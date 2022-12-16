Ханука в Иерусалиме – немного о бесконечном

Дело все-таки к Хануке. Уже скоро-скоро.

В Иерусалиме ежедневно с 18 по 25 декабря у Стены плача будет проходить церемония зажигания ханукальных свечей в 16-30.

Те. кто любит подискутировать на тему “зажигать справа” или “зажигать слева” – могут увидеть как зажигать на самом деле.

Кроме того, можно поучаствовать в ханукальной экскурсии в Еврейском квартале Старого города Иерусалима.

Подробности здесь https://thekotel.org/he/tourtype/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA/

А вот по этой ссылке – https://thekotel.org/he/kotel/kotel_cameras/ – можно наблюдать в режиме Live – что происходит возле Котеля – то есть у Стены плача.

И уж коли и если кто-то доберется до столицы, то можно заглянуть и в Хуцот ха-Йоцер – квартал ремесленников в 5 минутах ходьбы от Яффских ворот Старого города. там, в дни Хануки, с 18 по 26 декабря, проводится интерактивная ханукальная поп-ап выставка «О чудесах»:

8 художников – 8 выставок в галерее “Коль аОт” в Хуцот а-Йоцер.

Восемь молодых художников представят в дни Хануки выставку из восьми красочных интерактивных перформансов, иллюстрирующих чудеса в нашей жизни.

Посетителям предлагается трогать, думать, рисовать, фотографировать и восхищаться разнообразным и осязаемым искусством.

Среди экспонатов: сотни изображений выпечки, созданных с помощью искусственного интеллекта; песня из восьми нот, сыгранная на южноамериканском инструменте и сведенная посетителями; огромный комикс, в котором зритель находит свою историю и не только. Вход – платный, по предварительной регистрации.

Выставка проходит в студии «Коль Хаот», иерусалимской организации, занимающейся еврейским образованием через искусство, которая инициировала, подготовила и провела выставку в комплексе Хуцот а-Йоцер.

Подробности – https://www.kolhaot.com/popup

Про праздник света “Зимние огни” в Иерусалимском Ботаническом саду уже все писали – сообщали. Праздник уже начался – 12 декабря, продлится до 31 января 2023 года, с 17:00 – 21:00. В Иерусалимском ботаническом саду – крупнейшем на Ближнем Востоке – к празднику Ханука открыт особый маршрут фестиваля «Зимние огни». Разработанный художником по освещению Гилом Тейхманом и его командой и использующий более 2,5 миллионов маленьких светодиодов, свет распространяется по 25 километрам кабелей по всему саду. На пути следования – остановки с представлениями и музыкой, киоски с произведениями искусства, кулинарные прилавки с едой в духе европейской зимы – горячие каштаны, французские блины, хот-доги, горячий шоколад, чай, пончики-суфганиёт и многое другое.

А в Музее Науки в Иерусалиме проходит мероприятие “Хранители света – Ханука 2022 в Музее науки”. Музей превращаются в сияющий лабиринт , а дети могут стать хранителями света. Как написано на сайте музея: мультисенсорный праздник света и огня;

– Встреча с пожарными пожарно-спасательной службы Израиля.

– Лабиринт света

– Научная демонстрация свойств огня

– Строительная мастерская – Волшебный свиток

Подробности – https://mada.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-2022

И, чтобы закончить иерусалимско-ханукальную тему – вообще-то она бесконечна, стоит зайти к примеру на сайт Совета по охране исторических памятников, на его ханукально-иерусалимскую страницу с иерусалимско-ханукальными темами – https://moreshetonline.org.il/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/ (и на остальные тоже – там кладезь информации), перейдем к куклам, к кукольным театрам, к фестивалям кукольных театров, которых в ханукальном Иерусалиме проводятся два одновременно:

«Карнавал животных» – мини-фестиваль Иерусалимского театра кукол «Карон» («Вагончик»). С 20 по 26 декабря каждый день по нескольку мероприятий, в основном для детей от 3 лет: от кружков по выпеканию пончиков и изготовлению волшебных фонариков до, собственно говоря, самого искусства кукольного театра, театра рассказа и театрализованной экскурсии по кладбищу темплеров на улице Эмек-Рефаим. Подробности – вот здесь: https://traintheater.co.il/en/schedule/hanukkah.

Второй фестиваль проводится кукольным театром «Кумкум» («Чайник»).

Фестиваль «Не только куклы».

Международное мероприятие с представлениями и развлечениями для посетителей всех возрастов.

На фестивале, тема которого «Вверх ногами и наизнанку», представлены оригинальные и удивительные перформансы и инсталляции из Израиля и других стран.

Некоторые спектакли проходят в виде пантомимы и подходят для просмотра даже тем, кто не знает иврит.

Даты и место проведения: с 22 по 26 декабря в «Бейт-Хансен» и в театре Кумкум (в комплексе Иерусалимского Музея естественной истории).

Подробности – https://www.koomkoom.org/2022-puppets-festival

Кукольный фестиваль – это гибкая художественная форма. А в этом случае – еще и вывернутая наизнанку, а значит, предлагающее много новое, нестандартное, иначе осмысленное. Потому и название фестивалю придумано «Куклы и не только» – в качестве вектора для новых направлений развития в области театра и перформанса для взрослых, в область дигитального искусства. Фестиваль театра «Кумкум» – «концептуальный фестиваль», то есть каждый год проводится под новым лозунгом, на другую тему, но всегда обращаясь к воображаемым мирам. Так что, добро пожаловать наизнанку…