Театр “Ханут” представляет: Фестиваль “Surround”

Первый фестиваль «Surround» пройдет с 31 октября по 2 ноября и представит разнообразную программу: кукольный театр для взрослых и детей, перформанс, музыка и современный балет.

Фестиваль проходит через год после событий 7 октября и посвящен переживанию утраты и долгого существования в условиях войны, поискам надежды и утешения в искусстве и встрече со зрителем.

“Бейт Тепер” – здание, в котором расположен театр “Ханут” и в котором будет проходить фестиваль, послужило главным источником вдохновения для его создателей и участников – промышленная архитектура, лабиринты коридоров, обшарпанность стен. Театр “Ханут” и участники фестиваля создают художественное пространство для диалога со зданием: зрители смогут получить сильные переживания от представлений в разных его уголках.

На фестивале будут представлены 5 премьер, в том числе спектакли кукольного театра, перформансы, музыкальный концерт и современный балет, а также междисциплинарные проекты, в которых примут участие выдающиеся артисты и художники.

***

Театр “Ханут” – независимая театральная труппа, развивающая современный сценический язык. Спектакли театра “Ханут” сочетают в себе технологические новинки, экспериментальное звуковое оформление, театр объектов, физический театр, перформанс и пантомиму.

Программа фестиваля:

Октябрь

Даниэль Сапир | FTW Orchestra

В первые месяцы этой ужасной войны из-за невозможности смириться и переварить все, что творилось вокруг, я заперся в студии звукозаписи, чтобы отгородиться от мира и стал выдумывать себе оркестр.

Боль, гнев, насилие, печаль и надежда вылились в звуки, взрывающие медные духовые, барабаны и другие мощные ударные, смешивающиеся с накладывающимися друг на друга сэмплами и звуками синтезаторов. 11 музыкантов: 3 трубача, 3 тромбониста, тубист, барабанщик и 3 электронщика собрались вместе, чтобы превратить этот кошмарный сон в реальность, в попытке через музыку дать выход тяжелой и дурной энергии и включить источник энергии положительной.

Инструментальное произведение для 11 музыкантов: медных духовых, ударных и электронных как оркестрованный ответ абсурду войны.

Четверг | 31.10 | 21:00

Цена: 25 шекелей

Предварительная продажа: 10 шекелей

Оригинальная музыка и обработка: Даниэль Сапир | Звуковой дизайн: Оргад Марциано | Художник по свету: Евгений Лещенко | Труба: Рой Зузовский, Аса Кук, Таль Аврахам | Тромбон: Мааян Мильо, Ярон Узана, Кесем Ниньо | Туба: Уди Раз | Барабаны: Май Сегаль | Электроника и синтезаторы: Томер Барух | Электроник, флейта и тенор-саксофон: Хонги Цизлинг | Электроника, бас-гитара, электро-гитара и вокал: Даниэль Сапир.

Don Q

Постановка по мотивам романа «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса де Сааведра

Придумывая спектакль о великом идеалисте, мечтателе и странствующем рыцаре Дон Кихоте, мы пытаемся разобраться – кто мы? Сочинители своей судьбы или готовы следовать за автором и быть его верным оруженосцем. Спектакль для взрослых и детей от 9 лет.

Классические марионетки, ростовые и микро-куклы в истории о рыцаре Дон Кихоте.

Пятница | 01.11 | 18:00, 20:00

Цена: 90 шекелей

Предварительнаяпродажа: 75 шекелей

Авторы пьесы: Анна Викторова, Никита Фещенко | Режиссер: Анна Викторова | Актеры: Ирина Соболева, Петр Чижов, Марго Скипина, Янай Пери | Художник-декоратор: Анна Викторова | Художник по куклам: Анна Викторова | Музыка: Пансито Очнас | Художник по свету: Енисея Собот | Продюсеры: Мария Каминская, Женя Капицки

Спектакли-прогулки

Экскурсия-перформанс из трех межжанровых представлений в пространствах здания “Бейт Тепер”

Пятница и суббота | 01-02.11 | 18:00, 20:00

Цена: 80 шекелей

Предварительная продажа: 65 шекелей

Clonely

Мааян Левингер

Есть моменты, когда больше не остается слов. Я цепенею и растворяюсь в молчании пред лицом реальности. Флешбеки и знакомые теперь всем мгновения врываются в сознание. Старый военный фильм, песня о любви и потере. Сознание переполено не моими голосами.

Я решила дать этим голосам полную свободу. Итак это будет представление-кавер, каждное мгновение в котором уже было сыграно или прожито кем-то другим.

Музыкальное представление, перформанс по следам персонажей, которые пытаются дать слово духу времени через рассматривание прошлого и найденное в нем вдохновение.

