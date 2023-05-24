Интервью с «Диалогом». Раскрыть двери перед художниками

На выставке-ярмарке «Свежая краска 2023» («Fresh Paint 2023») в Яффо с 30 мая по 4 июня будет представлен проект «Диалог», который курирует художница и продюсер Эля Коэн. «Диалог» – проект, посвящённый творчеству художников, репатриировавшихся в разные годы с Украины и Израиля, художников всех возрастов, стилей и направлений. Что это за проект и почему Эля решила его создать, она и рассказывает в нижеследующем интервью.

– Эля, мы с тобой уже обсуждали вечную тему о том, что никогда не поздно. В твоем проекте, наряду с молодыми, участвуют и далеко не юные художники…

– Да. Это художники, которые уже состоялись, участвовали в больших серьезных выставках, несколько раз меняли стили и направления, и, приехав в Израиль, оказались открыты к таким проектам, как «Свежая краска». Мне очень нравится, что моя новая команда художников, с которой я работаю, воспринимает творчество как бизнес, как профессию. Творчество, которое может и должно приносить доход. С одной стороны, мы говорим об искусстве очень качественном, целостном, профессиональном. С другой стороны, легком и «продаваемом». Самое главное для меня, моя цель, чтоб диалог между художниками-репатриантами и местной публикой, состоялся. Художниками, приехавшими из разных мест, приехавшими давно или недавно.

– Недаром, на обложке каталога твоего проекта написано «Мы верим в диалог».

– У художников и публики существует масса точек соприкосновения. Кстати, я рассылаю каталог заранее – и зрители заранее знакомятся с работами, с концепцией.

– Я, как зритель, обратила внимание на чемодан из желтой арматуры…

– Который сотворил недавний репатриант Константин Бенкович. Арматура – это самый доступный материал для художника. И творчество Бенковича очень понятно несмотря на то, что он известный и дорогостоящий художник-концептуалист. Его произведения очень трогательны – маленький красный домик в чистом поле, его чемодан из железных прутьев – талантливость художника проявляется в минимализме. Или, к примеру, многослойность Тайе Бене, в картинах которой будто что-что вскипает… Они также неизменно привлекают взгляд…

– Как, впрочем, и работы всех участников «Диалога». Но давай вернемся к теме «искусство как бизнес». Ведь «Диалог» представлен не просто на выставке, а на выставке-ярмарке, куда приходят покупать.

– Я творческий человек, но я убеждена, что творчеством можно и нужно зарабатывать, к творчеству нужно относиться, как к бизнесу. Это работа, которую нужно делать каждый день, находить новые способы, пробовать разные бизнес-модели. И, как в любом деле, в этом можно преуспеть и получить финансовую независимость. Я приехала в Израиль в 17 лет, в 1997-м году, закончила первую степень в Хайфском университете по двум специальностям – театральный художник-декоратор и прикладное искусство. Вторую степень я закончила по интегративному дизайну, то есть дизайну как часть любого процесса. Прослушала много курсов по мультимедиа и коммуникациям. Я работаю в оборонной промышленности, занимаюсь брендингом, то есть задаю фирменный стиль IT-продукции, которая создается в Израиле и выходит на международный рынок. Важно отметить, что моя специализация – выставки, я придумываю, как будет выглядеть наша компания на презентации. Проверяю рынок, проверяю клиента, его интересы, разрабатываю стратегию.

Уже больше 15 лет я сотрудничаю с компаниями, которые создают «умную» продукцию – речь идет о роботике, датчиках, обо всем, что может помочь собрать информацию..

– И, помимо этого, ты занимаешься творчеством.

– Всегда. Я никогда не переставала заниматься творчеством, все время рисовала, писала. Полтора года назад, я поняла, какой огромный ресурс сейчас создается в Израиль и мы организовали выставку «Creators».

Мне очень нравится общаться с новыми художниками, я получаю удовольствие от эстетики, их отношения к творчеству…

– От «незамыленного» взгляда…

– Абсолютно. Я почувствовала, что у меня есть миссия, которую я могу выполнить – познакомиться с новоприбывшими и помочь им «внедриться» на израильскую художественную сцену. Я сама совсем недавно была новой репатрианткой и мне бы тогда очень помогло, если б меня кто-то вывел в свет. Я приехала по программе “Села” – сразу попала в кибуц Ихиям, на севере, потом в университет, потом на работу. Так что из своего собственного опыта могу сказать, что мне бы очень помогла такая «направляющая рука». Из-за отсутствия опыта или знаний реалий новые репатрианты могут негативно и даже агрессивно относиться к тем или иным явлениям. Я нейтрализую подобную агрессию, направляя к творчеству.

