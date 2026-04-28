«Любовная песнь Богемии»

Речь идёт о двух сочинениях Антонина Дворжака, написанных почти в один и тот же период его жизни — и именно это делает их сопоставление особенно интересным. Оба произведения принадлежат зрелому периоду творчества композитора, и в обоих он отходит от немецкой симфонической строгости, формируя собственный уникальный язык. Эти опусы также отражают время, когда Дворжак окончательно утвердился как мастер, сумевший органично соединить европейскую академическую традицию и чешскую национальную интонацию.

Это сочинение было создано в 1879–1880 годах — в момент, когда Дворжак уже получил международное признание, во многом благодаря поддержке Иоганнеса Брамса. Концерт предназначался для выдающегося скрипача Йозефа Иоахима, однако тот, несмотря на активное участие в редактировании партии, так и не исполнил его публично.

Симфония была написана позднее — в 1889 году, в период полной творческой зрелости композитора. Она создавалась в его загородном доме в Богемии, и это пасторальное настроение напрямую ощущается в её светлом и вдохновенном звучании.

Михаил Меринг родился в Москве в 1991 году и начал свой музыкальный путь как кларнетист под руководством Ивана Мозговенко в Школе имени Гнесиных. В дальнейшем он развивал свое мастерство в Версальской консерватории у профессора Филиппа Купера и на протяжении многих лет удостаивался премий на престижных международных конкурсах. Затем он обратился к изучению дирижирования в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского у профессора Владимира Понькина, а также получил наставничество от маэстро Михаэля Клаузы. Следует также отметить продолжительное влияние мастер-классов Софии Рахлин в Вене, сыгравших важную роль в формировании дирижёрской техники Меринга.

Дирижёрская карьера Меринга получила дополнительный импульс с его назначением ассистентом маэстро Эвана Роджистера в совместной постановке «Лоэнгрина» Вагнера в Большом театре и Метрополитен-опера. Его дебют в Большом театре включал дирижирование операми «Директор театра» Моцарта и «Пимпиноне» Телемана — обе постановки были высоко оценены критикой.

Меринг выступал с ведущими коллективами, среди которых Симфонический оркестр Польского радио, Силезская филармония, Токийский филармонический оркестр и оркестр Большого театра. Его динамичный музыкальный подход и выдающиеся лидерские качества продолжают завораживать публику, укрепляя его реноме одного из самых интересных дирижёров своего поколения.

В настоящее время он является ассистентом музыкального руководителя Юлиана Рахлина в Иерусалимском симфоническом оркестре, внося значительный вклад в его художественные успехи.

После особенно успешного сезона 2024–2025 годов, включавшего дебюты в Венской государственной опере и с Израильским филармоническим оркестром, текущий сезон 2025–2026 включает новые творческие проекты с медной духовой группой ИФО, Иерусалимским камерным оркестром, оркестром «Симфонет Раанана» и другими коллективами. Меринг продолжает тесное сотрудничество с Иерусалимским симфоническим оркестром и возвращается к выступлениям с Израильским филармоническим и Израильским камерным оркестрами. Его предстоящий график включает концерты в Польше, Литве, Германии, Австрии и других странах Европы.

Важной вехой в его развитии стала работа в Большом театре в качестве ассистента маэстро Тугана Сохиева над высоко оценёнными постановками опер «Мазепа» Чайковского и «Дон Жуан» Моцарта.

Как кларнетист Меринг выступал солистом с юного возраста на престижных мировых сценах. Среди его достижений — премии на известных конкурсах, таких как Международный конкурс имени Жака Лансло в Японии и Международный конкурс имени Белы Ковача в Венгрии. В 2023 году Меринг был удостоен премии на Международном дирижёрском конкурсе имени Гжегожа Фительберга — одном из самых значительных и требовательных состязаний в мире. Кроме того, он получил специальные награды на Международном дирижёрском конкурсе в Гонконге, что подтвердило его статус восходящей звезды мирового дирижирования.

Скрипач и альтист Нитай Цори — концертмейстер оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных музыкантов Израиля. Он широко выступает как в стране, так и за рубежом в качестве солиста, участника камерных ансамблей и оркестрового лидера. Его обширный репертуар простирается от эпохи барокко до наших дней, включая множество произведений израильских композиторов, написанных специально для него. Нитай Цори также является основателем Alexander Piano Trio.

Как солист Цори играл со многими прославленными коллективами, в том числе с оркестром Римской оперы, Оркестром радио и телевидения Любляны, Симфоническим оркестром Балеарских островов в Пальма-де-Майорке, Тбилисским городским оркестром и Оркестром Ванкувера. Помимо работы концертмейстером в Раанане, он дирижировал Национальным симфоническим оркестром Украины, оркестром «Синфоника Кастилья и Леон» в Испании, Камерным кибуцным оркестром, Musica Nova Consort и «Ансамблем XXI века».

В сотрудничестве со своим братом, известным виолончелистом Хилелем Цори, и пианисткой Михаль Таль, Нитай Цори основал ансамбль «Клуб израильской камерной музыки», который активно действует на протяжении последнего десятилетия и удостоен премии имени Партоша.

Выросший в музыкальной семье, Нитай Цори начал заниматься под руководством своего отца, Цви Цори. Он с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки, после чего продолжил обучение в консерватории Сан-Франциско.

В настоящее время Нитай Цори преподает искусство игры на скрипке в Музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете. Он также руководит группой молодых талантов в Музыкальном центре Мишкенот Шеананим в Иерусалиме и работает с Молодежным филармоническим оркестром.

