«Свежую краску» вновь увидят в Тель-Авиве

Фото – © Shiri Achitz – предоставлены пресс-службой Fresh Paint Fair

Ярмарка-выставка изобразительного искусства и дизайна «Свежая краска» пройдет c 21 по 26 мая 2025 года в помещении Технического Центра Кремницки в Тель-Авиве.

Традиционная ярмарка проходит под эгидой группы Harel Insurance and Finance и Zurich Insurance Company в сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива – Яффо

О чем мы думаем и что себе представляем, когда слышим словосочетание «свежая краска»? Обоняние услужливо напоминает нам, чем «пахнут» ремесла и только что написанные картины – запах краски, скипидара, холста. Глаза ждут ярких образов и неожиданных контуров. А историческая память настойчиво твердит: нужны открытия. И эти открытия непременно случатся.

У ежегодной тель-авивской выставки-ярмарки «Свежая краска» (Fresh Paint Fair) стойкая репутация первооткрывателя новых имен, идей и форм. Именно здесь молодые, доселе не известные художники получают возможность представить свои работы широкой публике, а также коллекционерам и арт-дилерам, которые, возможно, откроют для них дверь в мир коммерческого успеха. А может быть, их заметят музейные кураторы и возьмут их работы для экспозиций крупнейших мировых художественных галерей… Мечты, мечты. Пусть повезет достойным.

В этом году в «Теплице художников» примут участие 48 художников, среди которых много репатриантов из России и Украины, а в проекте «Теплица дизайнеров» – 48 дизайнеров и студий. В программе «Свежей краски» – также уже традиционный проект «Секретная открытка», павильон коммерческих галерей, общественные проекты, живые представления, перформансы, лекции, встречи и, конечно же, экскурсии на всех языках.

Ярмарка «Свежая краска» в соответствии с собственной традицией пройдет в новой локации. Организаторы «Свежей краски» ежегодно выбирают для экспозиции новое помещение, и всякий раз это неожиданность для посетителей. Нынешняя «Свежая краска» разместится к востоку от шоссе Аялон в старом здании Технического центра Кремницки, полном очарования и загадок. Это строение, скрытое от посторонних глаз, прежде служило операционным центром Электрической компании Тель-Авива. Территория, недавно переданная муниципалитету Тель-Авива, на юге граничит с улицей Кремницки, к западу от нее находится улица Вальтера Мозеса, а на востоке – бульвар Ха-Хаскала, и все это в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции Ха-Шалом и остановки трамвая.

Экспозиция развернется в просторном ангаре, а также на открытых площадках вокруг помещений Технического центра Кремницки между жилым кварталом Бицарон и офисными зданиями на улице Игаль Алон.

Ярмарка Fresh Paint Fair берет свое начало в 2008 году, и с тех пор ежегодно проводится в Тель-Авиве. Ее задачей стало объединение любителей искусства, жаждущих новых и свежих культурных впечатлений, и творческого сообщества с целью предоставить возможность широкой публике привнести искусство и дизайн в свои дома и вложить ресурсы в местные сферы искусства и дизайна. Это чрезвычайно популярное событие привлекает внимание десятков тысяч посетителей ежегодно благодаря сотрудничеству с ведущими художественными учреждениями Израиля и всего мира, и является центром притяжения для любителей искусства и культуры. Кроме того, участие в ярмарке-выставке позволяет израильским художникам, в том числе и малоизвестным, представить свои работы и зарабатывать своим талантом и творчеством. Это художественное событие без преувеличения можно назвать наиболее влиятельным в Израиле, дающим художникам веру в себя, вдохновение и силы творить и строить будущее.

Прошедший и нынешний годы – одни из самых сложных в истории Государства Израиль, вновь оказавшегося перед экзистенциальным выбором продолжения существования в качестве независимой страны. Тель-Авив, город, где царит дух толерантности и демократии, город, где впервые прозвучала Декларация независимости, не остался в стороне от того, что переживает народ Израиля. Тель-Авив продолжает оставаться источником вдохновения и надежды, городом, объединяющим людей творчества, и поэтому проведение «Свежей краски», уникального и высококачественного художественного мероприятия, здесь совершенно уместно. Это так необходимо всем нам, особенно в эти непростые дни.

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива-Яффо, подчеркивает: «В эти дни, когда страна и общество стоят перед сложными вызовами, может показаться, будто реальность превалирует над воображением. Но именно в такие дни нам необходимо искусство, те самые «волшебные очки», сквозь которые мы можем наблюдать прошлое или мечтать о будущем. Мы, тель-авивцы, держимся за искусство и за культуру в любой ситуации, будь то рутина или чрезвычайное положение. Потому что именно искусство и культура являются рецептом исцеления, рецептом для поддержания душевного здоровья. Душевное здоровье – это не привилегия, а экзистенциальная жизненная необходимость, особенно в такие времена. В эти непростые дни для жизни людей и всей нации, в дни, когда под угрозой находится сама свобода, я приветствую возвращение в нашу жизнь свежей краски. Эта замечательная выставка-ярмарка вносит свой вклад в поддержание духа искусства, наполняющего город, она требует, чтобы голос искусства был услышан, чтобы позиция была твердо заявлена и чтобы состоялся осмысленный диалог, возможность выражать мнение, критиковать, и также служить форумом для проявления чувств, мыслей и переживаний, который не могут быть выражены в одной лишь вербальной форме».

Группа Harel Insurance and Finance совместно с международным страховым гигантом ZURICH Insurance Company второй раз выступает спонсором ярмарки «Свежая краска» в рамках долгосрочного сотрудничества, направленного на поощрение и продвижение сферы искусства и культуры в Израиле. Доктор Гай Роткопф, председатель Harel Insurance, сказал: «Мы рады продолжению сотрудничества с группой «Свежая краска» и испытываем огромную гордость за предоставленную нам привилегию продвигать и поддерживать израильское искусство и культуру, особенно в этот непростой период».

Ярмарка «Свежая краска», основанная Шарон Тиллингер и Ифат Гурион, является главным ежегодным художественным событием Израиля. На протяжении второго десятилетия своего существования ярмарка объединяет широкую публику с успешными и перспективными художниками, инновационным дизайном и ошеломляющими идеями. Этот формат позволяет приобретать работы лучших художников, работающих в Израиле, одновременно выявляя и развивая следующее поколение местных талантов. Все это делается с целью поддержки местного культурного сообщества, объединения аудитории с качественным искусством и дизайном, обеспечения доступности культурного диалога на равных и поощрения израильского творчества.

Продажа билетов на ярмарку «Свежая краска 2025» начнется в апреле. Дополнительная информация на сайте ярмарки: www.freshpaint.co.il

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Все фотографии – © Shiri Achitz – предоставлены пресс-службой Fresh Paint Fair