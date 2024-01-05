“Тайноведение природы улыбнулось искусством”. Фотовыставка Галины Зерниной в Jerusalem House of Quality.
“В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?” (Л. Аронзон)
С 11 по 25 января в Иерусалиме вас ждет уникальное погружение в мир поэзии с помощью объектива фотохудожника Галины Зерниной. Экспозиция раскрывает тему поэтического диалога между двумя знаковыми ленинградскими поэтами – Леонидом Аронзоном и Александром Альтшулером.
“Тайноведение природы улыбнулось искусством”“Мои работы – это самостоятельный текст, отклик на поэзию, ведущую диалог голосами, сердцами, интонацией обоих поэтов… Чувствуя эту переплетенную общность, я не пыталась связывать визуальное с конкретными текстами одного или другого автора. В моем восприятии они соединяются”.
Леонид Аронзон (1939–1970) и Александр Альтшулер (1938–2014) – представители ленинградского поэтического андеграунда 1970-х, чьи стихи пронизаны остротой времени. Их поэзия, согретая бесконечным диалогом, создает своеобразный литературный ландшафт, где границы между жизнью и смертью становятся условными.
Галина Зернина, фотохудожник, участвует в этом поэтическом разговоре, используя свой объектив как инструмент визуального воплощения чувств и эмоций, заложенных в стихах. В работах Галины визуальное и текстуальное не связано напрямую – они находятся в едином пространстве, создавая взаимодействие слова и образа. Автор оставила свои работы без названия, оставляя пространство для индивидуального восприятия.
Название экспозиции “Тайноведение природы улыбнулось искусством” принадлежит поэту Александру Альтшулеру, а эпиграф к ней – Леониду Аронзону. Двойное «А» в их фамилиях – резонанс, совпадение. Но при всем единстве поэтического истока каждая из этих фигур несомненно обладает своей собственной творческой индивидуальностью.
Почувствуйте вдохновение и переплетение душ в этом увлекательном фотопутешествии. Приходите, читайте, смотрите и общайтесь в Jerusalem House of Quality с 11 по 25 января в Иерусалиме.
Галерею можно посетить, заранее забронировав удобное для вас время и дату по телефону 054-3964642
Адрес: Derech Hebron 12, Jerusalem
Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/215414934981933/
Текст и фото – по материалам пресс-релиза