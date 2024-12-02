Мировая душа в танце – балете «Anima Mundi» танцевальной компании GEM

Верхнее фото: © Равит Зив

16 декабря и 17 января в Тель-Авивском Центре танца Сюзан Далаль будет показан балет «Anima Mundi» танцевальной компании GEM и ее художественного руководителя хореографа и танцора Егора Меньшикова.

Танцевальная компания GEM вновь возвращается на сцену с новым поэтическим произведением Егора Меньшикова в сопровождении живой музыки – виолончелистки Роми Копельман и гитариста Алона Ренсера, создавших для этого балета оригинальные переложения музыки Филлипа Гласса и Гии Канчели.

В трудные времена войны и неопределенности занятия искусством могут казаться оторванными от реальности. Сегодня общественная дискуссия двигается между двумя практически противоположными точками: является ли искусство необходимостью и источником смысла и сил, или в эти дни искусство является излишней роскошью?

В поисках ответов на эти вопросы и вдохновляясь ими, танцор и хореограф Егор Меньшиков создал со своей труппой GEM балет «Anima Mundi» – «Мировая душа», исходя из философского постулата, что во Вселенной всё взаимосвязано и влияет одно на другое.

Швейцарский психиатр, философ и основатель аналитической психологии Карл Юнг связал теорию «Мировой души» с искусством, заявив, что творчество – это отдельная сила, которая позволяет художнику найти путь к сути жизни и уловить проблески души мира: «Тот, кто владеет миром, но не его образом, обладает только половиной мира, так как душа их скудна. Богатство души существует в образах» (Карл Юнг). Еще в 1921 году Юнг предложил новую типологию личности, выделяя два основных качества: экстравертность и интровертность, и четыре дополнительных: ощущения, мышление, чувства и интуиция. Точное описание танцовщика на сцене…

Как плавная, красивая, гармоничная хореография, неспешный покачивающийся танец в стиле неоклассики одной из молодых трупп Израиля, тщательная техника, внутренние переживания, эмоциональная, но притушенная буря, приглушенная визуальная мягкость, точные линии, динамические изменения хореографических структур и прекрасные танцоры заостряют общественные вопросы? Чтобы понять, как посредством танца решать социальные проблемы – танец надо прежде всего посмотреть… Приходите и вдохните танец и природу и, по словам Юнга, почувствуйте мир как единое целое.

Танцор и хореограф Егор Меньшиков – выпускник Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге, бывший солист Цюрихского балета, Польского национального балета и других трупп. В 2018 году вместе со своей женой, танцовщицей Тхелет Ар-Ям, он основал труппу GEM, в которую входят 8 солистов ведущих трупп Израиля и мира, уникальную труппу, базирующуюся в Герцлии и успешно гастролирующую по Израилю и за рубежом, исполняя произведения Егора Меньшикова – микс классической техники танца и современной хореографии. Труппа очень хорошо принята критиками и публикой, ставя уникальные спектакли, сочетающие эстетику классического балета с современной неоклассикой и новым подходом к драматургии и хореографии.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он начал свое балетное образование в Российской государственной академии балета имени Нуреева в Уфе, после чего переехал в Санкт-Петербург и стал заниматься в Академии русского балета имени Вагановой. После окончания Академии в 2003 году Егор поступил в Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Якобсона и впоследствии стал солистом труппы Израильский балет.

В 2006 году он стал ведущим солистом HNK – Хорватского национального театра. Его репертуар включал в себя все основные классические партии, а также партии, созданные специально для него Дереком Дином, Начо Дуато и Лео Муичем.

В 2009 году Егор Меньшиков присоединился к Польскому национальному балету, также в качестве ведущего солиста, где еще больше расширил свой репертуар, исполняя главные партии в балетах Кристофа Пастора, Мориса Бежара, Патриса Барта, Юрия Григоровича, Фредерика Эштона и многих других.

В 2010 году его пригласили выступить на международном гала-концерте Les Etoiles du 21ème Siècle в Париже.

В 2012 году Егор присоединился к Цюрихскому балету под руководством Кристиана Шпука, где исполнял главные партии в произведениях Пола Лайтфута, Сола Леона, Уильяма Форсайта и Кристиана Шпука.

В 2014 году Егор переехал в Израиль, где помимо карьеры танцора, начал создавать собственную хореографию. Его первая работа – дуэт «Рассвет» – была удостоена специального приза на конкурсе Национальной танцевальной ассоциации Израиля.

В 2017 году балет Егора Меньшикова «Потоки» был показан на фестивале памяти Екатерины Максимовой в России. Кроме того, «Потоки» был заказан для выступлений Encore Dance Company в Sadler’s Wells Theatre в Лондоне. Позже Егор Меньшиков создал новую работу под названием «Из пепла в пепел», которая была выбрана для участия в фестивале «Международное открытие» в Центре Сюзан Далаль и в июле 2018 года приглашена на Международный балетный фестиваль в Ханчжоу. В том же году Егор Меньшиков поставил для Иерусалимского балета «Скрипач на крыше», а его работа «Другой» вновь показана на фестивале «Занавес подымается».

Егор Меньшиков – лауреат престижной премии ASSITEJ (вручаемой за выдающиеся достижения и вклад в театр и исполнительское искусство для молодой аудитории) за 2023 и 2024 год.

«Жизнь в разных странах заставляла меня иногда чувствовать себя кочевником, отчужденным и от окружения, и от себя. Тем не менее, люди вокруг дарили мне ощущение дома» – говорит Егор Меньшиков.

Кредо компании GEM состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству с артистами других дисциплин и в создании целостных сценических произведений.

За пять лет с момента создания GEM уже выступила на многих международных балетных фестивалях, в том числе в Ханчжоу – на Международном балетном фестивале в Китае, Skopje Dance Fest в Македонии, TLV Dance в Тель-Авиве и других.

Танцевальная компания GEM – это уникальная группа из восьми танцоров, каждый из которых демонстрирует свой особый опыт, приобретённый на разных сценах мира, во многих международных труппах и в ведущих мировых компаниях. Под руководством основателя GEM хореографа Егора Меньшикова эта «мультикультурность» преобразовывается в увлекательное сценическое приключение, в трансформацию личностей танцоров, в гармоничное смешение классических балетных корней с более органичным нашему времени современным балетным лексиконом.

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«Anima Mundi». Танцевальная компания GEM

Тель-Авив. Всего два представления в Центре Сюзан Далаль

16 декабря 2024, понедельник, 20:30

17 января 2025, пятница, 14:00

Хореография: Егор Меньшиков

Танцоры:

Айелет Альфо, Сара Лемперт, Мири Лапидус, Долев Московиц, Аяла Магрил, Шахар Дори и Егор Меньшиков

Музыканты – Роми Копельман, Алон Ренсер

Музыка: Филип Гласс, Гия Канчели

Художник по свету: Амир ди Кастро

Художники по костюмам: Тхелет Ар-Ям и Егор Меньшиков

Ссылка на видео: https://vimeo.com/1025375845

или https://www.youtube.com/watch?v=7aQ_ZJ2jhS0

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/80614

Текст – Маша Хинич. Фото – Равит Зив

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting