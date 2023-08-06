TAITF 2023 –  Фестиваль «Большие друзья Маленького театра» – сентябрь 2023

Театр Маленький представляет: «Большие друзья Маленького театра» – Tel–Aviv International Theatre Festival 2023.

«Большие друзья Маленького театра» – так называется фестиваль, возникший в 2018-м году и вновь организуемый Театром Маленький, в двух залах которого в начале сентября пройдет уже 5-й фестиваль TAITF – пройдет в том самом формате, который после трансформаций и метаморфоз последних лет, после изменений и размышлений, призван убедить в том, что театр – живое явление, его надо видеть, осязать, слышать, чувствовать, что и станет возможным с 6 по 9 сентября 2023 года.

TAITF – единственный в Израиле международный фестиваль камерных постановок современного театра. Общая тема TAITF этого года – новые технологии, как новый сценический язык и их влияние на театр. Без инноваций уже невозможно существовать и творить даже в консервативном традиционном театральном искусстве. Израильский театр в целом – классический, привычный, пребывающий в установившийся рутине. Израильский фриндж – поначалу чистый эксперимент – также стал укоренившимся явлением, этот эксперимент уже весьма давний.

У театра же в мире возник новый язык взаимодействия со зрителями, новые способы обращения к аудитории. Новое, инновации, новизна, усовершенствованные технологии, дополненная и виртуальная реальность – всё это стало частью сценической игры, у театра появились свои гаджеты, свой хай-тек.

Театр Маленький расположенный в здании, которое обступили старт-аповские небоскребы Тель-Авива; театр, ставший частью городского пейзажа, гаджетом урбанизма, чутко почувствовал, что и театральный ландшафт меняется, меняется рельеф сцены и ткань спектаклей; инновации и технологии становятся частью действия и потому 5-й фестиваль TAITF станет фестивалем сценических инноваций, фестивалем спектаклей с виртуальной реальностью, с аудиовизуальными перформансами, экспериментами, мультимедиа, с конференцией о новейших театральных технологиях.

На 5-м фестивале TAITF будут представлены работы театров из Латвии, Австрии Германии, Франции, Израиля, спектакли новых репатриантов, будет предоставлена возможность присутствовать на мировых премьерах и увидеть некоторые спектакли один-единственный раз в Тель-Авиве на сцене театра Маленький.

Фестиваль – это не только спектакли, это, прежде всего, люди, что означает встречи, дискуссии, общение. Это проекты и представления, стенд-апы и перформансы, альтернативная музыка и шоу, поставленное при помощи искусственного интеллекта.

«Целью TAITF 2023 является инициирование, создание, поощрение и развитие инновационных театральных работ в Израиле. Мы предоставляем сцену для современных театральных постановок из Израиля и мира и знакомим гостей фестиваля с новыми пьесами, уникальной эстетикой и экспериментальными формами театрального искусства, а также приглашаем профессионалов обсудить, поспорить и обменяться мнениями”, – говорит художественный руководитель театра Маленький Михаил Теплицкий. – Фестиваль «Большие друзья Маленького театра» возник из череды бесчисленных встреч с режиссерами, актерами и театральными коллективами из разных стран во время зарубежных гастролей театра Маленький. TAITF – это также встречи и диалоги, и это окно в мир, позволяющее нам видеть себя глазами других.

Театр Маленький уже 26 лет идет своей непростой, но такой интересной дорогой, мимо наших театров-гигантов, производящих десятки новых спектаклей в год, мимо театров, занятых массовым производством «театральной продукции», а не собственно театром.

Мы же все эти годы занимаемся именно театром, и пять лет назад, после долгих путешествий по различным международным фестивалям, решили, что пришло время создать свой фестиваль, фестиваль на котором встретятся люди, которые, как и мы верят, что театр способен изменить мир, решить проблемы, остановить войны. Во всяком случае, мы хотим в это верить.

Мы создали этот фестиваль, чтобы привезти к нам в страну людей близких нам по духу, для которых театр не просто место работы, а настоящее призвание. Людей, которые могут из «ничего» сотворить чудо. Пусть Маленькое, но чудо. Людей, которые, как и мы, верят, что в то время, как мир превращается в технологичное явление с невероятным темпом ускорения, есть одно место, где можно остановиться и оглянутся по сторонам и по-настоящему прожить это мгновение – это театральный фестиваль TAITF – «Большие друзья Маленького театра»».

