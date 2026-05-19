Оркестр «Симфонет Раанана».

10-й абонементный концерт

От озера Sun-Moon до озера Байкал

Даты и время концертов:

23 мая 2026 года, суббота, 21:00

24 мая 2026 года, воскресенье, 20:00

Место проведения: Городской центр искусств и музыки (ул. а-Пальмах, 2-алеф)

Исполнители:

Дирижер — Си-Джей Ву (Тайвань / Дания)

Фортепиано — Рафаэль Скорка

В программе:

Ян Сибелиус: «Грустный вальс» (Valse triste), соч. 44 № 1

Цезарь Кюи: Сюита № 3, соч. 43 «В народном духе» (Dans le style populaire)

Вольфганг Амадей Моцарт: Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор, KV 488

«Тайваньская сюита» — тайваньские народные песни в симфонической аранжировке

Оркестр «Симфонет Раанана» рад принять у себя харизматичного дирижера Си-Джей Ву и пианиста Рафаэля Скорку в концертной программе, богатой красками и народным колоритом со всех уголков земного шара. Этот вечер объединяет три мира народной музыки в оркестровом воплощении: от меланхоличного, парящего вальса Сибелиуса и сюиты «В народном духе» Цезаря Кюи до захватывающей «Тайваньской сюиты», завершающей концерт звуками Дальнего Востока. В центре программы — Концерт № 23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта, одно из самых любимых и поэтичных произведений в классическом репертуаре.

Чтобы описать Фортепианный концерт № 23 ля мажор (K. 488) — одновременно блестящее и глубокое сочинение, — можно процитировать Оливье Мессиана: «Он стоит в одном ряду со всеми фортепианными концертами; это, безусловно, самый совершенный из всех, если не самый красивый!» Наполненный мягким тоном и эмоциональными мелодиями, этот концерт является настоящим сокровищем. Его Адажио, одна из самых красивых страниц во всем фортепианном репертуаре, никогда не оставляет зрителей равнодушными. Именно на эту партитуру Анжелин Прельжокаж поставил хореографию «L’abandon», знаменитый летающий поцелуй в третьем акте его балета Le Parc. Этот великолепный па-де-де прекрасно иллюстрирует чувства, которые вызывает этот шедевр.

Поселившись в Вене в качестве «свободного художника», не обремененного службой, Моцарт в восторге написал отцу: «Конечно, здесь фортепианная страна!» Действительно, нигде тогда не играли, не слушали и не печатали столько фортепианной музыки. Венские мастера активно строили и совершенствовали инструменты. Именно с фортепиано в наибольшей степени были связаны планы Моцарта как исполнителя, композитора и педагога. За четыре года он написал пятнадцать концертов, среди которых и 23-й.

Как указано в составленном Моцартом каталоге, сочинение было закончено 2 марта 1786 года — одновременно с оперой «Свадьба Фигаро» (за два месяца до ее премьеры) и за три недели до завершения создания следующего фортепианного концерта. Композиция была частью серии трех абонементных концертов, исполнявшихся той весной, где сам автор выступал в качестве солиста.

К этому произведению удивительно подходят слова из другого письма Моцарта: «Именно концерты являются чем-то средним между слишком трудным и слишком легким, в них много блеска, они приятны для слуха, но, конечно, не впадают в пустоту».

Концерт написан для фортепиано и оркестра, состоящего из одной флейты, двух кларнетов, двух фаготов, двух валторн и струнных. Как и в более поздних работах Моцарта, количество духовых инструментов здесь сбалансировано и соответствует количеству струнных.

Об исполнителях:



Си-Джей Ву — харизматичный дирижер нового поколения, получившая признание благодаря своему динамичному искусству и многогранности как в симфоническом, так и в оперном репертуаре. В сезоне 2024/25 она была выбрана для участия в Институте женщин-дирижеров при Далласской оперной труппе, где сотрудничала с ведущими профессионалами и дирижировала программой из избранных оперных сцен.

В 2021 году маэстро Риккардо Мути лично выбрал ее для участия в своей Итальянской оперной академии, где она работала над оперой «Набукко» в в Милане. Впоследствии она была приглашена заменить маэстро Мути, который не смог выступить на показах в Равенне и Римини.

Си-Джей Ву принимала участие в крупнейших международных конкурсах и мастер-классах, а также в программе для женщин-дирижеров Концертного оркестра BBC.

В 2023-2024 годах Си-Джей занимала пост ассистента дирижера в Тайваньском филармоническом оркестре. В период с 2021 по 2024 год сотрудничала со многими известными коллективами, среди которых Копенгагенский филармонический оркестр, Датская синфониетта, симфонические оркестры Ольборга и Орхуса, Южно-Датский филармонический оркестр и Симфонический оркестр Хельсингборга в Швеции.

Си-Джей Ву является лауреатом нескольких престижных наград, включая первую премию на Конкурсе дирижеров Музыкальной ассоциации британских китайцев (BBCA) в Великобритании и победу в проекте «Иоганнес Брамс» Филармонического оркестра имени Джоаккино Россини в Италии.

Под ее управлением выступали ансамбль современной музыки Psappha в Манчестере и Athelas Sinfonietta в Копенгагене. Она также сотрудничала с камерным оркестром Manchester Camerata, оркестрами Northern Ballet Sinfonia, North East Wales Sinfonia, Симфоническим оркестром Саварии, Филармоническим оркестром Русе, Пражской синфониеттой, Моравским филармоническим оркестром, Филармоническим оркестром Брашова и многими другими.

Будучи по первому образованию скрипачкой, Си-Джей играла во многих профессиональных оркестрах Тайваня и была приглашенным концертмейстером Тайбэйского филармонического молодежного оркестра. Она является основателем и художественным руководителем Тайбэйского ансамбля камерной музыки и струнного квартета «Рейн».

Си-Джей Ву получила степень магистра по специальности «симфоническое дирижирование» в Королевском северном колледже музыки (RNCM) в Великобритании и сольный диплом Королевской датской академии музыки.

Рафаэль Скорка, фортепиано

Рафаэль Скорка (родился в 1988 году) — лауреат третьей премии Первого Международного фортепианного конкурса в Харбине (Китай, 2018). Также в июле 2021 года он был удостоен наград за лучший дуэт и лучшее исполнение музыки барокко на Международном фортепианном конкурсе в Кливленде (США).

Скорка окончил Иерусалимскую академию музыки и танца со степенью бакалавра, а также Кливлендский институт музыки (США), где получил степени магистра и доктора в области музыки.

В настоящее время Рафаэль Скорка активно сотрудничает в качестве пианиста и концертмейстера с Израильской оперой и оперной студией «Мейтар». Кроме того, он регулярно выступает в качестве приглашенного независимого артиста в составе Израильского филармонического оркестра.

Пианист принимал участие в крупнейших международных музыкальных фестивалях, в числе которых Летняя академия фестиваля в Вербье (Швейцария, 2012) и камерная программа для фортепиано и струнных инструментов в рамках фестиваля Равиния (США, 2009-2011).

Скорка выступал со многими оркестрами Израиля, включая Иерусалимский симфонический оркестр, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, Симфониетту Беэр-Шевы и другие.

Рафаэль является победителем и призером различных израильских конкурсов. Среди его наград: специальный приз за выдающееся исполнение на конкурсе «Авив» в Тель-Авиве (2018), первая премия на конкурсе «Фортепиано навсегда» в Ашдоде (2009) и вторая премия на конкурсе «Молодой артист» в Иерусалиме (2008).

В период с 2003 по 2014 год Рафаэль Скорка ежегодно становился стипендиатом Американско-израильского культурного фонда.

Текст подготовила: Маша Хинич

Фото: © Kyle Flubacker, © Michael Pavia

