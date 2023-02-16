«Израиль – это первая страна, куда мы хотим поехать. Если вы спросите, почему, то мы с радостью ответим: вы – идеальная аудитория!» – так говорят артисты Черного Театра IMAGE из Праги, которые уже несколько раз побывали на гастролях в Израиле. В середине марте они снова приезжают в нашу страну с большим концертным туром, и покажут с 17 марта по 1 апреля в разных городах страны спектакль «Лучшее из лучшего театра IMAGE», где собраны самые известные, популярные и любимые как зрителями, так и самими создателями номера из их театрального репертуара.

Народная улица в Праге – улица особенная. Она начинается у исторического Моста Легионов через реку Влтаву, пересекающую этот прекрасный город, и оттуда поднимается вверх. Более 30 лет назад на этой улице была жестоко подавлена ​​студенческая демонстрация, одно из определяющих событий «бархатной революции», которая привела к падению коммунистического режима в Чехословакии. Народная улица хранит память и о других событиях, которыми богата история страны и ее столицы – здесь находится прекрасное здание Национального театра, построенное в XIX веке, и знаменитое кафе «Лувр», которое работает с 1902 года и принимало среди своих многочисленных посетителей таких гостей, как Франц Кафка, Альберт Эйнштейн и Карел Чапек.

А прямо через дорогу, напротив кафе «Лувр» находится театральный зал, где известная далеко за пределами Праги и Чехии труппа IMAGE дает свои представления. Ставший одним из символов Праги «Черный театр» с его танцорами, актерами и мимами заставляет зрителя смеяться и сопереживать его героям, которые не говорят ни слова, а лишь движутся среди темноты и теней, сами превращаясь в силуэты и тени.

В марте израильтянам не придется ехать в Прагу, чтобы попасть на спектакли «Черного театра» – IMAGE приезжает в Израиль, где даст десятки представлений в разных городах страны. Есть спектакли, которые пройдут в дневные часы, что очень удобно для семей с детьми. «Best of the Best of IMAGE» – как можно понять из названия шоу, артисты собрали в этой программе самые популярные и любимые номера за последние несколько лет, а также несколько новых.

«Черный театр» – уникальный сценический жанр, основанный на иллюзии, миражах, фантомах, которые танцоры и актеры создают в темноте, используя ультрафиолетовый свет. Происходящее на сцене завораживает зрителя, наблюдающего, как за фокусами, движения и полет танцующих и буквально летающих фигур в темноте. Жанр «черного театра» стал настолько популярен, что за последние десятилетия утвердился как одна из «визитных карточек» Праги и Чехии. Сегодня в этом жанре работают сразу несколько театральных трупп, IMAGE – первая и самая успешная. А одним из секретов волшебства, по объяснению самых артистов, является сочетание жанра комедии без слов, пантомимы и профессионального танца – эта формула, доказавшая свою состоятельность на протяжении многих лет не теряет свежести и актуальности.

«Наше большое преимущество в том, что наши шоу невербальны, – говорит директор театра Александр Чигарж. – В Праге много мюзиклов, постановок масштабнее, чем наши, но их потенциал может достигать десяти миллионов человек. А мы обращаемся к восьми миллиардам! Если ситуация в мире нормализуется, и люди не будут бояться путешествовать, будь то из-за пандемии или войны».

«Черный театр IMAGE» можно назвать семейным бизнесом. Вместе с Александром Чигаржем труппой руководит его жена Ева Астерова, которая является художественным руководителем и главным хореографом театра, и также автором костюмов. Оба они – и Ева, и Александр – коренные пражане, родились и выросли в этом городе, а познакомились почти полвека назад. Он был музыкантом, она – балериной. В конце 80-х, когда заканчивалась и коммунистическая эпоха, супруги Александр Чигарж и Ева Астерова создали свой собственный театр, который позволил каждому из них раскрыться в своей области в полной мере, как давно уже им мечталось. Это было рождение «Черного театра IMAGE». Труппа давала около шестисот концертов в год, и это – не включая заграничных гастролей. Увы, период пандемии, сказался и на этом театре, были прекращены репетиции, многие танцовщики разъехались по домам. Лишь после снятия ограничений жизнь труппы стала постепенно возвращаться в прежнюю колею. Однако и сегодня театральная индустрия не восстановилась полностью, но IMAGE уже возвращается к своим прежним семи спектаклям в неделю.

Из-за пандемии были перенесены и гастроли театра в Израиль – нынешний тур должен был состояться еще в 2020-м году. Теперь он начнется 17 марта и завершится 1 апреля, его география: Модиин-Маккабим-Реут, Региональный совет Эшколь, Герцлия, Беэр-Шева, Нетания, Петах-Тиква, Кармиэль, Хайфа, Тель-Авив, Ор-Акива, Ашдод, Реховот, Иерусалим, Кирьят-Моцкин и Ришон ле-Цион. Продолжительность шоу составляет около часа двадцати минут.

«Мы хотим донести до израильской публики лучшее, что у нас есть, – говорят артисты, – с конца 90-х мы приезжали в вашу страну уже чуть не с десяток раз. И всегда стремимся сюда снова». Когда журналисты спрашивают Александра Чигаржа, чем Израиль так привлекает его театр, директор отвечает без колебаний: «Ваша публика идеальна».

****«Лучшее из лучшего» театра IMAGE

Заказ билетов https://fgk.kassa.co.il/announce/73865

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jMb8l_MVnFA

Фотографии – © Mark Zihar – предоставлены организатором гастролей – фирмой FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd