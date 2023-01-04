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Гастроли

Свет в черной коробке: черный театр IMAGE из Праги в Израиле

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Заглавное фото –  © Mark Zihar

IMAGE – театр черного света, или просто черный театр возвращается этой весной в Израиль. Зрители снова смогут увидеть чудеса, которые буквально на наших глазах создает знаменитая труппа из Праги – «Чёрный театр IMAGE  – Пражский театр теней». Представления, которые пройдут в Израиле с 17 марта по 1 апреля, предназначены для всей семьи и составлены как из абсолютно новых, так и лучших номеров, появившихся за годы существования группы Image. Новая программа так и называется The Best of The Best of IMAGE.

Помните: как найти кошку в черной комнате? Человеческий глаз не способен отличить черное на черном – это первый принцип, на котором основан театр черного света. Этот эффект использовали с древности, особенно в Японии и Китае, где жонглеры и кукловоды были одеты в черное. Уже в наше время трюк с черным ящиком использовали в театре (Константин Станиславский) и в кино (Жорж Мельес и французские авангардисты).
Второй принцип: если направить ультрафиолетовые лучи на флуоресцентные объекты, они становятся ярче, чем есть на самом деле. Таким образом, в одном месте можно одни предметы “спрятать” в черном, а другие высветить.

 Photo © Mark Zihar

Photo © Mark Zihar

С конца пятидесятых прошлого века жанр сложился. Чешский режиссер, драматург, дизайнер, композитор и сценограф Йиржи Срнец создал первый в мире Черный театр, используя “черную коробку” в соединении с прожекторами с ультрафиолетовыми лампами, бархатом как наиболее поглощающим свет материалом. Все вместе давало необыкновенные возможности: “полеты” актеров по воздуху, появляющиеся ниоткуда предметы, фантастические существа и т.п.
С 1959 года, когда Йиржи Срнец представил театр широкой публике, Прага стала мировым центром этого удивительного жанра. Сегодня здесь работает около 10 трупп. Одна из самых известных – черный театр IMAGE.
IMAGE был основан танцовщицей Евой Астеровой и Александром Чигаржем в 1989 году. Они решили создать независимую театральную труппу, основанную на синтезе театра черного света, танца, современного джаза, музыки и пантомимы. Их главной идеей было сделать театр, где зритель удивляется, наслаждается прекрасной музыкой и танцами, а еще смеется. Ева и Александр привнесли в существующий жанр хореографическую составляющую, юмор и игру со зрителями. Публика часто становится частью спектакля, создает действие вместе с актерами.
После первого же спектакля «Jazzmime Stories», премьера которого состоялась в 1990 году в маленьком клубе недалеко от Карлова моста, театр стал знаменитым. Труппа получила приглашение и отправилась гастролировать по другим странам. Особенный восторг спектакль вызывал в Италии. По возвращению театр переехал на Парижскую улицу, в двух шагах от Старой Площади, где продолжил создавать не просто спектакли, но и новые театральные направления.
Вторым спектаклем было ревю «Fancy!» 1992 года, в котором было много пантомимы, точнее того, что называют невербальным театром. Этот спектакль прошел более 1000 раз! Дальше были “Ночной полет” 1994 года, а в 1997 прошла премьера спектакля, который стал результатом творческих поисков и вдохновения целого коллектива авторов: “Кабинет курьезов и чудес профессора Пражака”. Зрители попадали в удивительный мир ученого и экспериментатора профессора Пражака, наблюдали за его гротексными экспериментами, переносились в виртуальные миры. Этот спектакль были необычайно успешен и позднее появилось его продолжение – “Клонариум”.
C каждым новым спектаклей изобретательная команда IMAGE раздвигала границы жанра, придумывая все новые эффекты и сюжеты. Со временем появились спектакли: «Fiction» о маленьком человеке в большой вселенной, «Black Box», вдохновленный детективными историями, “Studio Clip”, пародирующий фильмы ужасов, «Afrikania», веселая история экзотического путешествия супружеской пары, «Galaxia»и другие.

 Photo © Mark Zihar

Photo © Mark Zihar

За более чем тридцатилетнее существование Пражский театр IMAGE стал важной частью пражской культурной жизни. Более 9000 сыгранных представлений и два миллиона зрителей за 27 лет было сыграно небольшой творческой командой. Крупнейшие международные компании – Microsoft, Nokia, Volkswagen, Johnson & Johnson, Motorola приглашали их выступать на своих мероприятиях.
Театр много путешествовал, принимал участие в театральных и танцевальных фестивалях. Израильские зрители видели их выступления на танцевальной фестивале в Кармиэле.
В 2016 году театр переехал в новое здание в самом центре Праги, где есть просторный зал, сцена оснащена самым современным оборудованием. Жители Праги и туристы любят этот театр не только за волшебство, которое здесь неизменно, не только за высокое мастерство танца и актерской игры. Но и за добрую, ироничную атмосферу, которая возникает на каждом спектакле.

Театр выстраивает особенные отношения с публикой. Это чувствуется во всем. Например, на сайте театра можно прочитать «инструкцию для публики». В ней есть и такие пункты:
Пожалуйста, не стреляйте в актеров и танцоров; они делают все возможное.
Хлопок правой ладонью по левой ладони вызывает аплодисменты. Леворукие зрители делают наоборот. Пожалуйста, делайте это громко. Произведенный звук вызывает у актеров приятные ощущения.
Театральный зал не оборудован для ночлега. Если вы хотите увидеть следующий спектакль, пожалуйста, покиньте зал после окончания спектакля и свяжитесь с нашей кассой.
В баре, который будет открыт и после спектакля, вы можете поразмышлять о том, что вы испытали с нами.

Photo © Mark Zihar

Шоу «The Best of Image» поначалу было создано специально для гастролей: лучшие отрывки из разных постановок. Но спектакль так полюбили пражане, что он вошел в репертуар и стал регулярно идти на домашней сцене. А затем появился и сиквел «The Best of Image II».
А в этом году театр привозит в Израиль лучшее из лучшего, шоу «The Best of The Best of  IMAGE», куда вошли также и совершенно новые номера. Чудеса из света и тени, танец, пантомима, фантазии, юмор и лиричность объединяются в этих представлениях, где ни одно не похоже на другое. Ведь публика тоже участвует в создании спектакля.
Приходите, приглашает театр «Чёрный театр IMAGE  – Пражский театр теней», cтаньте его соавторами!

Заказ билетов  https://fgk.kassa.co.il/announce/73865
Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jMb8l_MVnFA

 

Даты спектаклей:
17.03, 20:30 – Модиин, Гейхал ха-Тарбут, Модиин Маккабим Реут
18.03, 20:30, Районный совет Эшколь, «Эзорей Эшколь»
19.03, 20:30, Герцлия, Центра сценических искусств
20.03, 20:30, Беэр-Шева, Центр сценических искусств, зал 2
21.03, 20:00, Нетания, Гейхал ха-Тарбут Нетания, Аудиториум
22.03, 20:30, Петах-Тиква, Гейхал ха-Тарбут
24.03, 20:30, Кармиэль, Гейхал  ха-Тарбут Кармиэль
25.03, 20:00, Хайфа, Аудиториум
26.03, 20:30, Тель-Авив, Бейт ха-Хаяль Тель-Авив
27.03, 20:30, Реховот, Исследовательский центр Вайцман, Аудиториум Михаэль Села
28.03, 20:30, Ашдод, Центр сценический искусств
29.03, 20:00, Ор-Акива, Гейхал ха-Тарбут Ор-Акива
30.03, 20:30, Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Шаровер
31.03, 20:30, Кирьят-Моцкин, Гейхаль ха-Театрон, Кирьят-Моцкин
1.04, 20:30, Ришон ле-Цион, Гейхал Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион

Фотографии –  © Mark Zihar – предоставлены организатором гастролей – фирмой FGK Production https://fgk.kassa.co.il/announce/73865

 

 

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