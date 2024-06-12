«Свежая краска» – Fresh Paint в Тель-Авиве. 3-8 июля 2024 года.

Традиционная ежегодная ярмарка молодых израильских художников и дизайнеров «Свежая краска» откроется в начале июля в Тель-Авиве, в новом городском спортивном центре в Адар-Йосеф.

Ярмарка проводится под эгидой группы Harel Insurance and Finance и Zurich Insurance Company при сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива – Яффо

По уже установившейся традиции ярмарка «Свежая краска» каждый год открывает для широкой публики новые тель-авивские общественные здания и сооружения. Новоселье – это всегда свежая краска! В этом году мероприятия, выставки и инсталляции ярмарки пройдут в новом городском спортивном комплексе в районе Адар-Йосеф – как в его просторном центральном павильоне, так и в расположенном рядом огромном шатре над теннисными кортами, и на территории всей площади между ними.

Ярмарка «Свежая краска» была основана ее создателями для того, чтобы еще раз подчеркнуть жизненно важное значение культуры, необходимость ее поддержки и развития. «Свежая краска» стала самым крупным событием в мире искусства Израиля, ежегодно собирающим 40.000 посетителей и привносящем энергию на весь следующий год как художникам, так и зрителям. Это – ярмарка искусства для всех, не только для коллекционеров. Особенно сейчас, когда для многих искусство становится отдушиной.

В эти дни главной задачей ярмарки «Свежая краска», не только крупнейшего, но и наиболее влиятельного ежегодного художественного мероприятия в Израиле, является поддержание веры в целительную силу искусства, которое даже в самые темные времена дает нам вдохновение и надежду.

В этом трудном году в истории государства Израиль, город Тель-Авив – Яффо продолжает поддерживать дух культуры, искусства и творчества, атмосферу терпимости, демократии и ценностей, провозглашенных в Декларации независимости.

Город по-прежнему остается творческим локомотивом Израиля, местом вдохновения, где израильтяне вместе мечтают, планируют, поддерживают и укрепляют межобщинные связи и стремятся к консолидации общества.

Тель-Авивский муниципалитет и в этом году вновь приветствует «Свежую краску» – уникальное художественное мероприятие, расширяющее горизонты, поддерживающее всякую идею, которая помогает укрепить взаимодействие между искусством и людьми, обществом. В эти дни нам это особенно необходимо.

Рон Хульдаи, мэр города Тель-Авива – Яффо:

«Культура и искусство – это душа нашего города. Тель-Авив-Яффо постоянно вовлечен в диалог с миром искусства, город дает работу молодым художникам, дизайнерам, поддерживает различные культурные учреждения и всячески способствует процессу знакомства горожан и гостей города с художниками, дизайнерами, творцами в разных областях искусства.

В этот самый тяжелый для страны период, когда все мы находимся в состоянии потрясения, мы продолжаем верить в то, что без возрождения духа у нас нет возрождения нации. Вот почему в эти трудные дни я приветствую открытие ярмарки “Свежая краска”, которая своей кипучей энергией способствует развитию духа искусства, дарит силы, вдохновение и поддержку».

Группа Harel Insurance and Finance в первый раз выступает спонсором ярмарки «Свежая краска», и это только часть долгосрочного сотрудничества, направленного на поощрение сферы искусства и культуры в Израиле и ее продвижение.

Лиат Седан, замдиректора по маркетингу группы Harel Insurance and Finance: «Как ведущая страховая и финансовая компания в Израиле, которая служит индексом стабильности для своих клиентов, в компании рады инвестировать в ярмарку «Свежая краска», поддерживающую и развивающую израильское искусство.

Июльская ярмарка станет первым шагом к сотрудничеству. В течение года мы планируем и другие совместные мероприятия, чтобы реализовать и полностью раскрыть потенциал связей между двумя группами».

Основатели и руководители ярмарки «Свежая краска» – Шарон Тиллингер и Ифат Гурион отмечают: «Это главное ежегодное художественное событие Израиля. Уже полтора десятилетия ярмарка знакомит широкую публику как с художниками, уже добившимися успеха, так и с талантливыми новыми именами на рынке израильского искусства. Посетители ярмарки знакомятся также с инновационным дизайном и удивительными идеями, и могут приобрести здесь произведения лучших современных художников. Ярмарка ставит главной своей целью поддержку и развитие мира израильского искусства, лучших его современных образцов».

Продажа билетов на ярмарку Fresh Paint 2024 открылась и доступна на сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il/

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Выставка-ярмарка «Свежая краска» (Fresh Paint) предоставляет сцену новому поколению художников, тем талантам, которые нуждаются в оценке. Без обновления нет будущего, как его нет и без инноваций. Возможно, эти художники – это следующий старт-ап Израиля; возможно, их работы – это отличное вложение (напоминаю, что «Свежая краска» – это выставка-ярмарка, все представленные на ней произведения искусства продаются).

Подготовка к ярмарке шла практически весь год. Но, конечно, многое из задуманного поменялось после 7 октября. «Свежая краска» была инициатором создания выставки портретов заложников, которая демонстрировалась на Площади Захваченных перед Тель-Авивским музеем. На ярмарке будут представлены особые проекты, отражающие событий нынешней войны; проекты, поддерживающие ассоциацию художников из поселков Отеф Газа; проекты художников, эвакуированных с севера страны, выставка студентов колледжа Сапир, расположенного в Западном Негеве; проект, освещающий 7 октября, возникший по инициативе самих художников и другие.

Стоит также отдельно отметить, что тель-авивской муниципалитет поддерживает ярмарку «Свежая краска», начиная с 2011 года и продолжает поддерживать, несмотря на сокращение бюджетов вследствие войны, по-прежнему вкладывая в культуру и искусства в городе 6% общего бюджета.

В этом году ярмаркой будет предшествовать еще одно отдельное событие: 20 июня в галерее «Беэри», которая пока что представлена в галерее «Теддер» в «Бейт-Романо» в Тель-Авиве, участники художественной «Теплицы» представят по одной из своих работ, которые можно будет приобрести за единую цену. На ярмарке будут представлены также и традиционные проекты: как-то «Секретная открытка», все доходы от которого (продажа открыток анонимных художников – от великих до ученических) пойдут на поддержку ассоциации «Бейт Ум Культур» в пользу 150 художников Негева.

Среди других проектов ярмарки – проект выпускников отдела промышленного дизайна академии художеств «Бецалель»; проект «Диалог», посвященный творчеству художников-репатриантов, оказавшихся в Израиле после вторжения России в Украину; проект художника Идо Маркуса «Супермен»; проект, посвящённый 70-летию израильского дома моды «Маскит»; персональная выставка художника Шахафа Леви, получившего в прошлом году на ярмарке приз многообещающего художника; проект художника и куратора Фарида Абу Шакра, представляющего выставку, объединяющую работы современных израильских и арабских художников. А также: проекты-коллаборации с дизайнерской сетью Tollman’s; с фармацевтической компанией AbbVie; с фирмой BMW; с компанией «Кетер»; проекты, выполненные с применением искусственного интеллекта; вручение приза Исраэля Макова многообещающему художнику (денежный грант в размере 20.000 шекелей и персональная выставка на следующей ярмарке); мастер-классы для взрослых, кружки для детей, кураторские проекты и т.п.. В целом, структура ярмарки осталась прежней:

Теплица дизайна (42 участника) – много работ из текстиля, стекла, керамики, экологических работ из переработанных материалов, из песка, из дерева, закрученные спирали дерева и света, изготовленные вручную и отпечатанные на 3D принтерах;

Теплица художников (также 42 участника) – все техники живописи от иллюстраций до японских техник;

Общественные проекты,

Экспозиции 40 галерей и кураторов;

Выставка центра печати Готтесманн из кибуца Кабри,

перформансы и экскурсии (экскурсии на русском языке пройдет в пятницу, 5 июля, в 12:00 – подробности на сайте ярмарки).

«Секретная открытка» – флагманский социальный проект ярмарки – будет проведен в этом году в сотрудничестве с ассоциацией «Бейт Ум Культур» – домом художников Западного Негева. Все доходы от проекта будут полностью переданы в ассоциацию на благо создания и функционирования пространств «Открытая студия» – творческих образовательно-общественных пространств, управляемых местными художниками, которые будут созданы в населенных пунктов Отеф Газа в интересах взрослых и детей. За 14 лет реализации проекта было продано около 12.000 оригинальных открыток и собрано более двух миллионов шекелей на различные социальные цели.

Среди участников, которые примут участие в проекте «Секретная открытка» в этом году, помимо ведущих художников Израиля – сообщество основателей кибуца Нетив хаАсара, , сообщество художников, эвакуированных в Шфаим и Мицпе-Рамон, студенты колледжей Сапир и колледжа Тель-Хай.

Сайт «Секретной открытки» начнет действовать 20 июня https://secretpostcard.freshpaint.co.il/. Также в этом году ярмарка предложит экскурсии на иврите и английском языке под руководством команды журнала Portfolio Magazine — официального руководителя Fresh Color Tours 2024 (https://www.prtfl.co.il ). Сайт ярмарки – https://www.freshpaint.co.il/ Все фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ярмарки «Свежая краска»