“Тайноведение природы улыбнулось искусством”. Фотовыставка Галины Зерниной в Jerusalem House of Quality.

“В рай допущенный заочно,

я летал в него во сне,

но проснулся среди ночи:

жизнь дана, что делать с ней?” (Л. Аронзон)

С 11 по 25 января в Иерусалиме вас ждет уникальное погружение в мир поэзии с помощью объектива фотохудожника Галины Зерниной. Экспозиция раскрывает тему поэтического диалога между двумя знаковыми ленинградскими поэтами – Леонидом Аронзоном и Александром Альтшулером.

“Тайноведение природы улыбнулось искусством”“Мои работы – это самостоятельный текст, отклик на поэзию, ведущую диалог голосами, сердцами, интонацией обоих поэтов… Чувствуя эту переплетенную общность, я не пыталась связывать визуальное с конкретными текстами одного или другого автора. В моем восприятии они соединяются”.

Леонид Аронзон (1939–1970) и Александр Альтшулер (1938–2014) – представители ленинградского поэтического андеграунда 1970-х, чьи стихи пронизаны остротой времени. Их поэзия, согретая бесконечным диалогом, создает своеобразный литературный ландшафт, где границы между жизнью и смертью становятся условными.

Галина Зернина, фотохудожник, участвует в этом поэтическом разговоре, используя свой объектив как инструмент визуального воплощения чувств и эмоций, заложенных в стихах. В работах Галины визуальное и текстуальное не связано напрямую – они находятся в едином пространстве, создавая взаимодействие слова и образа. Автор оставила свои работы без названия, оставляя пространство для индивидуального восприятия.

Название экспозиции “Тайноведение природы улыбнулось искусством” принадлежит поэту Александру Альтшулеру, а эпиграф к ней – Леониду Аронзону. Двойное «А» в их фамилиях – резонанс, совпадение. Но при всем единстве поэтического истока каждая из этих фигур несомненно обладает своей собственной творческой индивидуальностью.

Почувствуйте вдохновение и переплетение душ в этом увлекательном фотопутешествии. Приходите, читайте, смотрите и общайтесь в Jerusalem House of Quality с 11 по 25 января в Иерусалиме.

Галерею можно посетить, заранее забронировав удобное для вас время и дату по телефону 054-3964642

Адрес: Derech Hebron 12, Jerusalem

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/215414934981933/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза