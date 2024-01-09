Театр «Маленький» | «Шапиро»

Мозес Шапиро- антиквар, авантюрист, грешник или праведник?

Действительно ли свитки были подлинными?

Премьера спектакля – 26 января.

В конце XIX века иерусалимский антиквар Моше (Мозес Вильгельм) Шапиро, заявил, что к нему попал уникальный пергаментный свиток с древнейшей версией книги Второзакония. Эта находка, обнаруженная в пещерах у Мертвого моря, стала сенсацией, но через некоторое время ученые объявили свиток Шапиры поддельным. Мозес Шапира, не выдержав стыда и унижения, покончил с собой, а свиток пропал. 150 лет спустя эта история снова стала центром научной дискуссии: мог ли свитки быть подлинными? Если да, то к какому времени они относятся?

Свитки Шапиро привели в свое время к колоссальному скандалу международного размаха – едва ли не самому громкому в области библейской археологии. Интерес к загадке этих рукописей не исчезает, как и попытки доказать их подлинность или то, что они были подделкой. На сегодня в разных странах существуют семь групп, которые пытаются разгадать тайну этой детективной авантюрной истории.

В пьесе чешского драматурга Кароля Сидона (главного раввина Чехии и автора популярных романов стиля фэнтези), репетиции спектакля по которой в постановке Михаила Теплицкого идут сейчас в театре «Маленький», поиски решения загадки свитков превращаются в поиски самих себя, в размышления об антисемитизме в Европе, о доле вины окружающих в трагической судьбе выдающейся личности, о Мозесе Шапиро, рассказ о котором в новом спектакле театра «Маленький» идет от лица его младшей дочери – Марии Шапиро, ставшей выдающейся французской писательницей Мирьям Арри.

Авантюрная история вырастает в сложную неоднозначную драму, подымающую, среди прочих, философский вопрос о том, имеет ли грешник право стать праведником? Пьеса переведена на иврит Пеэром Фридманом, лучшем на сегодня переводчиком с чешского. В этом спектакле после долгого перерыва на сцену театр «Маленький» выйдет актриса Елена Яралова, а также Дуду Нив, Наталья Гантман, Ори Леванон, Дима Росс и Адас Эяль.

«Шапиро» – спектакль о мистической судьбе одной из самых известных подделок свитков Мертвого моря. Не тех, что выставлены в музее Израиля, а тех, что когда-то были выставлены в Британском музее в Лондоне. И пропали, сгорели или где-то спрятаны по сей день. Но эта пьеса и этот спектакль куда глубже чем, история захватывающих поисков пропавших сокровищ. Это спектакль о поисках самого себя, о еврейских судьбах веков XIX и XX, об ассимиляции, о жизни Мирьям Арри, написавшей среди прочих книг знаменитый роман «Маленькая дщерь иерусалимская». Мирьям Арри (иногда она писала под псевдонимом Мари Перро), удостоенная за свои литературные труды Ордена Почётного Легиона, становится главной героиней этого почти детективного сюжета по реальной истории, сочетающейся с внутренней драмой и подведением итогов жизни.

Спектакль «Шапиро» разворачивается в трех временных плоскостях – в обратном движении по хронологической оси: 1947 год, 1883-й, 1868-й. Разворачивается в знаменитом иерусалимском доме семьи Тихо, который до того принадлежал Мозесу Шапиро. Разворачивается и в еврейских домов XX века. Сегодня, после 7 октября, пьеса видится и слышится по-другому, иначе освещая то, что происходило в Европе раньше и сейчас. Старшая сестра Мирьям погибла в концлагере – ей не помогло то, что ее отец – Мозес Шапиро – был выкрестом, как и то , что сама она была замужем за немцем. О ней – отдельная история внутри истории, спектакль внутри спектакля.

Помимо сюжета о древних свитках, это история еврея, выходца из Российской империи, который всеми силами пытается ассимилироваться в европейском обществе, стать «настоящем европейцем», но окружающие по-прежнему склоны видеть в нем лишь «еврея, мошенника и пройдоху».

Можем ли мы , как народ, в очередной раз ответить на вопрос «надо ли нам быть, как и все»? Мозес Шапиро получил на этот вопрос отрицательный ответ. Так же – «нет» – говорит и Кароль Сидон, написавший пьесу «Шапиро». В критических ситуациях знают, на кого указать пальцем. Что будет сказано в спектакле? Узнаем на премьере.

Споры о том кто такой Мозес Шапира – праведник или авантюрист – идут уже больще века. А кто такой Кароль Сидон ,написавший пьесу «Шапиро» еще в 1972 году ( ее премьера состоялась только в 1990 году, после «Бархатной революции»)? Кароль Сидон – необычный человек: писатель, раввин, драматург, драматург-режиссёр, священнослужитель, сценарист, диссидент, переводчик. Может ли признанный писатель быть раввином, и наоборот? Таким человеком является Кароль Сидон – прозаик и драматург, главный раввин Чехии.

Кароль Эфраим Сидон (иногда он использует литературный псевдоним Хаим Сиган) — родился в Праге в 1942 году. Он – автор ряда научно-фантастических романов, а также перевода ТАНАХа на чешский язык (2012).

Его отец Александр Сидон приехал из Трнавы, где его дядя Шимон Сидон был первым раввином после долгого изгнания евреев из города. Александр был арестован в 1944 году и заключён в тюрьму гестапо в Панкраке и в Терезине, где был замучен до смерти. Кароля Сидона прятали до конца оккупации. Мать воспитывала его до 1948 года, когда она снова вышла замуж за еврея. Его отчим неоднократно бежал из Терезинского гетто, Кладно, из Варшавы, Треблинки и затем из ГУЛАГа.

Кароль Сидон учился на факультет кино и телевидения Академии музыкального искусства в Праге в 1960 году, где начал писать сценарии для кино и радио спектакли для чешского общественного. До 1968 года работал у кукловода Йиржи Трнкой. В том же году была опубликована первая книга Сидона, ставшая культовой – «Мечта о моем отце». После подавления Пражской весны Сидон мог публиковаться только в самиздате. С 1969 года был разнорабочим. По мнению ряда критиков его эссе «Евангелие от Йосифа Флавия» (1970) – самый примечательный интеллектуальный текст данного литературного поколения. В 1977 году он подписал Хартию-77 и после этого работал кочегаром. В 1978 году Кароль Сидон прошёл гиюр. В 1983 году эмигрировал в Западную Германию и проводил еврейские исследования в Гейдельбергском университете. Получил звание раввина после того, как прошёл обучение в Израиле. В 1992 году Сидон вернулся в Чехию, где стал главным раввином Праги, а позже и Чехии.

Мозес Шапиро – коллекционер и торговец антиквариатом, крещеный еврей, жил и работал в Иерусалиме во второй половине 19-го века. Родился он в 1830 году в городе Каменец-Подольский на западе Украины, входившей тогда в состав Российской империи. В 1856 году он решает переехать в Иерусалим. По пути, в Бухаресте, принимает христианство. Попав в Иерусалим, присоединяется к группе англиканских миссионеров, а затем обращается за немецким (прусским) подданством, взяв имя Вильгельм. В 1861 г. он открывает сувенирную лавку в христианском квартале старого города. В том же году Мозес обзавелся семьёй, женившись на немке-лютеранке, которая родила ему двух дочерей.

Его дела шли неплохо: ему попадались различные артефакты, особенно ценные из которых он продавал в музеи. В 1883 году по миру разлетелась сенсационная новость об обретении древнейших рукописей «Второзакония», пятой книги Пятикнижия. На пятнадцати кожаных полосах древним финикийско-еврейским письмом рассказывалась история о странствиях евреев по пустыне после исхода из Египта.

Взбудоражен был весь Лондон, куда Мозес Шапиро привёз свитки, предлагая их Британскому музею за миллион фунтов – в современном эквиваленте эта сумма приближается к сотне миллионов. Музей был согласен, несмотря на историю с «моавитскими идолами», которые в 1868 году Шапиро продал Берлинскому музею, уже после покупки установившего, что «идолы» – подделка.

Британский музей сначала доверил экспертизу знатоку древнееврейских текстов Кристиану Гинзбургу. Тот вынес предварительную оценку о подлинности находки. С этого момента история обрела огласку. С разрешения Шапиро часть свитков была выставлена в Британском музее, но музею была необходима уверенность в том, что именно он собирается приобрести за миллион фунтов. Точку поставил сам Гинзбург, изменивший свой первоначальный вердикт и опубликовавший в «Таймс» серию изобличительных статей, объявив рукописи фальсификацией.

Мозес не нашел в себе сил вернуться домой. Он несколько месяцев ездил по Европе, пока в марте 1884 года не застрелился в одной из гостиниц Роттердама, унеся с собой тайну происхождения рукописей. Сами свитки ушли в Лондоне с аукциона за гроши как «Рукопись Шапиро», сменили двух владельцев, после чего их след в истории теряется. Вероятно, они сгорели при пожаре в доме своего последнего владельца.

Но самое поразительное в этой истории – то, насколько крутой вираж она совершила уже после смерти Мозеса Шапиры и утраты следа свитков. Некоторые учёные пытались его реабилитировать, а Британский музей в 1990 году признал свой давний вердикт о свитках «Второзакония» ошибкой экспертов.

*******

Театр «Маленький». «Шапиро».

Пьеса: Кароль Сидон

Перевод с чешского: Пеэр Фридман.

Режиссер: Михаил Теплицкий

Художник-постановщик: Александр Лисянский

Композитор: Евгений Левитас

Художник по костюмам: Александра Хахан

Художники по свету: Миша Чернявский, Инна Малкина

Помощник режиссера: Юлия Голанд

Директор театра: Надя Мельмонт-Теплицкая

Роли исполняют:

Елена Яралова, Дуду Нив, Наталья Гантман, Ори Леванон, Дима Росс, Адас Эяль

Премьера – 26.01 (пятница), 27.01 (суббота), 30.01 (вторник), 2.02 (пятница) и 3.02 (суббота), а также 18.02 и 20.02. Начало спектаклей – в 20:00. Начало спектакля 20.02 – в 20:30.

Билеты: https://t.ly/YDrJe

СПЕКТАКЛЬ ИДЁТ НА ИВРИТЕ

При поддержке: Министерства культуры и спорта, муниципалитета Тель-Авив-Яффо, Мифаль а-Пайс, Чешского культурного центра

Страницы театра в фейсбуке – https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

https://www.facebook.com/malenkitheater

Телеграм – https://t.me/malenkytheatre

Адрес театра: Тель-Авив, улица Хома у-Мигдаль, 32.

Текст – Маша Хинич. Все фото – © Юлия Голанд