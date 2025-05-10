Непостоянство как форма существования и постоянная величина: четыре выставки в Рамат-ха-Шарон

В Рамат ха-Шарон есть музей геологии, где помимо постоянной экспозиции камней и минералов, проводятся сменные выставки, сейчас – выставка ювелирного дизайна Ширли Бар-Амоц.

В Рамат ха-Шарон есть галерея современного дизайна под названием Post – потому как расположено в бывшем здании почты. Курирует эту галерею Юваль Саар, значит – плохо быть не может, так как Юваль Саар умеет выдумать всё и даже больше, чем всё. «Почта» (הדואר) – независимое пространство, платформа для экспериментального дизайна, сменных художественных выставок и дискурсивных программ, своего рода лаборатория визуальных коммуникаций. Здесь проходят встречи художников, показы видеоарта, лекции и мастер-классы.

И… в Рамат ха-Шарон, точно напротив «Почты» и в 10 минутах ходьбы от Геологического музея, по адресу бульвар Вайцман, 20 есть отличная художественная галерея с внутренним двором, просторными светлыми залами и новым куратором – Рахель Саспорта (она же – куратор Геологического музея), открывшей на днях в этой галерее четыре новые персональные экспозиции художников Ноа Бен-Нун Меламед, Ноа Раз Меламед, Рана Славина и Элии Блох, предлагающих свои интерпретации явления непостоянства в выставочном пространстве, где размываются границы между материальным и мимолётным, между телесным и дигитальным, между толпой и индивидуумом. Да – почти буддизм…

Проект о постоянстве перемен, объединивший четырех независимых художников, в экспозициях которых природные структуры, личные истории и городская ткань существуют в едином временном поле. Этот проект не предлагает ответа, но предлагает чувство зыбкости, ускользающего настоящего и диалога со временем, которое течёт с разной скоростью и в разных темпах для каждого из нас. Концепция непостоянства, хрупкости, казалась бы, укоренённый в философских, научных и религиозных системах, неожиданно звучит столь близко – как что-то, с чем мы все сталкиваемся ежедневно. Главная интонация всей выставки: непостоянство, как неотъемлемая черта бытия, не как кризис, а как способ существования.

Рахель Саспорта выступает здесь не только как организатор, но и как посредник между художниками и зрителями, между темами и интуицией. Кстати то, что она также – куратор Геологического музея, устроенного на перекрёстке науки и художественного подхода, накладывает отпечаток на её кураторское видение.

Ноа Бен-Нун Меламед. «Бардо-Лэнд»

В «Бардо-Лэнд» Ноа Бин-Нун Меламед адаптирует свои фотографии и создает фантастические пейзажи, которые на самом деле являются отражением промежуточных состояний и неопределенности между концом и воссозданием. Фотографии для этого проекта (все – в различных техниках) снимались в трёх местах – на Тенерифе, в Исландии и в уже упомянутом Геологическом музее Рамат ха-Шарон – молчаливые камни, создающие на фотографиях Ноа Бен-Нун Меламед свою мифологию холодного каменного мира без слов.

Работы Ноа Бен-Нун Меламед существуют на грани между видимым и скрытым. Её техника – это не живопись, и не фотография, а интуитивная археология цвета. Пигменты просвечивают сквозь слои, проступают, как воспоминания, вытесненные, но не забытые. Ее работы не статичны – они дышат, приближаются и отдаляются, как пульс. Иногда – как мозаика, в которой каждое пятно краски – чувство.

Ноа не просто работает с цветом – она возвращает ему его субъективную силу. Оттенки у неё не вторичны к объекту, они и есть объект. Отчасти это напоминает феноменологию восприятия: цвета появляются не на холсте, а в нашем взгляде. Ее работы словно ускользают от конкретики, оставляя только желание подойти ближе, рассмотреть, попробовать удержать.

Эта зыбкость, мимолётность визуального опыта отсылает к общей теме выставочного цикла – непостоянству. И именно через медитативность работ Ноа Бен-Нун Меламед можно попасть в особое состояние, где искусство – это не высказывание, а пространство внутреннего движения.

Ран Славин. «Улун»

«Улун» – еще один медитативный мир, где чай, пейзаж и музыка, хореография теней и движения, а также философия и поэтика восточноазиатской культуры сливаются воедино.