В этом году фестиваль TAITF направлен на изучение интерпретаций, форм и технологий как языка и инструмента театра будущего. Это прекрасная возможность вместе проанализировать суть новых технологий и их интеграции в междисциплинарное искусство, обсудить тонкую грань, разделяющую современные технологии и театральное искусство в одном из самых ярких городов мира – Тель-Авиве. Среди событий фестиваля: «Я боюсь» – новый экспериментальный спектакль театра Маленький о влиянии новых технологий на нашу жизнь, из Франции приедет интерактивная постановка «QUALIA» группы LARP Paris; театр из Латвии представит пьесу «Сосед». Также в программе фестиваля: спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева «Катарсис. Краткая история расизма», экспериментальный спектакль Шифры Каждан «ТЫ – ТА». Из Австрии приедет VR-шоу – «Красноярск»; будет также представлен спектакль «Я есмь» – постановка легендарной Сюзанн Кеннеди (Германия). Кроме того, на фестивале будет также показано аудиовизуальное шоу, созданное при сотрудничестве Дани Уильямсона и Хагая Айзенберга, и пройдет международная конференция на тему «Использование новых технологий в театре».

Напомним что театр Маленький был основан в 1997 году четырьмя новыми репатриантами, окончившими театральные ВУЗы в бывшем Советском Союзе и решившими основать новый театр в Израиле: актрисой Еленой Яраловой, актером и режиссером Михаилом Теплицким, режиссером Игорь Березином и театроведом Борисом Ентиным. Они заложили основы театра Маленький – новаторского ансамбля, который за короткое время завоевал свое место на израильской театральной сцене и свою постоянную аудиторию. В 2007 году, через десять лет после своего основания, театр Маленький стал театральной труппой, которую регулярно поддерживает Министерство культуры и муниципалитет Тель-Авива-Яффо.

С момента основания театр поставил 37 спектаклей – от авангардных спектаклей до спектаклей по классическим пьесам.

TAITF – Tel Aviv International Theatre Festival 2023 – ПРОГРАММА

6 сентября, среда

19.00 – Открытие фестиваля. «Виртуальная маска фестиваля»

20.00 – «Я боюсь!» Новый спектакль театра Маленький на тему искусственного интеллекта. Премьера.

Действующие лица: Илон Маск, Джеффри Хитон, AI, Голем и другие герои нашего времени.

Экспериментальный спектакль о том, что происходит здесь и сейчас: о технологической и дигитальной революции, которая уже изменила и продолжает менять нашу жизнь. Цель спектакля – попытаться понять, на каком языке будет говорить современный театр завтра.

Над проектом работает большая команда, в которую входят визуальные художники, компьютерщики и другие специалисты из разных областей. В спектакле участвуют актеры театра «Маленькие». Спектакль и постановка – Михаил Теплицкий.

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

7 сентября, четверг

20.00 – Спектакль «Сосед» (Латвия)

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

8 сентября, пятница

12.00–14.00 – международная конференция «Использование новых технологий в театре»

19.00 – спектакль «Сосед» (Латвия)

21.30 – «Катарсис. Краткая история расизма» – спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева. Премьера

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Красноярск (VR) Schauspielhaus – Грац, Австрия

10.00, 12:00, 14:00, 16.00

9 сентября, суббота

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

00.30–24.00 Ночь Кеннеди. I AM (VR) – «Я есмь» – спектакль Сюзанн Кеннеди

ЗАЛ

00.30–14.00 Демонстрация фильма о Сюзанн Кеннеди

14.00–18.00 – Спектакль Шифры Каждан «ТЫ – ТА» – премьера.

20.00- 21.00 Хагай Айзенберг. Концерт современной музыки – премьера.

21.00 – закрытие фестиваля

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023

или https://bravo.3221.org.il/tisff

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023

Страница в инстаграме: https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/

Телеграм – https://t.me/malenkytheatre

Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/

https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https://www.malenky.co.il/

Все фотографии предоставлены пресс-службой Театра Маленький

Адрес театра Маленький – улица Хома у-Мигдаль, 32. Тель-Авив.