Инбаль Пинто приглашает в “Гостиную” – 5 и 6 сентября в Центре Сюзан Далаль

Верхнее фото – сцена из постановки “Гостиная” Инбаль Пинто. Photo by © Eric Hong

Тель-Авивский Центр танца Сюзан Далаль открывает новый сезон постановкой Инбаль Пинто «Гостиная («Living Room»), которая будет дважды показана в следующем месяце – 5 и 6 сентября.

Инбаль Пинто, создавшая десятки уникальных балетных и оперных спектаклей по всему миру, по-настоящему расширила границы балета и движения, изобретя свой уникальный язык, стиль и свой мир балетного театра. Пинто завоевала множество премий, в том числе, и престижную премию «Бесси» в Нью-Йорке и израильскую премию Ландау за свою работу и исследования в области танца. Инбаль – уникальна: как и в своем постоянном поиске, так и в своих творческих исследованиях и оригинальности.

Что же исследуется в «Гостиной», в ее визуальных зарисовках, поданных в гротескной форме и с большим чувством юмора, иронии и фантазии? Инбаль подчеркивает, что «Living Room» (поставленная три года назад специально по заказу Центра Сюзан Далаль) для двух танцовщиков – эта работа-исследование, которая всё время учит ее саму чему-то новому… Чему учит? – мы увидим, где? – в «Гостиной» 5 и 6 сентября.

Еще во время «коронных локдаунов» Инбаль поставила видео-данс «Снаружи» по одноименному рассказу Эдгара Керета – абсолютно прекрасному (это относится и к рассказу, и к видео-дансу https://www.youtube.com/watch?v=ElRXcuBnojw). В «Гостиной» много перекличек с этим видео-дансом, созданном по заказу посольства Израиля в Японии и при участии японского актера, сотрудничество с которым осуществлялось через по видео. Главную партию в «Снаружи» исполняла Моран Миллер, много лет сотрудничающая с Инбаль Пинто, танцующая также и в «Гостиной», где в некоторых фрагментах-дуэтах к ней присоединяется Итамар Саруси – израильский танцор и хореограф, 15 лет проработавший в Голландии и три года назад вернувшийся в Израиль.

Музыку для этого балета создала виолончелистка, певица и композитор Майя Бельзицман, уже сотрудничавшая с Инбаль Пинто в ее знаменитой постановке «Fugue».

«Гостиная» – просторная комната со сцену размером, косые стены, обклеенные старомодными выцветшими обоями с рисунками, созданными самой Инбаль Пинто – так же как и костюмы и декорации. В углу комнаты валяется старомодный же разношенный ботинок, в центре стоит старомодный же, давний эпохи секретер темного дерева.

Голоса и тени, воспоминания и образы, эмоции и ощущения, мурашки по коже от прикосновения к прошлому и от боязни настоящего отправляют нас в путешествие по комнате-сцене – в путешествие приятное и сентиментальное, печальное и меланхоличное. Впрочем, у Инбаль все работы – меланхоличные, а значит – философские. Идентичность объектов, ситуаций и людей становится изменчивой, ситуации, люди и сама реальность текучими и непредсказуемыми.

У Инбаль в каждой ее постановке, в каждой ее хореографии учитывается множество факторов – она хореограф-«дирижер», ставящий балеты-рассказы-раздумья и в «Гостиной» нам рассказывается и показывается некая история – личная, душевно-порывистая, сфокусированная на определенном антураже, определенных характерах, предтечей которых стали рисунки самой Инбаль Пинто.

Инбаль Пинто в своих работах всегда убегает от реальности в выдуманный мир чудес, который она, впрочем, создает сама, занимаясь всем – от эскизов декораций до администрирования. Она создает особую драматургию, своеобразный сценический язык, свой хореографический стиль, сама рисуют эскизы для костюмов и париков, для декораций, продумывают освещение и монтирует саундтрек. Её неординарным балетно-театральным постановкам свойственно близкое к мистике чувство причастности к творчеству, уверенность в том, что перед зрителями на сцене разворачивается глубокое настоящее действие, которое потом можно разбирать и анализировать, которое всегда увлекает публику в волшебный мир закулисной иллюзии, доказывая, что современный танец, modern ballet может сочетаться с самыми неожиданными театральными фантазиями, с самыми смелыми хореографическими решениями, с самым непривычным дизайном костюмов, постановкой света и саундтреком.

