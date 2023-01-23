Светлана Портнянская: «А в сердце у меня – Израиль»

Её творчество не перестает удивлять и восхищать многочисленных поклонников во всем мире, её называют «блистательной звездой еврейской песни» и «певческой сенсацией», певицей, которая, как никто другой, умеет выразить естество своего народа, его печаль, радость и музыкальность. Ей аплодируют полные залы по всему миру, а «своей» ее считает одновременно публика еврейская, русская и американская. После долгого перерыва в Израиль с большим гастрольным туром приезжает удивительная певица и кантор – Светлана Портнянская, чей неповторимый облик, уникальный голос и необыкновенное сценическое обаяние сделали ее одной из выдающихся еврейских исполнительниц во всем мире.

12 концертов на лучших сценах нашей страны с 15 февраля по 2 марта 2023 года.

В преддверие концертов в Израиле мы поговорили со Светланой Портнянской о том, что происходило в ее жизни со времени ее последнего визита в Израиль, о «шансе», который выпал певице в один из ключевых моментов ее жизни, о работе со Спилбергом и о любви к Израилю, Украине и… Аргентине.

– Светлана, совсем скоро вы приедете к нам в Израиль после долгого перерыва – более 5-ти лет. Встреча с вами – всегда откровение. Вы всегда очень тщательно, как перфекционист и настоящий музыкант готовите новые программы, шоу, песни-спектакли, новые находки, которые всегда интересны нам публике. За то время, которое прошло с вашего последнего концерта здесь в Израиле произошло много всего, в том числе и период, в который творческие люди не могли выразить себя в полной мере по причине карантинов. Я надеюсь, что за это время вы нашли для себя что-то новое, что можно петь, с чем можно работать и затем представить публике.

– Да, я не слишком отличаюсь от моих друзей-музыкантов и коллег – все в эти пандемические годы занимались – студийной работой, сочинением. Потому что вдруг появилось огромное количество свободного времени, чтобы подумать и сделать какой-то интересный продукт. Я тоже кое-что записывала и включила в репертуар совершенно новые композиции, которые раньше не исполняла никогда. Но самое главное изменение в моей жизни, совершенно даже не творческое, а семенное – я дважды стала бабушкой.

– Я хочу напомнить нашим радиослушателям вашу историю, когда вы на международном песенном конкурсе «Ступень к Парнасу» вышли с условием, что вы исполните еврейские репертуар, и вам пошли на встречу. Все прошло очень успешно, вы тогда исполнили философскую, сложную для исполнения песню на идиш, вторую песня была об Иерусалиме, а третья песня была – «Шанс», которую написала Александра Николаевна Пахмутова. Интересно то, что после вашего исполнения эта песня больше никем не исполнялась.



– Да, Александра Николаевна Пахмутова написала эту песню под тип моего голоса и на тот момент не нашла исполнителя. А я только-только начинала, и так получилось, что я попала на эту песню первой и, да – единственной исполнительницей этой песни. Я не слышала, чтобы она исполнялась и, тем более, стала популярной. Но для меня это был шанс поработать с замечательным композитором Пахмутовой и чудесным человеком.

– Вы закончили Гнесинку в 1986 году, были солисткой Москонцерта – все было успешно и интересно, вы работали в известном театре «Шалом», начали выступать и с сольными концертами, а потом стали лауреатом первой премии конкурса «Ступень к Парнасу». В 1991 году вы переехали в США и там нахшли себя в очень разных направлениях. Поскольку вы фактически ежегодно совершали концертные турне по очень разным странам, то и работы появились очень разные. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в документальном фильме Стивена Спилберга «Переживший катастрофу».

– Это очень интересный фильм. Благотворительный фонд «Шоа» был создан Стивеном Спилбергом в 1994 году. Эта организация занималась тем, что собирала и архивировала свидетельства людей, переживших Катастрофу, переживших концлагеря и гетто. Люди, которые были в то время детьми и, если они помнили какие-то моменты своей жизни, абсолютно все люди опрашивались и все это документировалось. Это была огромная работа по всему миру с колоссальным количеством волонтеров. Я не знаю, закончилась ли она – тогда казалось, что это бесконечная работа. И творческим окончанием этой работы стал документальный фильм – очень непростой, безумно тяжелый, и я была выбрана записать несколько саундтреков для этого фильма.

– Затем у вас была еще одна работа теперь уже для художественного фильма – вы записали «Вокализ» для фильма Канева «Бабий яр», где так же затронута тема Холокоста. Да, и во всех своих программах вы постоянно уделяете время репертуару, который вы подаете на иврите или на идише, поскольку владеете хорошо и тем и другим. В своих интервью в не раз упоминали о том, что бывали в Латинской Америке и у вас сложились хорошие ощущения и впечатления о культуре этих стран и говорили, что с удовольствием поете латиноамериканские шлягеры.

– Я поясню некоторые моменты. Я, к сожалению, не владею ни ивритом, ни идишем, на уровне носителя языка, я владею этими языками только как вокалистка. Я читаю на иврите, потому что я кантор, но идиш я просто понимаю столько, сколько и все – на бытовом уровне, и, конечно, я понимаю то, о чем пою на обоих языках. Что же касается латиноамериканской музыки, а точнее аргентинской, то замечу, что эта страна, на мой взгляд, вообще не имеет никакого отношения к Латинской Америке – это европейская страна на Латиноамериканском континенте – это абсолютно отдельный мир. Это очень интересно, что на огромном континенте совершенно однородном, совершенно автономно существует страна из другого полушария с прекрасной музыкой – прежде всего, это – танго, Пьяццолла и Гарделия, и я не могла мимо этого пройти. Я очень люблю сложную музыку – чем сложнее, тем мне интереснее, конечно, концертный репертуар не состоит только из сложной музыки, но мне это интересно творчески.

– Если бы вы хотели идти легкими путями, вы бы не стали работать и записывать конториальную музыку.

– Да-да, конечно, это очень близко по сложности, например, к Пьяццолле, он совершенно космический композитор. И эта музыка вошла в меня навсегда с первого посещения, с конца 90-х годов.

– Если мы говорим о ваших уже скорых встречах с израильской публикой – с 15 февраля до 2 марта – это будет много городов, много дат, к счастью для тех, кто вас давно не слышал и, конечно, соскучился..

– И к моему счастью тоже, вы не представляете, как я рада!!!

– Светлана, скажите пару слов, о чем будет программа, что мы можем услышать? Надеюсь, какие-то любимый композиции прозвучат наряду с новым материалом?

– Я скажу самое главное – жанры разные, направления разные, но это не эклектика, это просто все самое лучшее и любимое. Моя программа называется «О том, что в сердце». А в сердце у меня – Израиль, как это было всегда, с момента, как я начала слушать и любить музыку. Моя любовь и понимание к Израилю и к Украине пришло через музыку, через мое детство. Несмотря на то, что я родилась в Москве и до своего отъезда прожила 26 лет в этом городе, в моем сердце – Украина и Израиль, и это совершенно бесспорно и бесповоротно даже без относительно нынешней ситуации, просто так получилось. Я желаю всем нам мира, покоя и здоровья и до встречи на моих концертах в Израиле!

Интервью сделано на основе беседы Тани Барской со Светланой Портнянской в программе «Анонс» на радиостанции «Кан РЭКА».

Долгожданные концерты Светланы Портнянской пройдут на лучших концертных площадках страны:

15.02, среда – Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

18.02, суббота – Нетания, зал «Бейт-Йоханан», 20:00

20.02, понедельник – Реховот, зал «Центр наследия Йеменской культуры», 20:00

21.02, вторник – Ришон ле-Цион, МОфет, 20:00

22.02, среда – Хайфа, Матнас Адар – Зал «Бейтену», 19:00

23.02, четверг – Беэр-Шева, Консерватория, 20:00

25.02, суббота – Кармиэль, Зал «Эшколь а-Пайс», 20:00

26.02, воскресенье – Ашкелон, Центр Конгрессов (малый зал), 20:00

27.02, понедельник – Бат-Ям, Аудиториум, 20:00

28.02, вторник – Кирьят-Моцкин, зал «Эшколь а-Пайс», 19:00

1.03, среда – Иерусалим, Театр Иерушалаим, Зал «Реббека Краун», 20:00

2.03, четверг – Петах-Тиква, Зал «Шарет», 20:00

Билеты в кассах https://biletru.co.il, а также по телефону 03-5226646.

Фотографии из архива Светланы Портнянской. Авторы снимков: Lucie Alex, Alexander Schneider, Vladimir Kevorkov.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting