Светлана Портнянская выступит в Израиле

В феврале 2023 года после долгого перерыва в Израиль, наконец-то, приезжает певица, чей неповторимый облик, уникальный голос и необыкновенное сценическое обаяние сделали ее одной из выдающихся еврейских исполнителей во всем мире. Большой гастрольный тур из 12 концертов удивительной певицы и кантора Светланы Портнянской пройдет на лучших сценах нашей страны с 15 февраля по 2 марта 2023 года.

Любовь и обожание израильского зрителя Светлана Портнянская завоевала давным-давно своим неподражаемым обаянием, замечательным голосом и тонким изысканным репертуаром. Неповторимые интерпретации канториальных молитв, еврейских народных и современных песен, русских романсов и шедевров мировой эстрады и классики не перестают удивлять и восхищать ее многочисленных поклонников по всему миру.

Соединенные Штаты, Мексика, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Польша, Россия, Украина, Узбекистан и, конечно, Израиль – это далеко не полный список стран, в которых всегда с нетерпением ждут выступлений Светланы Портнянской.

По словам певицы, ее певческая карьера началась с пионерского возраста: «По-настоящему я начала петь в детском хоре имени Локтева в московском дворце пионеров на Ленинских горах». Затем была учеба в музыкальном институт имени Гнесиных на факультете вокала. После завершения учебы, работа в Москонцерте, и в московском еврейском театре «Шалом». Там и состоялся в 1989 году ее первый сольный концерт. А потом начались гастроли по Союзу, выступления на телевидении и радио, участие в сборных концертах. Эти годы стали настоящей взлетной полосой для музыкальной карьеры певицы. Победа Светланы Портнянской в международном телевизионном конкурсе «Ступень к Парнасу» помогла открыть ей новую страницу в жизни.

После очень успешных гастролей по США, Светлана решила остаться в Америке. В 1991 году, уже являясь постоянной жительницей США, певица покорила еще несколько музыкальных вершин: победила на Всеамериканском конкурсе еврейской песни и стала лауреатом на международном конкурсе в Монреале. В 1996 году Светлана Портнянская записала две песни для документального телефильма режиссера Стивена Спилберга «Пережившие Катастрофу», посвященного жертвам фашистских концлагерей и гетто. А в 2002 – вокализ для художественного фильма Джефа Канева «Бабий Яр».

Во время концертов в Японии красивейшее лирико-драматическое сопрано Светланы и особенный, только ей присущий легко узнаваемый стиль исполнения канториальных композиций, привлекли внимание представителей студии «Коламбия рекордз». Они предложили записать эти произведения с японским симфоническим оркестром отдельным альбомом в серии «World Classical Music Heritage», состоящей из 200 наименований, в исполнении выдающиеся мировые исполнителей. «Для меня огромная честь оказаться в этой серии, – говорит певица. – Мы постараемся сделать все, чтобы эту музыку услышал весь мир».

Светлана Портнянская постоянно выступает с концертами чуть ли не на всех континентах Земли, но кроме этого, она еще и член ассоциации канторов Южной Калифорнии, и является кантором консервативной синагоги Лос-Анджелеса.

Сегодня Светлану Портнянскую, чье творчество не перестает удивлять и восхищать многочисленных поклонников во всем мире, называют “блистательной звездой еврейской песни” и “певческой сенсацией”, которая, как никто другая, умеет выразить естество своего народа, его печаль, радость и музыкальность. Ей аплодируют полные залы по всему миру, а “своей” ее считает одновременно публика еврейская, русская и американская.

Фейерверк глубинных страстей, боль и радость, желание, чтобы Бог услышал нас – этими чувствами полны песни Светланы Портнянской.

Долгожданные концерты Светланы Потрнянской пройдут на лучших концертных площадках страны:

15.02, среда – Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

18.02, суббота – Нетания, зал «Бейт-Йоханан», 20:00

20.02, понедельник – Реховот, зал «Центр наследия Йеменской культуры», 20:00

21.02, вторник – Ришон ле-Цион, Яд ле-Баним, 20:00

22.02, среда – Хайфа, Матнас Адар – Зал «Бейтену», 19:00

23.02, четверг – Беэр-Шева, Консерватория, 20:00

25.02, суббота – Кармиэль, Зал «Эшколь а-Пайс», 20:00

26.02, воскресенье – Ашкелон, Центр Конгрессов (малый зал), 20:00

27.02, понедельник – Бат-Ям, Аудиториум, 20:00

28.02, вторник – Кирьят-Моцкин, зал «Эшколь а-Пайс», 19:00

1.03, среда – Иерусалим, Театр Иерушалаим, Зал «Реббека Краун», 20:00

2.03, четверг – Петах-Тиква, Зал «Шарет», 20:00

Билеты здесь: https://bit.ly/3YpioES

Фотография предоставлена организатором гастролей – компанией MAK International Productions.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting