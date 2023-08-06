Театр «Карон» представляет: 32-й международный фестиваль кукольных театров

Верхнее фото: צילום: שרה גור לביא. עולם קטן “Маленький мир” – фото © Сара Гур-Лави

Пять дней представлений лучших спектаклей визуального театра, театра предметов и современного кукольного театра из Израиля и разных стран мира.

5 зарубежных спектаклей и 29 оригинальных спектаклей для детей и взрослых, Шикшуклаим – фантастический город в парке ха-Паамон, постоялый двор – ночное театрализованное кабаре, творческие мастерские и бесплатные спектакли на открытом воздухе и многие другие мероприятия – с 13 по 17 августа 2023 г. В новом театральном здании Дэвидсона и в парке Ган ха-Паамон в Иерусалиме.

Международный фестиваль театра «Карон» представляет лучшие произведения визуального театра, театра предметов и современного кукольного театра из Израиля и разных стан мира. В этом году Международный фестиваль кукольных театров «Карон» пройдет с 13 по 17 августа 2023 года в новом театре Дэвидсона в парке Ган-ха-Паамон в Иерусалиме и покажет 5 международных постановок из Франции, Нидерландов, Южной Кореи и Испании, а также 29 оригинальных пьес для детей и взрослых. На фестивале будут показаны как лучшие образцы визуального кукольного театра для детей, созданные в Израиле за последний год для детей, так и наиболее интересные современные постановки кукольного тетра для взрослых.

На фестивале «Карон» будут также представлены межжанровые театральные работы, в которых сочетаются междисциплинарные сценические языки, в том числе театр предметов, хореография, современный цирк, куклы и необычное использование сценического пространства.

Каждый год фестиваль проводит проект под открытым небом в парке Ган ха-Паамон в Иерусалиме, где зрителям предлагается побродить среди произведений искусства и посмотреть как представления кукольного театра, так и инсталляции, балетные и саунд-перформансы и многое другое. В этом году фестиваль приглашает своих гостей в воображаемый город – Шикшуклаим, город, где нет погоды, только странная плачущая башня; где в кафе вместо кофе и печенья подают звуки и мелодии. Шикшуклаим – это город без дорог и машин – зато в нём есть говорящая электричка. Здания этого города возведены не из бетона или цемента, а из движения и танца. В этом городе разрешается рисовать граффити на стенах, это даже очень рекомендуется, потому что рисовать граффити – расслабляет и успокаивает, и если в этом городе открыть и начать читать волшебную книгу, то сразу появится цирк!

Также, в этом году на фестивале кукольных театров «Карон» предусмотрено много бесплатных мероприятий, танцевальные, цирковые и клоунские представления для всей семьи и творческие мастерские для детей в дневные часы, а вечерами будет открываться постоялый двор и театрализованное кабаре для взрослых, где можно выпить вина и пива, послушать музыку, посмотреть различные шоу и получить удовольствие от встречи с участниками и артистами фестиваля и их марионетками.

32-й Международный Фестиваль кукольных театров «Карон» проводится при поддержке управления по культуре муниципалитета Иерусалима, Фонда Иерусалима и посольства Франции в Израиле, и принимает в гостях руководителей и режиссеров фестивалей и театров со всего мира, которые приезжают, чтобы увидеть лучшие спектакли израильских кукольных театров.

Фестиваль кукол по инициативе иерусалимского театра «Карон» («Вагончик») впервые был проведен в 1983 году, а начиная с 2001 года стал ежегодным и проходит в августе сразу в нескольких залах и на улицах Иерусалима. Этот фестиваль, который всегда проводится в каникулы, в разгар лета – возможность для детей и родителей вместе посмотреть лучшие представления европейских кукольных театров и увидеть уличный театр.

Фестиваль проходит в здании театра Дэвидсона, где находится театр «Карон», в театре «Хан», в центре Нурит Кацир, а также в парке Ган ха-Паамон и в скейт-парке. Во время фестиваля будет открыт pop-up бар и кафе «Сило». Приглашаем вас насладиться пятью днями искусства в Иерусалиме, междисциплинарными выставками и самым особенным городом из всех, Шикшуклаимом (извините, Иерусалимом).

32-й Международный фестиваль кукольных театров «Карон».

13 – 17 августа 2023 года. В новом здании театра Дэвидсона в парке Ган ха-Паамон в Иерусалиме.

Стоимость билетов: 30-80 шек. Стоимость абонемента: 120-360 шек.

Дополнительная инфомация и заказ билетов по ссылке: https://did.li/GtFCN или https://www.traintheater.co.il/he/festival/2023

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheTrainTheater/

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=PtLMZukgJeg&t=25s

Все фотографии предоставлены прсс-службой фестиваля “Карон”