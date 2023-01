Свет в черной коробке: черный театр IMAGE из Праги в Израиле

Заглавное фото – © Mark Zihar

IMAGE – театр черного света, или просто черный театр возвращается этой весной в Израиль. Зрители снова смогут увидеть чудеса, которые буквально на наших глазах создает знаменитая труппа из Праги – «Чёрный театр IMAGE – Пражский театр теней». Представления, которые пройдут в Израиле с 17 марта по 1 апреля, предназначены для всей семьи и составлены как из абсолютно новых, так и лучших номеров, появившихся за годы существования группы Image. Новая программа так и называется The Best of The Best of IMAGE.

Помните: как найти кошку в черной комнате? Человеческий глаз не способен отличить черное на черном – это первый принцип, на котором основан театр черного света. Этот эффект использовали с древности, особенно в Японии и Китае, где жонглеры и кукловоды были одеты в черное. Уже в наше время трюк с черным ящиком использовали в театре (Константин Станиславский) и в кино (Жорж Мельес и французские авангардисты).

Второй принцип: если направить ультрафиолетовые лучи на флуоресцентные объекты, они становятся ярче, чем есть на самом деле. Таким образом, в одном месте можно одни предметы “спрятать” в черном, а другие высветить.

С конца пятидесятых прошлого века жанр сложился. Чешский режиссер, драматург, дизайнер, композитор и сценограф Йиржи Срнец создал первый в мире Черный театр, используя “черную коробку” в соединении с прожекторами с ультрафиолетовыми лампами, бархатом как наиболее поглощающим свет материалом. Все вместе давало необыкновенные возможности: “полеты” актеров по воздуху, появляющиеся ниоткуда предметы, фантастические существа и т.п.

С 1959 года, когда Йиржи Срнец представил театр широкой публике, Прага стала мировым центром этого удивительного жанра. Сегодня здесь работает около 10 трупп. Одна из самых известных – черный театр IMAGE.

IMAGE был основан танцовщицей Евой Астеровой и Александром Чигаржем в 1989 году. Они решили создать независимую театральную труппу, основанную на синтезе театра черного света, танца, современного джаза, музыки и пантомимы. Их главной идеей было сделать театр, где зритель удивляется, наслаждается прекрасной музыкой и танцами, а еще смеется. Ева и Александр привнесли в существующий жанр хореографическую составляющую, юмор и игру со зрителями. Публика часто становится частью спектакля, создает действие вместе с актерами.

После первого же спектакля «Jazzmime Stories», премьера которого состоялась в 1990 году в маленьком клубе недалеко от Карлова моста, театр стал знаменитым. Труппа получила приглашение и отправилась гастролировать по другим странам. Особенный восторг спектакль вызывал в Италии. По возвращению театр переехал на Парижскую улицу, в двух шагах от Старой Площади, где продолжил создавать не просто спектакли, но и новые театральные направления.

Вторым спектаклем было ревю «Fancy!» 1992 года, в котором было много пантомимы, точнее того, что называют невербальным театром. Этот спектакль прошел более 1000 раз! Дальше были “Ночной полет” 1994 года, а в 1997 прошла премьера спектакля, который стал результатом творческих поисков и вдохновения целого коллектива авторов: “Кабинет курьезов и чудес профессора Пражака”. Зрители попадали в удивительный мир ученого и экспериментатора профессора Пражака, наблюдали за его гротексными экспериментами, переносились в виртуальные миры. Этот спектакль были необычайно успешен и позднее появилось его продолжение – “Клонариум”.

C каждым новым спектаклей изобретательная команда IMAGE раздвигала границы жанра, придумывая все новые эффекты и сюжеты. Со временем появились спектакли: «Fiction» о маленьком человеке в большой вселенной, «Black Box», вдохновленный детективными историями, “Studio Clip”, пародирующий фильмы ужасов, «Afrikania», веселая история экзотического путешествия супружеской пары, «Galaxia»и другие.