– Что ты предлагаешь конкретно? Выставку «Creators» проходившая в мае прошлого года, была громкой и резонансной. Как тебе это удалось?

– Когда началась война, я оказалась, как и многие, одна на один со своими внутренними переживаниями. Я приехала с Украины, мой родной город Кременчуг бомбили, я не могла принять факт того, что такое происходить в наше время. И вдруг в Израиле появились разногласия между выходцами с Украины, из Крыма, из России! Я поняла, что должна действовать. Всегда, когда мне нужно справиться с той или иной непонятной ситуацией, я должна действовать. Мы начали сотрудничать с Антоном Сазоновым, он как раз получил грант от «Генезиса». Мы оба любим заниматься социальными проектами, так что Антон стал продюсером выставки, а я – ее куратором. И уже на той выставки были продажи картин.

– То есть художников заметили, стали приглашать, приобретать их работы…

– Конечно, в этом и цель каждой выставки, это то, что я могу дать – раскрыть перед ним двери, а дальше уже сами художники распоряжаются этим. К примеру, Николай Соколов и Ольга Маршак, участники той первой выставки – украинские художники, беженцы, с которыми я продолжаю работать и сегодня.

– Ты помогала им, ведь нужны были материалы, краски… Как ты вообще нашла этих художников?

– У меня была одна из выставок, которую я делала для посольства Украины в Израиле, у нас с тех пор сохранились теплые отношения с послом Украины. Я рассказала ему о своем проекте и попросила оповестить о нашей выставке в социальных сетях посольства. И к нам начали обращаться приехавшие с Украины. До этого они, бежавшие от войны, были очень недоверчивы, осторожны. У Николая Соколова есть зарисовки – в купе, где должно быть четыре пассажира, едут шестнадцать человек. И это число художников на моей выставке. Нет ничего случайного.

Если же говорить об уверенности, о стержне, то уверенность можно черпать только изнутри себя, прибавляя к ней энергию всех художников, объединяющую и заряжающую всех нас.

– Ты собрала для проекта «Диалог» 16 человек. Это – непростая задача, надо было всех убедить, соединить логистику, бизнес и искусство.

– Я никого не убеждала, просто на протяжении года создала несколько выставок, привлекала прессу на иврите, и, очевидно, доказала, что мне можно доверять. Подключились люди, заинтересованные в том, чтобы продолжать развиваться творчески и заинтересованные в участии в ярмарке, которую посещают сорок тысяч человек ежегодно. Это лучший старт для художника, начинающего свой путь здесь, в Израиле. И в этом плюс моего конкретного проекта.

– Ты сделала все сама – от первого отбора до окончательной развески?

– Да, я все делала сама, поскольку я и сама участвую в ярмарке «Свежая краска» впервые, я хотела понять все этапы ее организации. Я верю в то, что искусство должно быть доступным. Не только по цене, но и по восприятию. На него нужно смотреть и получать удовольствие! Я развиваю свой бренд «Eclectic TLV» и мне было ясно, что «Свежая краска» – лучший «выход в свет» для недавно приехавшего художника, лучший инструмент для меня в рамках той миссии, которую я взяла на себя в начале прошлого года – показать картины максимальному количеству зрителей.

– То есть «Свежая краска» как раз и станет той «дверью в свет для художников», о которой ты говорила. Как восприняли твой проект организаторы ярмарки? Воодушевились или их пришлось убеждать?

– В этом году «Свежая краска» впервые предоставила возможность показа авторских, кураторских проектов – раньше такого не было, и это для меня стало прекрасной возможностью. Я участвовала во встречах в кнессете с людьми искусства – новыми репатриантами; участвовала во всех встречах, куда только могла попасть со своим проектом, стучалась подряд во все двери, мне было даже интересно – какие двери я могу открыть? И в итоге они все открылись!

Меня часто спрашивают, почему в Израиле путь художника такой долгий? Я думаю, что это отчасти следствие запрета на фигуративное искусство в религии. А религия диктует определенные правила поведение. Я проанализировала современную израильскую арт-сцену и поняла, что для недавно приехавших художников есть незанятая ниша. Путь художника в Европе достаточно понятен – там нас везде окружают образы, а здесь наоборот – «не создай, не сотвори, не окружи себя, не делай этого». Но есть эмоции – они есть всегда, а любая покупка произведения искусства эмоциональна. Искусство – это бизнес, но это – эмоциональный бизнес!

Продажа билетов на ярмарку Fresh Paint 2023 доступна на сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il

Страница ярмарки в фейсбуке – https://www.facebook.com/freshpaint

Проект “Диалог” будет представлен в павильоне P.009

Интервью взяла Маша Хинич. Фотографии предоставлены Элей Коэн