В работах Пинто всегда присутствуют сюжет, театральность и сильная ностальгия. При этом, Инбаль всегда отстаивает свою точку зрения на хореографию, режиссуру и задачи современного театра, который, по ее мнению, должен быть ярким, визуальным драматическим зрелищем.

«Жизнь – это источник вдохновения для творчества, а выражение творчества посредством танца и театра питает нашу натуру, позволяя нам, остановив на мгновение бег жизни, оглядеть себя заново. Иногда это облегчает, а иногда отягощает душу» – говорит Инбаль.

*******

Инбаль Пинто – известный израильский хореограф, дизайнер и режиссер – в 1992 году вместе с Авшаломом Полаком основала танцевальную труппу «Инбаль Пинто» и руководила ей до 2018 года, создав за эти годы уникальные и отмеченные наградами танцевальные постановки. Её работы расширили границы современного танца и танцевального театра.

Инбаль Пинто родилась в Нагарии, танцевала в ансамбле «Бат-Шева», училась на графическом факультете Высшей школы живописи, архитектуры и дизайна «Бецалель», танцевала и ставила хореографию в Нью-Йорке, там же год изучала дизайн женских шляп («Для чего?» – «Как для чего? Потому что мне это было интересно»). Инбаль ставила хореографию для балетных и театральных групп в Израиле и за границей. В 2000-м году ее спектакли «Бубиз» и «Ойстер» были признаны в Израиле лучшими в категории «Балет». В 2000 году она была удостоена приза «Бесси» в Нью-Йорке – приза, которым награждаются лучшие хореографы. В 2004 году получила аналогичный «Приз Ландау» в Израиле.

Инбаль Пинто также ставила оперу «Паяцы» Руджеро Леонковалло в Израильской Опере, «Армида» Кристофа Глюка в Израильской Опере и в Висбадене, оперу «Приключения лисички-плутовки» Леоша Яначека в Норвегии. К этому списку стоит добавить театральные спектакли, которые она поставила в последние годы, в том числе, спектакль по книге Харуки Мураками «Хроники Заводной Птицы» в театре «Метрополитен» в Токио.

Моран Миллер родилась в Нью-Джерси в 1989 году, в Израиль приехала с семьей в возрасте 5 лет. Начала танцевать в балетной школе в Кфар-Врадим, затем училась танцу на профессиональных балетных курсах в кибуце Гаатон и на курсах «Маслуль» в Тель-Авиве под руководством Наоми Перлов и Офира Дагана. В 2011 году присоединилась к ансамблю Михаэля Миллера «Sigma». С 2012-го по 2014 год работала с различными хореографами и участвовала в проектах Центра Сюзан Далаль. С 2014 по 2018 год работала в труппе «Инбаль Пинто и Авшалом Полак». Сейчас танцует в группе Эяля Дадона «Sol», а также участвует в независимых проектах.

*****

Living Room / «Гостиная»

Тель-Авив. Центр Сюзан Далаль

Четверг, 5 сентября 2024 года, 20:30

Пятница, 6 сентября, 14:00

Хореография, дизайн костюмов и декорации: Инбаль Пинто

Продюсирование – Центр Сюзан Далаль

Генеральный директор – Анат Фишер-Левентон

Художественный руководитель – Наоми Перлов

Танцоры: Моран Миллер, Итамар Сарусси

Оригинальная музыка: Майя Бельзицман (использована музыка: Умитаро Абе / Havanera De La Montagne; Франц Шуберт / Trio op. 100 – Andante con moto

Mister Bean / The Really Useful Guide to Alcohol – Rowan Atkinson; Bistro Fada Стефана Врембеля в аранжировке Майи Бельзицман)

Художник по свету: Тамар Ор

Анимация: Даниэла Бокор

Специальные аксессуары: Нир Заири

Костюмер: Ринат Ааронсон

Управление производством декораций: Йонатан Кенер

Руководитель репетиции: Дина Зив

Фото: Михаль Хельбин

Технический менеджмент: Хагай Шломов

Производство: Орьян Оскар

Видео:https://www.youtube.com/watch?v=DomBH1mSgNc

Билеты в кассе Центра Сюзан Далаль: https://bit.ly/3Xh8vdV

Текст – Маша Хинич. Photos by: ©Photo Daniel Chechik, ©Eduard Serra, ©Eric Hong. Фотографии предоставлены Центром Сюзан Далаль.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting