Ослепительно черный цвет. Пражский «IMAGE – Черный театр» c 17 марта в Израиле – новые даты и часы, удобные для семейных выходов    

Организаторы израильских гастролей пражского «Черного театра Image» добавили спектакли в удобные – дневные и утренние часы для просмотра вместе с детьми. Дополнительные спектакли объявлены в Тель-Авиве, Ашдоде, Реховоте, Кирьят-Моцкине и Беэр-Шеве. Представления «Best of the Best of IMAGE», которые пройдут в Израиле с 17 марта по 1 апреля, предназначены для всей семьи и составлены из лучших номеров, появившихся за годы существования театра Image. Кроме того, будут представлены и новые номера, специально поставленные и отобранные для нынешних израильских гастролей.

Несравненные представления, неповторимые ощущения – это главные причины, почему зрители продолжают возвращаться к искусству «Черного театра – IMAGE». Приходите и вы – ведь черная темнота театра полна сюрпризов. Это место, где создается иллюзия магии. Место, где творится волшебство. Место, где живет тайна. Принцип любого «черного театра» состоит в том, что на абсолютно черном фоне работают актеры, управляя различными предметами на сцене. Из-за черных костюмов, в которые одеты актеры, они остаются совершенно невидимыми. По сути, этот тип театра очень близок к кукольному, разница только в том, что главное здесь не сюжет, а то виртуозное мастерство, с которым возникают и исчезают на сцене предметы и персонажи, люди и вещи парят или шагают по воздуху, постоянно меняются и преобразуются из одного в другое. Шоу «The Best of Image» поначалу было создано специально для гастролей: лучшие отрывки из разных постановок. Но спектакль так полюбили пражане, что он вошел в репертуар и стал регулярно идти на домашней сцене. А затем появился и сиквел «The Best of Image II».

Этой весной театр привозит в Израиль лучшее из лучшего, шоу «The Best of The Best of IMAGE», куда вошли также и совершенно новые номера. Чудеса из света и тени, танец, пантомима, фантазии, юмор и лиричность объединяются в этих представлениях, где ни одно не похоже на другое. Ведь публика тоже участвует в создании спектакля. Приходите, приглашает театр «Чёрный театр IMAGE – Пражский театр теней», будьте нашими соавторами!

Черный занавес отделяет два разных мира – мир, в котором находятся зрители, и в котором все знакомо и привычно. И другой мир – мир «Image» – куда нас приглашают заглянуть. Полная темнота черного театра полна фантазии. Поэтические картины приближаются и воображение просыпается. Уникальная техника актеров и традиции черного театра доказывают, что сон, феерия и волшебство намного лучше видны в темноте. Тайна бесконечной «черной бездны» скрывает актеров, но многих можно увидеть даже вблизи. На базе основного принципа придумываются новые и новые эффекты. Здесь и вода течет, и огонь горит. Здесь понятие света и темноты совсем иное, потому что темнота театра полна сюрпризов. Трагическое уступает место комедии, а невероятное – вероятному. Зрительный зал и сцена соединяются. Все барьеры исчезают. И тогда воображение становится прекрасной реальностью, куда выплескивается свет и музыка, герои и их приключения в сочетании пластики, музыки, света и тени.

Ставший одним из символов Праги «Черный театр» с его танцорами, актерами и мимами заставляет зрителя смеяться и сопереживать его героям, которые не говорят ни слова, а лишь движутся среди темноты и теней, сами превращаясь в силуэты и тени.

За время своего существования с 1989 года театр «Image» стал неотъемлемой частью пражской культуры, хорошо известным жителям и гостям чешской столицы, а также зарубежной публике. Более 10.000 сыгранных представлений и два миллиона зрителей за 34 года лет – это не единственные критерии успеха театра «Image». Главное для его артистов всегда будет интерес и признание публики. И, конечно, и детей, для удобства которых и добавлены новые часы представлений.

«Лучшее из лучшего» театра IMAGE

Заказ билетов https://fgk.kassa.co.il/announce/73865

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jMb8l_MVnFA

Фотографии – © Mark Zihar – предоставлены организатором гастролей – фирмой FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd