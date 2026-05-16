На верхней иллюстрации — работа Шая Азулая

«Хвост не забывает» — новые выставки в галерее современного искусства в Рамат ха-Шароне

Тесси Коэн-Пеппер «Словно мех из одного пера»

Шай Азулай «Святой кибуц»

Ширли Бар-Амоц «Я родилась из камня»

Куратор: Рахель Саспорта



Художник Шай Азулай подставляет выставку «Святой кибуц» в галерее современного искусства в Рамат ха-Шароне, заполнив половину ее залов стремлением к чудесной простоте и загадками существования.

Как сочетать в своём творчестве притчи раби Нахмана из Бреслава и философию Карла Юнга? Как объединить свободу и фантазию, подсознание и религию? Как сделать так, чтобы образы из чернильных эскизов утекли на огромные разноцветные полотна и составить выставку, где отдельные элементы, образы, люди, руки змеи, птицы переходят с картины на картину и разговаривают со зрителями А сам художник разговаривает с образами, которые он придумывает в своей мастерской, называя ее одиночной камерой. В этом добровольном заточении ему же надо с кем-то беседовать, вот он и создал свой «Святой кибуц» из 32 стоящих фигур.

Кстати, современное понятия «Кибуц» пошло именно от этого рабби Нахмана из Бреслава, собиравшего своих хасидов на Рош ха-Шана и называвшего эти собрания именно так — «Святой кибуц».





Текстиль нынче в моде — я имею в виду текстиль как искусство, а не текстиль как моду (сорри за игру слов).

Одно из тому подтверждений — выставка Тесси Пеппер-Коэн «Словно мех из пера» в Галерее современного искусства в Рамат ха-Шароне. Те, кто ходит по выставкам, наверняка помнят её предыдущую экспозицию в музее Эрец-Исраэль (MUZA), где зал был заполнен странными чёрными объектами из чёрной шерсти, чёрного меха и чёрных перьев.

На сей раз всё цветное, разноцветное: мех, перья, ткани, цепи, сделанные вручную браслеты и экспозиция из мрачной стала радостной. Она напоминает то ли жизнь бактерий под микроскопом, то ли путешествие по пустыне под музыку, написанную DJ Mesh, сыном Тесси Пеппер-Коэн, сотворившей мир, населённый существами, прорвавшимися из глубины души: гибридными животными, вымышленными монстрами, образами, которые явно выходят за рамки повседневного мышления в интуитивное состояние сознания.

Это выход в удивительный мир сказочных существ, фантастических и чувственных, которые заряжают всю выставку магией и тайной. Может быть, это языческий обряд, может быть — колдовство, а может быть — пространство между явью и сном. В любом случае это скульптуры-коллажи, где ткани и мех соединены множеством деталей: пуговицами, ремешками, браслетами и хвостами. Может быть, так было в Аргентине, откуда Тесси родом, а может так будет в одном из будущих миров.



Ещё одна выставка в галерее современного искусства в Рамат-ха-Шароне — выставка ювелирного искусства, первая в этой галерее. Фотографии не передают заманчивую трёхмерность и то, что современное ювелирное искусство становится в ряд с другими медиа.

Здесь, на выставке Ширли Бар-Амоц «Я родилась из камня», есть бабушкины сказки, политическое и социальное искусство, и возвращение к чувствам общего подсознания, жизнь, монстры в образе птиц, детские страхи и, конечно же, система совместного сна кибуца — кибуца Мааборот, где Ширли живет по сей день

Ширли Бар-Амоц заново изобретает некоторые техники. Для барельефов она использует старинный способ чеканки монет (в современных материалах) и пытается через своё искусство создать пространство для дыхания, милосердия, в котором есть место боли, печали, юмору и надежде. Предлагает свои странные притягивающие вещицы как способ прикоснуться к сложности душевных переживаний. Но — на сей раз — через витрину 🥹!

Психоаналитик Карл Густав Юнг (1875-1961) утверждал, что помимо личного сознательного и бессознательного, формирующегося из жизненного опыта человека, существует еще один слой – коллективное бессознательное. Это пласт, общий для всех людей, в котором действуют архетипы; они являются в снах и видениях, позволяя душевным переживаниям обрести плоть и форму.

Выставка предлагает встречу с «существами внутри нас» как способ прикоснуться к сложности душевных переживаний. Способность признать этих существ открывает окно для расширения души и обретения внутренней свободы. В нынешнее время выставка стремится создать пространство для дыхания и милосердия, в котором есть место боли и печали, но также юмору и надежде.

*Название выставки идентично названию детского музыкального альбома 1997 года. Слова: Дан Торен и Меир Гольдберг.

Городская галерея современного искусства Рамат ха-Шарон – сдерот Вайцман 20.

Часы работы: пн-чт: 09:00-17:00, пт-сб: 10:00-14:00