За более чем тридцатилетнее существование Пражский театр IMAGE стал важной частью пражской культурной жизни. Более 9000 сыгранных представлений и два миллиона зрителей за 27 лет было сыграно небольшой творческой командой. Крупнейшие международные компании – Microsoft, Nokia, Volkswagen, Johnson & Johnson, Motorola приглашали их выступать на своих мероприятиях.

Театр много путешествовал, принимал участие в театральных и танцевальных фестивалях. Израильские зрители видели их выступления на танцевальной фестивале в Кармиэле.

В 2016 году театр переехал в новое здание в самом центре Праги, где есть просторный зал, сцена оснащена самым современным оборудованием. Жители Праги и туристы любят этот театр не только за волшебство, которое здесь неизменно, не только за высокое мастерство танца и актерской игры. Но и за добрую, ироничную атмосферу, которая возникает на каждом спектакле.

Театр выстраивает особенные отношения с публикой. Это чувствуется во всем. Например, на сайте театра можно прочитать «инструкцию для публики». В ней есть и такие пункты:

Пожалуйста, не стреляйте в актеров и танцоров; они делают все возможное.

Хлопок правой ладонью по левой ладони вызывает аплодисменты. Леворукие зрители делают наоборот. Пожалуйста, делайте это громко. Произведенный звук вызывает у актеров приятные ощущения.

Театральный зал не оборудован для ночлега. Если вы хотите увидеть следующий спектакль, пожалуйста, покиньте зал после окончания спектакля и свяжитесь с нашей кассой.

В баре, который будет открыт и после спектакля, вы можете поразмышлять о том, что вы испытали с нами.

Шоу «The Best of Image» поначалу было создано специально для гастролей: лучшие отрывки из разных постановок. Но спектакль так полюбили пражане, что он вошел в репертуар и стал регулярно идти на домашней сцене. А затем появился и сиквел «The Best of Image II».

А в этом году театр привозит в Израиль лучшее из лучшего, шоу «The Best of The Best of IMAGE», куда вошли также и совершенно новые номера. Чудеса из света и тени, танец, пантомима, фантазии, юмор и лиричность объединяются в этих представлениях, где ни одно не похоже на другое. Ведь публика тоже участвует в создании спектакля.

Приходите, приглашает театр «Чёрный театр IMAGE – Пражский театр теней», cтаньте его соавторами!

Заказ билетов https://fgk.kassa.co.il/announce/73865

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jMb8l_MVnFA

Даты спектаклей:

17.03, 20:30 – Модиин, Гейхал ха-Тарбут, Модиин Маккабим Реут

18.03, 20:30, Районный совет Эшколь, «Эзорей Эшколь»

19.03, 20:30, Герцлия, Центра сценических искусств

20.03, 20:30, Беэр-Шева, Центр сценических искусств, зал 2

21.03, 20:00, Нетания, Гейхал ха-Тарбут Нетания, Аудиториум

22.03, 20:30, Петах-Тиква, Гейхал ха-Тарбут

24.03, 20:30, Кармиэль, Гейхал ха-Тарбут Кармиэль

25.03, 20:00, Хайфа, Аудиториум

26.03, 20:30, Тель-Авив, Бейт ха-Хаяль Тель-Авив

27.03, 20:30, Реховот, Исследовательский центр Вайцман, Аудиториум Михаэль Села

28.03, 20:30, Ашдод, Центр сценический искусств

29.03, 20:00, Ор-Акива, Гейхал ха-Тарбут Ор-Акива

30.03, 20:30, Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Шаровер

31.03, 20:30, Кирьят-Моцкин, Гейхаль ха-Театрон, Кирьят-Моцкин

1.04, 20:30, Ришон ле-Цион, Гейхал Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион

Фотографии – © Mark Zihar – предоставлены организатором гастролей – фирмой FGK Production https://fgk.kassa.co.il/announce/73865