Танцевальная компания Рои Ассафа: «Падение строения»

Верхнее фото: Ася Скорик

«Падение строения» – правда, звучит привлекательно? Привлекательно, как и всё, что делает танцовщик и хореограф Рои Ассаф, представляющий в начале августа на фестивале Tel Aviv Dance свою премьерную работу «Падение строения». Почему такое название – пока, до премьеры 8 августа – неизвестно. Рои Ассаф наотрез отказывается давать интервью и что-либо объяснять, ссылаясь на то, что все будет объяснено в его танце.

Но все-таки одну фразу (взятую из книги Яакова Раза «Да, я в курсе» ( כך שמעתי יעקב רז ) он предпослал своему новому шоу: «Жизнь не приходит из ниоткуда / и она никуда не уходит / она здесь и это несомненно // эти мгновения в разгар дня / не ждите, чтобы реализовать себя вечером / в них есть всё / даже если многого не хватает».

Так что вот о самом Рои: он родился в 1982 году в мошаве Сде-Моше в округе Лахиш. Рои Ассаф танцует столько, сколько он себя помнит. В детстве его называли Рои-танцор.

Танцевать он начал в возрасте пяти лет. Когда ему исполнилось 6 лет, мать отдала его в кружок степса – единственное, что было подходящим для него в округе.

С 1990 по 1996 год начал создавать и исполнять собственные танцы на ежемесячных сборах своей большой семьи в Иерусалиме. В возрасте 16 лет он встретил педагогу Регбу Гильбоа, педагога, влюбленный в танец и сумевшей убедить Рои, что и его мир – это танец. Рои Ассаф – сложившийся хореограф – виртуозный, тонкий, четкий и честный. Он – талантливейший самоучка, никогда не учился в высших балетных «академических» рамках.

После демобилизации из армии, где он служил в десантных войсках, и танцевал ночами и во время увольнительных, его заметил в 2004 году в матнасе Кирьят-Гата на занятиях у той же Регбы Гильба израильский хореограф Эмануэль Гат и позвал работать в свою группу в Париж – сначала как танцовщика, потом как хореографа. С Гатом Рои Ассаф работал с 2003-го по 2009-й год. После нескольких лет в Европе, Ассаф вернулся в Израиль и был приглашен в 2016-м году Охадом Нахарином поставить балет для «Бат-Шевы». Свою первую хореографическую работу «Мы пришли из-за крыльев, а остались потому, что не могли летать» Рои Ассаф поставил в 2005-м году в рамках фестиваля «Оттенки танца в Тель-Авиве» и был удостоен приза «Выбор жюри». Начиная с 2010-го года Рои Ассаф ставил балеты для голландской труппы современного танца NND, а также балеты для Staatstheater Tanz Braunschweig, L.A Dance Project, Шведского королевского балета и других групп. В 2016-м году Ассаф поставил балет не только для ансамбля «Бат-Шева» (для «Бат-Шевы» Ассаф создал балеты «Гурништ» и «Адам»), но и для Национального балета Уэльса.

В 2017-м году Рои Ассаф поставил в Петербурге балет на музыку Олега Каравайчука – эксцентричного петербургского гения, создавшего собственный музыкальный мир. Идея использовать сочинения Каравайчука для балета принадлежала премьеру Михайловского театра, танцору Марату Шемиунову, который был близко знаком с композитором и неоднократно участвовал в его мультижанровых проектах. Когда Рои Ассаф впервые услышал «Гамму» Каравайчука, он написал так: «Это просто и сложно, эмоционально и интеллектуально, конкретно и абстрактно, духовно и телесно, приземленно и возвышенно, жестко и мягко, далеко и близко, интимно и отталкивающе – все одновременно». Музыка вдохновила его на создание мини-спектакля для трех танцовщиков.

«Кто мы, откуда и куда идем, что лежит на поверхности, что спрятано внутри? Что такое тело и как его узнать, научиться им пользоваться? За какие грехи Адам был изгнан из рая, и когда и как осознал, что он человек? Я не силен в вербальности, – признается Ассаф, – я человек движения, времени и пространства, а не слов. Меня увлекает не нечто конкретное, а сам процесс создания танца. Я прихожу в студию, встречаюсь с танцовщиками и начинаю что-то делать, исследовать тему. Человек вообще – это уже отличная тема для того, чтобы пофантазировать. А прикосновение, жест дают возможность понять разницу между реальностью и фантазией. Мои балеты – напоминание о том, что человек состоит из плоти и крови, но это ещё не всё. А «всё» зашифровано в иероглифе танца. В моем танце, в моей задумке нет ничего конкретного. Я просто делаю хореографию, так же как мой отец выращивает виноград. Вырастить хороший виноград или поставить хороший балет – и то и другое это искусство передать свое умение другим. Зрители не обязаны видеть нечто конкретное, но могут воспринять увиденное на интеллектуальном уровне. Ассоциации могут быть любыми – от соблазнительной девушки до идей сионизма».

Охад Нахарин сказал о Рои Ассафе так: «Редко, когда можно встретить такой танец, как у Рои Ассафа, умеющего показать возвышенные мгновения. Он из той небольшой группы людей, которые не просто занимаются культурой, но созидают новую культуру».

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Танцевальная компания Рои Ассафа: «Падение строения»

Четверг, 8 августа, 21.00, Центр Сюзан Далаль, зал «Далаль».

Дополнительная информация и заказ билетов:

https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/events/roy-assaf-dance-the-fall-of-a-structure/



Ежегодный фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» тель-авивского Центра Сюзан Далаль проходит в первую декаду августа под знаком израильского творчества. 10 августовских дней – и не только танца, но и множества разнообразных мероприятий, десятков представлений, открытых репетиций для широкой публики и выступлений лучших израильских танцевальных компаний на открытом воздухе – все это в рамках одного фестиваля, который пройдет с четверга по субботу, с 1 по 10 августа. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и спорта и муниципалитета Тель-Авива.

Информация и билеты – на сайте фестиваля https://telavivdance.suzannedellal.org.il

Текст подготовила Маша Хинич. Фото – Ася Скорик

Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль

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