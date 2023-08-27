TAITF – «Krasnoyarsk». Путешествие в конец времён на 360°

Фото – JohannaLamprecht

Тель-Авивский международный театральный фестиваль «Большие друзья Маленького театра» представляет VR спектакль «Krasnoyarsk». Виртуальный спектакль в очках VR.

«Krasnoyarsk» – это захватывающий VR-театральный опыт от австрийского Schauspielhaus Graz. Действие спектакля происходит в поэтическом и антиутопическом мире норвежского писателя, автора коротких рассказов, драматурга и графического дизайнера Йохана Харстада. Пьеса «Красноярск» была создана им 2008 году. Нынешняя постановка была снята в 2020 году в различных местах в Австрии почти полностью с помощью камеры 360 °, и зрители могут смотреть её в очках виртуальной реальности.

Отправная точка «Красноярска» – конец света, каким мы его представляем. Катастрофа огромных масштабов уничтожила почти всю поверхность Земли, оставив лишь небольшую часть Евразии. Немногие выжившие бежали в сибирский город Красноярск, где ведётся работа по созданию нового государства – и новой цивилизации. Оттуда в пустынный регион между Китаем и Россией был отправлен антрополог для поиска признаков жизни и остатков исчезнувшего человечества. Он уже не может сказать, сколько лет он был в пути. Каждый день он передаёт в Красноярск один и тот же код: «4655», что означает «ни одной ценной находки».

Но однажды происходит невообразимое: в пустыне он встречает молодую женщину, которая путешествует с предметом неоценимой важности – чемоданом, полным рукописных отчётов, якобы последнего свидетельства исчезнувшего мира. После осторожного подхода она наконец позволяет ему прочитать тексты. Читая отчёты, можно задаться вопросом, сколько человечества стоит спасти, поскольку они точно не говорят о великих открытиях или прогрессе. Но они глубоко гуманистичны. И хотя отчеты являются результатом бессмысленного исследовательского проекта, внезапно они приобретают огромную ценность. Эта первая за многие годы межличностная встреча и погружение в истории из другого, потерянного времени меняют всё одним махом. Антрополог принимает радикальное решение – не осознавая, что коллега уже наступает за ним по пятам. И он хочет во что бы то ни стало передать находку в Красноярск.

«Исполнение пьесы может следовать тексту в том виде, в котором он есть, или в другой версии. В последнем случае автор призывает участников свободно удалять, изменять, переставлять, добавлять новые тексты, новые элементы, новые решения и вообще делать с текстом все, что хотите», – так предваряет Йохан Харстад свою антиутопическою пьесу «Красноярск».

Эта свобода, редко предоставляемая авторами, позволила провести художественный (и логистический) эксперимент : «Красноярск» стал тщательно продуманным кинопроектом виртуальной реальности, который был осуществлён осенью 2020 года в различных местах в Австрии – на заброшенной территории бывшего известкового завода к югу от Граца, на живописных просторах озера Нойзидлер, в музее под открытым небом Ворау и даже в парке моделей домов в Граце. Всё снималось специальной камерой 360°, что требовало от участников совершенно особого подхода к работе и игре.

Появлению этого необычного проекта способствовало с одной стороны желание изучить возможности взаимодействия театра и технологии, а с другой стороны, понять, какими путями идёт не классический театр. Текст Харстада о времени после времён в потенциально не столь отдалённом будущем рассказывает не только о катастрофе, но и о значении самого этого текста для нашей жизни. И последнее, но не менее важное: в центре внимания пьесы находится вопрос о ценности культуры и культурных артефактов для общества, которое предстоит воскресить из руин после катастрофы. И в фокус внимания неизбежно попадает общечеловеческий аспект: какие сильные и слабые стороны живут в нас, какие потребности и желания нами движут.

В конечном счёте, антиутопии рассказывают меньше о прогнозируемом в них будущем, но больше о настоящем, в котором они написаны. «Любой, кто пишет истории, действие которых происходит в будущем, на самом деле, конечно, не пишет о будущем».Так о чем же пишут те, кто пишет истории, действие которых происходит в будущем? О возможном и вероятном. Это спектакль о мотивах изоляции и одиночества больше, чем об апокалипсисе; о динамике отношений между людьми в то время, когда сам люди внезапно стали редкими существами. Все эти рассказы – правдивые или нет, странные, тривиальные или фантастические – о человеческих недостатках и разочарованиях.

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«Krasnoyarsk»

8 сентября в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Продолжительность – 60 минут.

Спектакль идет на английском языке

Билеты: https://2201.kassa.co.il/announce/76071

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TAITF – Tel Aviv International Theatre Festival 2023 – ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

6 сентября, среда

19.00 – Открытие фестиваля. «Виртуальная маска фестиваля»

20.00 – «Я боюсь!» Новый спектакль театра Маленький на тему искусственного интеллекта. Премьера. Спектакль на иврите.

Действующие лица: Илон Маск, Джеффри Хитон, AI, Голем и другие герои нашего времени.

Экспериментальный спектакль о том, что происходит здесь и сейчас: о технологической и дигитальной революции, которая уже изменила и продолжает менять нашу жизнь. Цель спектакля – попытаться понять, на каком языке будет говорить современный театр завтра.

Над проектом работает большая команда, в которую входят визуальные художники, компьютерщики и другие специалисты из разных областей. В спектакле участвуют актеры театра «Маленькие» – Анна Дубровицки, Гиль Франк, Дуду Нив. Пьеса и постановка – Михаил Теплицкий.

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

7 сентября, четверг

20.00 – Спектакль «Сосед» (Латвия)

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

8 сентября, пятница

19.00 – спектакль «Сосед» (Латвия)

21.30 – «Катарсис. Краткая история расизма» – спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева. Премьера

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Красноярск» (VR) Schauspielhaus – Грац, Австрия

10.00, 12:00, 14:00, 16.00

9 сентября, суббота

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

00.30–24.00 Ночь Кеннеди. I AM (VR) – «Я есмь» – спектакль Сюзанн Кеннеди

ЗАЛ

00.30–14.00 Демонстрация фильма о Сюзанн Кеннеди

14.00–18.00 – Спектакль Шифры Каждан «Алеф Тав Тав Алеф » – премьера.

20.00- 21.00 Хагай Айзенберг. Концерт современной музыки – премьера.

21.00 – закрытие фестиваля

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https://www.telaviv–theatrefestival.co.il/

https://www.telaviv–theatrefestival.co.il/programe-2023

или https://bravo.3221.org.il/tisff

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023

Страница в инстаграме: https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/

Телеграмм – https://t.me/malenkytheatre

Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/

https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https://www.malenky.co.il/

Все фотографии предоставлены пресс-службой Театра Маленький