по 19 января 2024 года. Выставка открылась в первый день Хануки с надеждой, что этот праздник принесет всем нам столь необходимый свет.

Аукцион начнется 13 декабря в 20:00 на сайте Spectrumoflights.com

Все доходы будут распределены между участвующими художниками, галереей кибуца Беэри и новым арт-центром (строящемся в Беэри в сотрудничестве с правительством Германии), а также ELEM – ассоциацией помощи молодежи группы риска.

Инициатор проекта: Стив Насима

Художники, принимающие участие в выставке и в аукционе – одни из самых сильных голосов в современном израильском искусстве, от начинающих до очень авторитетных, которые покажут свои работы после многочисленных отмен выставок- как в Израиле, так и за рубежом.

Шай Азулай, Ади Ардон, Матан Бен-Кнаан, Тент (Tant (Broken Fingaz), Амит Берман, Арам Гершуни, Нир Ход, Ассаф Хинден, Наталья Зурабова, Нирит Такеле, Гай Янай, Ноа Яффе, Мирьям Кабеса, Михаэль Лиани, Катя Лифшин, Сигалит Ландау, Итай Матан, Карам Натур, Ади Несс, Йегудит Саспортас, Давид Адика, Pilpeled (Нир Пелед), Гидеон Рубин, Фатьма Шаанан и директор галереи в Беэри художница Зива Елин

«Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь»

Конфуций

«Spectrum of Lights» – первый крупный проект Фонда Насима-Ландау, посвященный исключительно творчеству израильских художников. Выставка открылась в Хануку и одна из ее целей – подарить посетителям моменты света и надежды, оказать поддержку тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего.

Во времена социальной и политической поляризации выставка также призвана напомнить о разнообразии местной арт-сцены и израильского общества в целом, благодаря участию в проекте «Spectrum of Lights» 25 художников разной этнической, религиозной и гендерной принадлежности, вместе доказывающих способность искусства создавать иной взгляд на реальность

Стив Насима, основатель художественного фонда Насима-Ландау, говорит: «Я репатриировался л из Бельгии в Израиль со своими двумя детьми после личной трагедии, с целью стать частью еврейского народа и внести свой вклад в израильское общество. Вопреки всем шансам, именно во время кризиса короновируса, мы вместе с куратором Сьюзан Ландау решили основать арт-фонд Насима-Ландау, чтобы, с одной стороны, представлять Израиль на мировой художественной сцене, с другой – познакомить местную публику с выдающимися художниками из других стран, позиционируя Тель-Авив и Израиль как космополитическое и открытое место. Но меня часто критиковали за то, что я недостаточно выставлял израильских художников. Потому именно в эти дни мой фонд объединяет 25 израильских художников для выставки, цель которой – помочь галереи Беэри, помочь молодежи группы риска и повысить осведомленность о важности искусства в обществе. Выручка от продаж работ будет передана как участвующим в выставке художникам, которым нелегко с презентацией и продажей своих работ в эти дни, так и кибуцу Беэри, чтобы помочь восстановить галерею Беэри, полностью разрушенную в черную субботу, так и фонду благотворительной организации ELEM. Важно подчеркнуть, что художники «Местного сияния» представляют все оттенки израильского общества: выставка объединяет художников эфиопского происхождения, израильских арабов, друзов, художников из гей-сообщества и многих других. Я повторяю это, чтобы подчеркнуть что Израиль – это свободное и динамичное общество с абсолютной свободой выражения мнений и свободой жить так, как считает каждый индивидуум, в отличие от обществ вокруг нас. В эти дни, когда Израиль подвергается столь несправедливой критике, следует напомнить об этих важнейших ценностях».

Софи Берзон-МакКей, куратор галереи Беэри: «Галерея Беэри, которая 7 октября отмечала бы 37 лет профессиональной художественной деятельности в Негеве и была домом для искусства и художников, сгорела дотла. Сейчас галерея вновь открывается в Бейт-Романо в Тель-Авиве, где будет работать три года, в течение которых, как мы надеемся, кибуц будет отстроен. Затем галерея вернется домой – в Негев. Выставка и аукцион помогут нам пережить эти трудные времена».

Раввин Шай Пирон, председатель ассоциации ELEM: «Искусство по своей сути – это обнажение внутреннего мира. Нынешняя война привела к глубокой внутренней буре молодого поколения. Надеюсь, что эта выставка поможет предоставить им индивидуальную систематическую помощь, и позже – найти свой путь. Начиная с черной субботы 7 октября, ELEM предлагает поддержку и убежище подросткам поселков Отефа».

Не менее 60% выручки от продажи работ на выставке «Местное сияние» будут передано непосредственно кибуцу Беэри и ассоциации ELEM.

40% доходов будут распределены между художниками. Сумма, превышающая первоначальную цену лотов на аукционе, будет передана на благотворительность. В случае если художники безвозмездно передают свои произведения аукциону, 100% чистого дохода пойдут на пожертвования.

Художественный фонд Насима-Ландау покроет все расходы, за исключением стоимости изготовления произведений искусства и доставки

Художественный фонд Насима-Ландау: улица Ахад Хаам 55, Тель-Авив – вход бесплатный. Сайт nassimalandau.com

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг 10:30-18:00, пятница 10:30-14:30.

Сайт аукциона: SPECTRUM OF LIGHTS | Nassimalandau https://www.spectrumoflights.com/

ELEM: https://www.elem.org.il

Сайт кибуца Беэри – https://www.beeri.org.il

Беэри – один из последних оставшихся в Израиле «настоящих» кибуцев, в который входят 1100 членов, расположен в Западном Негеве, примерно в 4 км к востоку от сектора Газа. Его основным источником дохода является «Беэри Принт», современная полиграфическая фабрика, основанная на типографии, созданной в первые годы существования кибуца (вот здесь https://www.israelculture.info/poselki-otefa-tipografiya-beeri-tipografiya-strany/– рассказ о типографии. В кибуце также находилась галерея Беэри, сотрудничающая с известными израильскими художниками. 7 октября террористы Хамаса сожгли значительную часть территории кибуца, в том числе и галере. По меньшей мере 85 членов кибуца были убиты и 26 похищены.

С момента своего создания 40 лет назад ELEM была ведущей некоммерческой организацией Израиля, занимающейся молодежью из групп риска. Организация помогает уязвимым подросткам и молодым людям справляться с трудностями, реализовать свой потенциал и вносить вклад в общество. Уже к вечеру 7 октября ELEM организовала оказание экстренной помощи подросткам и юношеству. ELEM и сегодня продолжает помогать подросткам и молодым людям, эвакуированным с юга, открывая «Пространства для дыхания», неформальные временные убежища, предлагаябезопасное пространство и начальную травматологическую терапию для беженцев-подростков из района Отефа.