«Улун» – по названию чая «черный дракон»; слово «улун» происходит от китайского слова walong theit, что буквально означает «черный дракон». В «Улун» Рана Славина время ассимилируется в ритуал света и звука, разворачивается как замедленная съемка, как кино, в котором зритель одновременно наблюдает за происходящим и погружается в него. «Улун» это аудиовизуальная инсталляция, где на трех экранах появляются фрагменты ландшафтов, и дигитальные пейзажи, исчезающие текстуры и все это связано со звуковыми ландшафтами.

Ландшафты речные и городские были сняты на телефон во время путешествия Рана по Вьетнаму. Всё кажется лишённым стабильности: изображение растворяется, звук разлетается эхом. Здесь непостоянство – не только тема, но и само медиа. Всё, что кажется материальным, оказывается смещенным, зыбким отражением реальности.

Славин, предлагает более тонкую версию утраты устойчивости. Это состояние промежуточности, текучести, ослабления границ между телом и средой. Что значит «быть» в пространстве, если всё вокруг текуче-измечниво?

Ран Славин – израильский художник, режиссёр и саунд-дизайнер. Его работы исследуют границы между городским ландшафтом, фантазией и звуковой архитектурой. Он работает с видеоартом, звуком, инсталляцией и экспериментальным кино. Музыку, которую Ран Славин написал для этой инсталляции, можно послушать по ссылке https://linktr.ee/ranslavin?lt_utm_source=lt_share_link#374267164

Ноа Раз-Меламед. «Разбитое корыто»

Инсталляция «Разбитое корыто» состоит из двух элементов: тяжелых кусков асфальта, собранных с дорог, которые были демонтированы в районе Изреэльской долины – пейзаж из детства художницы, и фрески во всю стену.

В серии объектов – огромных фрагментах старого асфальта, в которых выбиты поилки для животных и процарапана копия записей из старого еврейского сельскохозяйственного календаря «Люах Гезер», рассказывающая о смене времён года, художница Ноа Раз-Меламед обращается к воображаемой археологии. В её работах можно распознать намёки на руины, артефакты, реконструкции, но всё это – не из прошлого, а как будто из будущего, которое уже стало руинами. Это парадокс, в котором разруха предшествует строительству. Куски старого асфальта – бывший символ обновления. прокладки новых дорог – стали символом разрушения, разлома, жизненных трещин.

Работы выполнены с большим пиететом к материалу – асфальту, осколки которого Ноа Раз-Меламед нашла в поле около мошава, где она живет. А искала она в этом поле стебли колосьев, поскольку свою предыдущую инсталляцию – легкую, улетающую – сделала из колосьев, а на сей раз – грубую, тяжелую, но так много «говорящую», создав ситуацию «памяти о будущем», в которой непостоянство – это не просто физический распад, а сомнение в будущем как таковом.

Ноа Раз-Меламед – художница и педагог, живёт и работает в Израиле. Её творчество сочетает абстрактную живопись, объект и инсталляцию, часто с археологическим или архивным подтекстом. Основная тема её работ – временность и уязвимость материи.

Элия Блох. «Дом, плывущий по бурной воде».



Инсталляции молодой израильской художницы по стеклу Элии Блох органично соединяют тело, землю и язык. Её объекты напоминают слои почвы, но при ближайшем рассмотрении в них проступают очертания тела, складки кожи, отпечатки дыхания. Объекты здесь – не внешний вид, а внутреннее состояние.

Художница работает с металлом, деревом и стеклом, позволяя материалу «говорить» языком трещин, просадок, утрат. Каждый объект – словно ткань памяти. В этом проекте непостоянство становится близким к боли, но не в драматическом смысле, а в телесном: невозможно сидеть на сломанном стеклянном кресле-качалке, исчезающем в лучах солнца, или спать на пружинах матраса, пытаясь укрыться лоскутами одеяла из стекла. Работы Элии Блох выполнены в минималистской эстетике, они оставляют много пространства для зрителя – не столько для интерпретации, сколько для сомнения. Каждый объект балансирует на грани исчезновения: тонкие нити, следы карандаша, фрагменты форм. Это не столько жест художественного высказывания, сколько приглашение к соучастию в неуверенности.

Элия Блох работают с темами тела, земли и биологической памяти. Её работы включают инсталляции, перформативные элементы и скульптуры, в которых она исследует границы между внутренним и внешним пространством человека.

Элия ​​в 2024 году она окончила Академию изящных искусств «Бецалель» и завоевала престижную премию Энди.

Сайт галереи: ramat-hasharon.muni.il/הגלרייה-העכשווית-לאומנות



Текст – © Маша Хинич