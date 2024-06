«Свежая краска» – сцена нового искусства

Верхнее фото: חממת הבוגרים – המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל . Инсталляция теплицы выпускников отделения промышленного дизайна Академии Бецалель 2024 г., под названием “Новые поля”

С 3 по 8 июля в Тель-Авиве в новом городском спортивном центре Тель-Авива пройдёт выставка ярмарка «Свежая Краска («Fresh Paint») – пройдет, как всегда, с размахом, с выдумкой, с радостью, с открытием новых имен и идей. Пройдет уже в 15-й раз. Каждый год ярмарка меняет диспозицию и немного – формат. Каждая новая городская локация привносит что-то свое. Неизменными остаются «теплицы» – выставки независимых художников и дизайнеров, находящихся в начале профессионального пути; представительство галерей, проект «Секретная открытка». Меняются общественные и кураторские проекты, имена, призы, спонсоры. Не меняется интерес, по крайней мере 40.000 посетителей, ежегодно приезжающих на эту выставку-ярмарку.

Как и каждый год, профессиональное жюри и кураторы ярмарки «Свежая краска» Ифат Гурион и Раз Шапира выбрали 42 молодых художников, которые участвуют в проекте «Теплица художников», где представлены все техники живописи – от иллюстрации до японских техник. В приемную комиссию 2024 года вошли Хадасса Коэн – независимый куратор, лектор и арт-экскурсовод, соучредитель Ассоциации кураторов; Бар Йерушалми – главный куратор галереи «Шехтер», Софи Берзон-МакКей – художница, куратор и директор галереи современного искусства «Беэри»; Ави Любин – главный куратор Музея искусств Эйн-Харод; Юваль Этгар – руководитель отдела выставок и исследований компании «Luxembourg & Co»; Ноар Бен-Ашер – арт-куратор; Шуламит Нусс – куратор коллекции банка Дисконт.

В «Теплице дизайна» также принимают участие 42 человека, показывающие много работ из текстиля, стекла, керамики, экологических работ из переработанных материалов, из песка, из дерева, из закрученных спираль дерева и света, изготовленные вручную и отпечатанные на 3D принтерах;

Общественные проекты- экспозиции 40 галерей и кураторов;

Выставка центра печати Готтесманн из кибуца Кабри,

перформансы и экскурсии (экскурсии на русском языке пройдет в пятницу, 5 июля, в 12:00 – подробности на сайте ярмарки).

«Секретная открытка» – флагманский социальный проект ярмарки – будет проведен в этом году в сотрудничестве с ассоциацией «Бейт Ум Культур» – домом художников Западного Негева. Все доходы от проекта будут полностью переданы в ассоциацию на благо создания и функционирования пространств «Открытая студия» – творческих образовательно-общественных пространств, управляемых местными художниками, которые будут созданы в населенных пунктов Отеф Газа в интересах взрослых и детей. За 14 лет реализации проекта было продано около 12.000 оригинальных открыток и собрано более двух миллионов шекелей на различные социальные цели.

Среди участников, которые примут участие в проекте «Секретная открытка» в этом году, помимо ведущих художников Израиля – сообщество основателей кибуца Нетив ха-Асара, , сообщество художников, эвакуированных в Шфаим и Мицпе-Рамон, студенты колледжей Сапир и колледжа Тель-Хай.

Экспонаты раздела «Fresh Design 2024» отбирали куратор ярмарки Ифат Гурион и заместитель куратора в области дизайна Таль Голани при содействии группы консультантов, в которую вошли Майя Дабаш, главный куратор Музея дизайна в Холоне; Галит Гаон, руководитель программы для кураторов по дизайну колледжа Шенкар; Лиора Розин, дизайнер, куратор и преподаватель дизайна академии Бецалель, и Лирон Шварц-Гилат, вице-президент по дизайну сети Tolman’s.Все проекты – это результат интенсивной работы в течение года или даже нескольких лет. Они были отобраны после событий 7 октября, а их доработка продолжалась в течение последних нескольких месяцев, поэтому трагедия войны и ее последствия оказали на эти работы очень серьезное влияние. Многие проекты приобрели дополнительный смысл, некоторые изменили направление. Часть работ опираются на прошлое и наследие, другие стремятся изобрести новые миры. Но все они глубоко укоренены в израильской творческой традиции, которая, с одной стороны, опирается на передовые технологические возможности, с другой – обращается к местным материалам и специфике. Мудрость и красота, цвет и форма – каждый элемент теперь стремится дать зрителю вдохновение, надежду и утешение.

Галереи и проекты

В галерейном комплексе будут представлены:

Центр гравюры Готтесман, расположенный в кибуце Кабри на северной границе страны представляет гравюры, большая часть которых была создана после 7 октября, на фоне непрекращающихся взрывов на севере. Представленные гравюры отражают ту бурю, которая была и продолжается вокруг, наряду с творческой рутиной, которой так притягательна.

Художник и куратор Фарид Абу Шакара представит «Оттенки всех нас» – выставку, посвященную сосуществованию и объединяющую работы современных израильских и аррабскиххудожников, работающих бок о бок.

Лихи Шани представит выставку скульптур своего деда Аарона Шани, вызывающую нотсальгию по старому доброму Израилю.

Элла Коэн (Eclectic TLV) представляет художников-репатриантов на групповой выставке, посвященной историям стойкости и надежды. Проект DIALOG : WAYS OF LOVE пройдет на ярмарке уже во второй раз. В этом году проект DIALOG представит 10 художников, одноу керамистку и одного скульптора. Выставка представляет коллекцию произведений искусства в смешанной технике под названием «WAYS OF LOVE».Идея «WAYS OF LOVE» возникла в результате исследования таких тем, как перемещение, идентичность и принадлежность. Опираясь на собственный опыт иммигрантов и коллективные рассказы ссообщества, художники стремиятся создать визуальное полотно, прославляющее стойкость и солидарность перед лицом неопределенности.«WAYS OF LOVE» служат свидетельством силы человеческого духа и непреходящей силы любви, способной исправить ткань раздробленного общества.10% от приобретения произведения искусства идут на благотворительные средства врачам и солдатам.

Мейталь Манор и Сиван Себаг (Project 21) представят групповую выставку, посвященную возрождению и выбору жизни.

Галерея Zemack Contemporary Art представит как групповую выставку, так и персональную выставку художницы Шарон Броншайн.

Кармит Шайн и Тамар Ламдан («Two Curators») представят персональную выставку Орена Джекмана и парную выставку Тамар Барницки и Габи Зальцмана.

Шломит Орен и Лилак Хениг Шмуль (DuArt) представят парную выставку Дафны и Яны Стоп – двух влиятельных женщин, которые поднимают вопросы об идентичности, принадлежности и самовыражении.

Шайан Роз Бен-Сира представит персональный проект из натуральных материалов под названием «- 930°».

Илан Визген представит новые работы Хавы Галь-Он.

Галерея современного искусства «Мика» представит групповую выставку. Групповые выставки также пройдут в галереях Gina, Corridor Gallery, Wertheimer Gallery, Space Gallery и The L Gallery.

Также будет представлен масштабный проект художника Идо Маркуса «О, Супермен», включающий сотни новых картин, посвященных супергерою, и групповая выставка, посвященная событиям 7 октября.

Особые проекты:

У входа в «Теплицу дизайна» будет представлена ​​большая настенная инсталляция теплицы выпускников отделения промышленного дизайна Академии Бецалель 2024 г., под названием «Новые поля». Инсталляция создана под влиянием визуальных образов, почерпнутых из разнообразных миров – сельскохозяйственных мотивов, фасадов кибуцных столовых, аэрофотоснимков и известных произведений израильского искусства, и посвящена сложным проблемам израильского общества, взаимосвязям между Землей Израиля, плодородными поселениями юга, сельским хозяйством и декоративным искусством.

Участники: Эва Бен Амо, Ноам Сиван, Асаф Белга, Офир Данино, руководитель проекта – профессор Идо Бруно.

The Round Agency, в сотрудничестве с центром искусства и дизайна Шенкар, представят ностальгический проект «Утренний свет», рассказывающий о старой доброй Эрец- Исраэль. Текстильные работы в технике ручного лоскутного шитья из льна, окрашенного натуральными красителями, описывают бытовые сцены местного дома, которые основаны на изображениях из исторической коллекции Научно-исследовательского центра дизайна Шенкар: плакаты, реклама, упаковки, открытки, марки, детские книги и многое другое.

Знаменитый израильский дом моды Maskit, первый в Израиле дом моды, основанный Рут Даян, по случаю 70-летнего юбилея бренда представит современные ремесла сразу в нескольких новых коллекциях израильских художниц, в том числе коллекцию тарелок с ручной росписью с распространенными израильскими поговорками, и коллекцией текстиля для спальни, вдохновленной легендарными плащами-”пыльниками”, визитной карточкой дома Maskit.

Среди спецпроектов этого года:

Первое в своем роде сотрудничество с AbbVie (одной из ведущих фармацевтических компаний в мире), которое будет включать создание специального комплекса общественных помещений для удобства посетителей выставки и повышения осведомленности о болезни Крона и колите. Перед комплексом появится стенная роспись художника MISSING, и 5 туалетных кабинок (полностью функциональных), которые являются одновременно арт-инсталляциями, создатели которых – KipKop Гай Мегидес и Тамар Йогев, Габи Зальцман, Ури Шифрин, Гал и Идан Шрир, Рахель Лапидот и Саги Маман.

Художник Ронен Танхум создаст серию заказных работ искусственного интеллекта, которые представят новую линейку экранов с технологией OLED и передовым процессором искусственного интеллекта LG в сотрудничестве с HI Group, импортером экранов в Израиле.

Бренд BMW представит новый автомобиль iX2 – модель, ставшую новой иконой дизайна.

Совместный проект “Свежей краски” и компания Tolman’s проиллюстрирует партнерство на протяжении года, и все работы выпускников теплицы художников, сделанные в рамках этого проекта, будут выставлены на продажу в широком ценовом диапазоне.

Социальные проекты:

Все социальные проекты ярмарки в этом году – в духе времени.

Социальные проекты ярмарки этого года отмечены событиями того времени. Помимо флагманского социального проекта ярмарки — проекта секретной открытки в сотрудничестве с ассоциацией «Бейт Ум Культур» — дома художников Западного Негева, на ярмарке будут представлены и другие социальные проекты: Академический колледж «Сапир» представит групповую выставку при поддержке Водной корпорации Тель-Авива-Яффо «Мей Авивим», в которой примут участие студенты и преподаватели художественной школы, родившиеся, учившиеся и жившие в Западном Негеве, вместе с художницами ассоциации «Бейт Ум Культур».

Яара Рабинович, архитектор и дизайнер, эвакуированная из кибуца в Верхней Галилее, б выполнит работу по заказу компании «Кетер» вместе с Самером Шааром из Мадждал-Шамса.

«Свежая краска» – живое LIVE общение

Каждый новый день посетителей ярмарки, любителей и ценителей израильского искусства, будут ждать сюрпризы и новые встречи в рамках программы “живого” общения. В этом году на исходе субботы на ярмарке принимает в гостях фокус-группу студенток «Киббуцного семинара» художник Шахар Маркус, а на протяжении всего времени работы ярмарки посетителей ждут презентации и разнообразные специальные мероприятия – Дар Мосфир, Галя Павличенко, Нога Розман – только часть имен художников, которые будут общаться со зрителями напрямую, рассказывая о собственных способах и путях преодоления трудностей и преград. Дафна Тальмон будет вести диалог с публикой о страхах и мечтах. Эсти Контес и Мерав Цур задают зрителям обычный вопрос “Как дела?” и создают отражение ответа аудитории, а Мор Лидор предлагает посетителям выставки взглянуть на самих себя, глядящих на произведение искусства.

Сайт «Секретной открытки» – https://secretpostcard.freshpaint.co.il/.

Также в этом году ярмарка предложит экскурсии на иврите и английском языке под руководством команды журнала Portfolio Magazine — официального руководителя Fresh Color Tours 2024 (https://www.prtfl.co.il ).

Сайт ярмарки – https://www.freshpaint.co.il/

Все фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ярмарки «Свежая краска»