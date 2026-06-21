Оркестр «Симфонет Раанана» завершает сезон большой «итальянской» программой

Заглавное фото: Тохар Гиль — из личного архива. Надав Лев — photo © by Gabriel Baharalia

Оркестр «Симфонет Раанана» отмечает окончание концертного сезона.

24, 25 и 27 июня слушателей ждет яркий «итальянский» вечер — от колоритных оперных увертюр Джоаккино Россини до пленительного гитарного концерта Марио Кастельнуово-Тедеско. В финале программы прозвучит Симфония ре мажор Йозефа Гайдна.

Вместе с оркестром на сцену выйдут музыканты международного класса: один из самых успешных молодых дирижеров нового поколения Тохар Гиль (Израиль / Германия) и выдающийся гитарист Надав Лев (Израиль / Нью-Йорк).

Джоаккино Россини: Увертюра к опере «Золушка»

Опера «Золушка» (La Cenerentola), написанная Россини всего за несколько недель на исходе 1816 года, открывается увертюрой, которую композитор позаимствовал из своей же более ранней оперы «Газета». Музыка увертюры намеренно лишена сказочных или волшебных элементов, но в полной мере передает дух стремительной комедии. Она соткана из искрящегося юмора, брызжущей энергии и знаменитого крещендо Россини, которое мгновенно вовлекает слушателя в действие и подготавливает к виртуозной интриге.

Марио Кастельнуово-Тедеско: Концерт для гитары с оркестром № 1 ре мажор, соч. 99

Созданный в 1939 году, незадолго до вынужденной эмиграции композитора в США, этот концерт появился на свет благодаря дружбе и творческому союзу с легендарным испанским гитаристом Андресом Сеговией. Сочинение признано безусловным шедевром и эталоном неоклассического стиля в гитарной литературе. Изысканная средиземноморская мелодика и тонкая меланхолия здесь сочетаются с прозрачной, почти моцартовской фактурой оркестра — композитор деликатно выстроил баланс инструментов так, чтобы камерный голос соло-гитары оставался на первом плане и вел за собой оркестровые партии.

Джоаккино Россини: Увертюра к опере «Севильский цирюльник»У знаменитой увертюры к «Севильскому цирюльнику» (1816) удивительная история: Россини использовал ее трижды, изначально написав для оперы «А Aureliano in Palmira», а затем перенеся в драматическую оперу-сериа «Елизавета, королева Англии». Несмотря на изначально серьезный и даже трагический контекст предыдущих постановок, ее темпераментная, легкая, праздничная и невероятно живая музыка волшебным образом стала идеальным и самым узнаваемым вступлением к главной комической опере мирового репертуара.

Йозеф Гайдн: Симфония № 93 ре мажор

Эта симфония открывает знаменитый монументальный цикл из двенадцати «Лондонских симфоний» Гайдна, созданных им на вершине творчества по приглашению английского импресарио Иоганна Петера Саломона. Сочинение в полной мере раскрывает зрелый гений композитора. Благородная, классическая сдержанность первой части сменяется тонким юмором во второй, где Гайдн застает публику врасплох неожиданным гротескным басовым пассажем фагота, нарушающим тишину. Мастерски выстроенный финал завершает симфонию в духе светлого праздника.

Тохар Гиль (дирижер)

Тохар Гиль родился в 1995 году в Хайфе (Израиль). Музыкальное образование по классам фортепиано и дирижирования получал в Иерусалимской академии музыки и танца, а затем продолжил обучение в Высшей школе музыки и театра в Гамбурге, которую успешно окончил со степенью

магистра по обеим специальностям. Он также совершенствовал дирижерское мастерство на профессиональных мастер-классах под руководством маэстро Омера Меира Веллбера и дирижера Марин Олсоп.

Его профессиональная карьера активно развивается на европейских оперных и симфонических площадках. В период с 2022 по 2025 годы Тохар Гиль занимал пост капельмейстера (главного дирижера) в Театре Люнебурга (Германия), где руководил симфоническими концертами, а также дирижировал широким спектром оперных и балетных спектаклей и мюзиклов (среди которых опера «Лулу» Албана Берга, балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского и другие постановки). В ноябре 2022 года он работал ассистентом и репетитором в знаменитом театре Массимо в Палермо (Италия).

Начиная с сезона 2025/26 Тохар Гиль официально является музыкальным ассистентом генерального музыкального директора Гамбургской государственной оперы — маэстро Омера Меира Веллбера. Как дирижер и пианист он сотрудничал с Королевским театром Ла Монне в Брюсселе, Венской народной оперой (Фольксопер) и выступал на престижном Музыкальном фестивале Шлезвиг-Гольштейна (где, в частности, исполнил «Историю солдата» Игоря Стравинского). Как сольный исполнитель и участник собственного фортепианного трио Тохар является лауреатом нескольких национальных и международных конкурсов, а также обладателем престижных именных стипендий.

Надав Лев (гитара)

Надав Лев — израильский гитарист и композитор, получивший международное признание благодаря виртуозному владению как классической, так и электрогитарой. Музыкант сочетает академическую точность работы с фиксированным нотным текстом, свободную концептуальную импровизацию и глубокую интерпретацию современной музыки. Журнал Classical Guitar Magazine охарактеризовал его как «талантливого и завораживающе музыкального исполнителя с исключительной одаренностью, чье присутствие на сцене приятно, элегантно и притягательно», а его дебютный сольный альбом назвал «диском, которым хочется смаковать и наслаждаться, исполненным с высочайшим авторитетом». Газета The New York Times, оценивая его игру в составе оркестра Нью-Йоркской городской оперы на нью-йоркской премьере оперы Петера Этвёша «Ангелы в Америке», подчеркнула, что его исполнение «раскрывает весь меланхоличный и резонирующий потенциал электрогитары».

Надав Лев родился в кибуце Нахшон (Израиль) и начал играть на джазовой гитаре в возрасте девяти лет. Окончив с отличием джазовое отделение Школы искусств имени Тельмы Елин, он проходил службу в оркестре ВВС Израиля в

качестве гитариста. Затем Надав Лев обратился к академическому искусству, начав изучать классическую гитару и композицию у Реувена Сарусси.

Надав Лев получил степень бакалавра с отличием (Cum Laude) в Академии Рубина в Тель-Авиве, где также занимался композицией у Ицхака Садаи, и одновременно окончил бакалавриат по философии в Тель-Авивском университете. Позже он окончил магистратуру в Манхэттенской школе музыки под руководством Дэвида Старобина и Дэвида Лейснера, а затем защитил степень доктора музыкальных искусств (DMA) по специальности «гитарное исполнительство» в Университете Стони-Брук в Нью-Йорке.

Лев — лауреат престижной Премии имени Андреса Сеговии (Música en Compostela, Испания). Он остается единственным гитаристом за последнее десятилетие, удостоенным стипендии Культурного фонда Америка-Израиль (AICF) для обучения за рубежом. В его послужном списке — первая премия Гитарного конкурса в Раанане, Премия имени Родриго на Иерусалимском гитарном конкурсе, награды Artists International и Премия Лилиан Фукс.

География его выступлений охватывает США, Европу, Израиль и Южную Америку. Он выходил на сцены Карнеги-холла (его дебют там критики назвали «чутким и нюансированным»), Роуз-театра в Линкольн-центре, Меркин-холла в Нью-Йорке и Вебстер-холла (зала Оскара Питерсона) в Монреале. Принимал участие в фестивалях Mostly Mozart в Линкольн-центре, Musique en Graves, ECLAT, Festival de Chaillol во Франции и в гитарной серии Джона Марлоу в Вашингтоне.

В числе его творческих партнеров — дирижер и певица Барбара Ханниган, хореограф Рина Шенфельд, легендарный бандонеонист Рауль Хаурена (с которым Надав исполнял Двойной концерт Пьяццоллы), струнный квартет «Мебиус», Ансамбль XXI века под управлением Илана Волкова, ансамбли «Мейтар», Wet Ink и International Contemporary Ensemble (ICE) и многие другие музыканты.

Надав является одним из основателей трио Prototype (вместе с мандолинистом Ави Авиталем и арфистком Сиваном Магеном) и руководит собственным гитарным трио Triple Helix. Музыка самого Надава звучит в театральных постановках. Его сольный альбом New Strings, выпущенный престижным лейблом Delos, включает сольные и камерные произведения, написанные и посвященные ему ведущими израильскими композиторами. Его записи и выступления регулярно транслируются радиостанциями WKCR и WQXR в Нью-Йорке, израильским телеканалом NY TV, радиостанцией Галей Цахаль («Галац»), Израильским образовательным телевидением и каналом классической музыки «Коль а-Музика». В настоящее время музыкант проживает в Нью-Йорке.

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Оркестр «Симфонет Раанана»

Концерт № 11 — Закрытие сезона

Дирижер — Тохар Гиль

Солист — Надав Лев (гитара)

В программе:

Джоаккино Россини (1792–1868). Увертюра к опере «Золушка»

Марио Кастельнуово-Тедеско (1895–1968). Концерт для гитары с оркестром № 1 ре мажор, соч. 99

Джоаккино Россини (1792–1868). Увертюра к опере «Севильский цирюльник»

Йозеф Гайдн (1732–1809). Симфония № 93 ре мажор

Среда, 24 июня 2026 года в 20:00

Четверг, 25 июня 2026 года в 20:00

Суббота, 27 июня 2026 года в 21:00 Важное объявление для слушателей: Концерт № 9 текущего сезона (Stabat Mater), который был ранее отложен из-за военных действий, состоится в августе.

Музыкальный руководитель оркестра — Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер — Давид Зеба

Генеральный директор оркестра — Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу — улица а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в Фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Текст — Маша Хинич

Фотографии (© Gabriel Baharlia) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting