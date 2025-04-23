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Старые плакаты и потерянные фотографии – две выставки в Музее Израиля

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Музей Израиля в Иерусалиме отмечает свое 60-летие.  Пик мероприятий придётся на май-июнь-июль,  но юбилейные выставки уже открываются и одна другой интереснее.  Ниже – о двух из них…

Выставка израильских плакатов: от идеала к критике.

Как выглядит коллекция плакатов дизайнера плакатов? Ответ на этот вопрос можно найти на  выставке «Как и обещано: плакаты из коллекции дизайна».

Выставка плакатов  «Как обещано: плакаты из коллекции дизайна» в Музее Израиля в Иерусалиме    представляет   лишь около одного процента из тысяч израильских плакатов, хранящихся в коллекции музея, и демонстрирует роль плаката как самого эффективного инструмента рекламы и пропаганды, используемого израильским истеблишментом  и государственной машиной примерно до начала 1970-х годов. С помощью знакомых символов, узнаваемых образов и коротких, запоминающихся лозунгов эти плакаты стремились укрепить сионистское сознание общественности, привить социалистические ценности и побудить зрителей «искупить» земли нации и вступить в  силы обороны. Предлагаемое «плакатное» видение выражало возвышенные идеалы и иллюстрировало сионистскую мечту — ту, которая, как это часто бывает у мечтателей, закрывала глаза на реальность.​

David Tartakover, Israeli, born 1944If You Will It, It Is No Dream / Theodor Herzl (1860–1904), 2011 Print, 101 x 68.5 cm David and Ali Tartakover Collection at The Israel Museum, Jerusalem

David Tartakover, Israeli, born 1944 If You Will It, It Is No Dream / Theodor Herzl (1860–1904), 2011 Print, 101 x 68.5 cm David and Ali Tartakover Collection at The Israel Museum, Jerusalem

Именно эта мечта и её последствия становятся темой плаката, созданного в 2011 году Давидом Тартаковером, ярким представителем израильского политического плаката – знаменитого плаката с Герцлем на фоне полос цветов  палестинского плаката. Многие из представленных на выставке плакатов также взяты из личной коллекции Тартаковера, недавно переданной музею; три из них являются его собственными работами.​

Во многих  политических плакатах  начале 1970-х годов, визуальной  основой служили фотографии,  но художники и дизайнеры занимали критическую позицию,    стремясь представить реальность такой, какой  её видели они сами, а не официоз. Они использовали знаковые символы, изображения и послания, но переворачивали их с ног на голову. Плакат Тартаковера «Другая земля» (Eretz Acheret), также представленный на выставке, основан на историческом туристическом плакате 1947 года с подписью «Посетите Палестину – увидьте возрождённую древнюю красоту». Тартаковер точно скопировал ностальгическое изображение, изменив только подпись на многозначительную фразу «Eretz Acheret», которая также может означать «другая земля» или даже «чужая земля» — намекая на многочисленные изменения, которые претерпела земля с момента её идиллического изображения на довоенном плакате. ​
Выставка продлится до 18 октябра 2025 года.
As Promised | The Israel Museum, Jerusalem

 Крис Маркер: Потерянные фотографии Израиля

Когда французский мультимедийный художник Крис Маркер посетил Израиль в 1960 году, он попросил у своих друзей, Лии и Вима ван Лир, одну вещь: Vespa. Двухколесный транспорт был его средством передвижения, когда он путешествовал по стране, от Эйлата до северного кибуца Манара, делая снимки молодого государства, которые легли в основу его отмеченного наградами документального фильма «Описание борьбы».

Выставка “Потерянные фотографии” представляет собой фотографии Израиля 1960-х годов,  сделанные французом Крисом Маркером, одним из самых оригинальных и влиятельных режиссёров послевоенной Новой волны. Снятые от Эйлата на юге до кибуца Манара на севере Израиля, они были сделаны в рамках подготовки к новому типу документального фильма о молодой стране. Фильм «Описание борьбы» получил известность,  но фотографии исчезли. Несколько лет назад более 1000 негативов из этого проекта были обнаружены в архиве Французской Синематеки; около 120 из них были напечатаны для выставки и впервые представлены  в Иерусалиме. Изображения повседневных сцен и обычных людей передают ту проницательную и гуманность, которые  Крис Маркер позже привнёс и  в свой фильм.​

 

Chris Marker, French, 1921–2012Looking into a mirror at the van Leer home in Haifa, Chris Marker takes his self-portrait – the only one he ever published, Haifa, 1960 Digital print from original 6x6 negative La Cinémathèque française, Paris

Chris Marker, French, 1921–2012 Looking into a mirror at the van Leer home in Haifa, Chris Marker takes his self-portrait – the only one he ever published, Haifa, 1960 Digital print from original 6×6 negative La Cinémathèque française, Paris

Художественная сила «Описание борьбы», первого документального фильма об Израиле, созданного частными лицами, а не сионистскими учреждениями, принесла ему «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале 1961 года. Сегодня его поэтическая и почти пророческая проницательность более поразительна, чем когда-либо.​

«Разложение» фильма на кадры – на фотографии, которые послужили его основой, запускает зрителей в своего рода путешествие во времени в далёкую, почти забытую эпоху. Вместе с кадрами посетителям предлагается полностью просмотреть фильм «Описание борьбы» и послушать закадровый голос, столь характерный для фильмов Маркера. Выставка также исследует его влияние на  израильскую культуру через две другие знаковые работы: «В Иерусалиме» (1963) Дэвида Перлова,  чьё творчество оставило неизгладимый след в местном документальном кинематографе ,  и «Описание памяти» (2006) Дана Гева, визуальную интерпретацию фильма Маркера, которая была   одобрена самим Крисом Маркером.​

Кроме того, выставка представляет редкие архивные материалы, проливающие свет на то, как был создан фильм, а также на его восприятие в Израиле и за рубежом.
Chris Marker: The Lost Photographs of Israel | The Israel Museum, Jerusalem

 

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