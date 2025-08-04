Super Jazz в Болгарии – музыка, дорога и немного счастья

Верхнее фото: ©Maxi Park Hotel

Иногда кажется, что для счастья нужно совсем немного: несколько аккордов на рояле и ощущение, что время перестало бежать. В этом году у любителей джаза, путешествий и красивых историй появился редкий шанс оказаться именно в таком мгновении – на выездном фестивале Super Jazz, который Леонид Пташка и компания «Жемчужины музыки» впервые организуют в Болгарии.

Известно, что все гениальное просто. И все гениальное восхищает, как и задумка организаторов фестиваля Super Jazz под руководством Леонида Пташки провести фестиваль на сей раз на курорте в Болгарии. Казалось бы очевидно? Все-таки не совсем. И не только потому, что организаторы фестиваля пригласили участвовать в нем музыкантов из Израиля, Болгарии и других европейских стран, но и решила вывезти – в прямом смысле слова – на фестиваль своих постоянных слушателей и поклонников; тех, кто хочет не только услышать музыку, но и «прожить» её, заказав для них самолёты, гостиницу, хорошее настроение в обязательном порядке, теплые источники, вкусную еду, потрясающую природу, горы, виды – всё, что должно быть на таком фестивале, где будет звучать как современный болгарский джаз – живой, дерзкий, уверенный голос традиции и авангарда, джаз израильский и джаз музыкантов из других стран.

Организаторы заказали для участников два самолёта и забронировали отель в горах, спланировав пятидневное музыкальное путешествие. Место выбрано особенное. Велинград – уютный городок на юге Болгарии, который называют СПА‑столицей страны. Здесь много горячих подземных источников, вокруг – горы и хвойные леса. Фестиваль пройдёт в Maxi Park Hotel & Spa – в гостинице в лесу, где время идёт медленнее, а музыка звучит глубже.

Днём гостей фестиваля ждут минеральные бассейны, джакузи, сауны и прогулки. А вечерами – то, ради чего все и собрались: концерты, в которых на сцену выйдут музыканты из Болгарии, Израиля, Голландии: саксофон, кларнет, труба, волынка и болгарский барабан тъпан сольются в одну живую ткань, где джаз примет балканский фольклор и вплетёт в него ритмы рок‑н‑ролла и блюза.

Афро‑балканский фьюжн, этно‑джаз, эксперименты с фольклорными мелодиями и «чужеродными» ритмами создают музыку, в которой слышно дыхание времени. Здесь нет строгих границ: только живой звук, диалог культур и поиск нового.

В программе фестиваля – мастера и звёзды: сам Леонид Пташка (фортепиано, Израиль), саксофонист Димитр Льолев (Болгария), кларнетист Иван Колев (Болгария), трубач и вокалист Майкл Верекамп (Голландия), вокалистки Анна Ставрева (Болгария) – победительница The Voice of Bulgaria 2024, и Орли Соломон (Израиль), а также басист Валерий Липец, ударник Алик Акопов, волынщик Костадин Атанасов, тъпан‑перкуссионист Ивайло Георгиев и другие. Каждый вечер будет не похож на предыдущий: новые комбинации, спонтанные дуэты, зажигательные вечеринки у бассейна, где джаз уступит место твисту и буги‑вуги.

И ещё одна деталь, которая делает это путешествие по‑настоящему особенным: фестиваль начнётся уже в небе. Организован эксклюзивный авиарейс из Израиля только для гостей фестиваля. Первый аккорд прозвучит прямо на борту – с бокалом шампанского. В билет включены 20 кг багажа, ручная кладь, встреча в аэропорту и трансфер в отель – всё для того, чтобы можно было думать только о главном – об отдыхе и музыке. Фестиваль продлится пять дней и четыре ночи. Утром – завтраки «шведский стол», днём – источники, массажи и отдых для себя, вечером – концерты, а ночью – ночью снова музыка.

Этот фестиваль родился на перекрёстке миров: мира израильского темперамента, балканской мелодики и европейской свободы. Здесь фольклорные ритмы встречаются с джазовыми импровизациями, а старинные инструменты звучат рядом с клавишами рояля и мягким вокалом. Здесь даже тишина между композициями кажется частью музыки.

Super Jazz в Болгарии – это не просто фестиваль и не только отдых. Это несколько дней вне времени, когда горы становятся декорацией для живого концерта, а зрители – соучастниками, а не просто слушателями. Иногда, чтобы услышать по‑настоящему, нужно поехать за музыкой. Не в концертный зал, а туда, где сосны шумят над крышей, где воздух пахнет летом и где можно остановиться, оглянуться и понять: мир оказался чуть ближе.

А может быть, всё это и есть джаз – дорога, встреча, звук и вечерний ветер, который уносит с собой мелодию в ночь. Ведь некоторые события случаются только раз. И этот раз может стать вашим.

Билеты на сайте: https://pearl-music.co.il/events/mezhdunarodnyj-festival-super-jazz-v-bolgarii/

Фотографии отеля ©Maxi Park Hotel

Фотографии музыкантов: ©Иван Колев

Фотографии Леонида Пташки: Александр Ханин и Александр Гор

Все снимки предоставлены организаторами Фестиваля – Леонидом Пташкой и агентством «Жемчужины Музыки».

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting & MashaHinichPR