Актеры: Мааян Левингер, Эден Йегуда Коэн | Звуковое оформление: Морди Кляйн, Авив Сотер | Художественное сопровождение: Амит Дрори, Нир Шаулоф | Художественное сопровождение от организации «Иргун Йоцрим Ацмаим»: Ари Теперберг

Свет

Дина Гольдштейн

Одинокая актриса освещает фонарем темное помещение. Луч света постепенно освещает ее тело, появляющееся и пропадающее во тьме. Вырезанные из бумаги фигуры отбрасывают на потолок меняющиеся тени, их искажающиеся формы как будто в диалоге с движениями ее тела. Это чувственное путешествие приглашает зрителей рассмотреть, что скрывается между светом и тенью, где каждый элемент ускользает и провоцирует воображение.

Через тьму актриса открывает свой образ при помощи фонарика, играя с бумажными фигурами и тенями от них.

Актриса: Дина Гольдштейн | Звуковое оформление: Даниэль Шемер | Художественное сопровождение от организации «Иргун Йоцрим Ацмаим»: Илит Крайз

Тело-пластинка

Анабель Двир

Звуковая машина женских технологий исследует механизмы и упражнения в насилии. Рефлексы, ломаные танцы и странные звуки зацепляют и питаются детскими травматическими воспоминаниями, приоткрывают черный ящик. Какие связи, какой язык нужен для пространства, в котором мы превращаемся в аудиозапись, разрываясь между желанием присутствовать и одновременно исчезнуть, в стремлении приукрасить, очистить то, что внушает нам отвращение и кажется ужасающим.

Материалы из неоконченной постановки НЕ-ВИДИМОЕ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ КЛИШЕ

Совместное производство: Анабель Двир, группа WOMEN OF SOUNDS и Бибиана Хименес, XXTanzTheater | Израиль-Германия-Грузия-Колумбия 2024.

Автор идеи: Анабель Двир и группа WOMEN OF SOUNDS | Автор текста, режиссер, хореограф, автор звукового оформления и хормейстер: Анабель Двир | Актрисы-постановщицы: Лиль Горен, Яэль Шрайбер, Ноа Шавэ | Оригинальная музыка и вокальное оформление: Яэль Шрайбер, Анабель Двир | Художественное сопровождение от организации «Иргун Йоцрим Ацмаим»: Ари Теперберг

Late Night

«Информация к размышлению»

Ади Хельман

«Информация к размышлению» это серия вечеров стендапа для литераторов, готовых дать слово своему эго, иду и суперэго. На каждой из встреч публицисты по очереди садятся на кушетку психоаналитика и отказываются от всех средств защиты в рамках стендапа, пробирающего до мозга костей. В современном мире психологические консультации, кажется, стали насущной необходимостью любого нормально функционирующего человека, с другой стороны, они доступны только людям со средствами – что нам остается, кроме как посмеяться над собой? На нашей сцене есть место для любых комплексов и мы не станем останавливаться, пока женщина с седеющими волосами и шарфиком не скажет с вежливой улыбкой: «Наше время на сегодня истекло».

Вечер стендапа, пробирающего до мозга костей (вечер стендапа не может заменить врачебную консультацию, но он точно дешевле).

Пятница | 01.11 | 21:30

Цена: 65 шекелей

Ранняя продажа: 50 шекелей



Цирк Пустоты

“Marry & Charlie are lovers, The Circus is their home,

She rides the trapeze up in the air,

He stands in the Ring below,

One night,

She decides to just fucking let go…”

Как смиряются с утратой? Цирк пустоты – это метафоричесий мир, в котором акробатка – парящее воспоминание, слоны – гневная дрожь, клоуны – тоска, а в лошадином ржании слышно безумие. Дух Мэри, ведущий Чарли через воспоминания, через чувства и фантазии, чтобы снова стать самим собой.

Более 80 кукол, пустая цирковая арена и два актера, ищущих утешения.

Суббота | 02.11 | 18:00, 20:00

Цена: 90 шекелей

Ранняя продажа: 75 шекелей

Идея, режиссура, пьеса, оформление и исполнение: Шахар Маром | Актриса-постановщица и певица: Дебора Бенасули | Соавтор, автор музыки и моделей кукол: Шарон Габай | Продюсирование и модели кукол: Майя Мишор | Художник по костюмам: София Тротуш | Редактор текста пьесы на английском: Ори Ленкински | Консультант по речи: Натали Поллак | Консультант по клоунаде: Йолана Цимерман

Late Night

Drive-in Зомби

Кинопоказ одного из классических фильмов про зомби под открытым небом при активном участии зомби

Единственный показ на гигантском экране классического фильма про зомби для всех любителей кровавого жанра. Мероприятие организовано и обслуживается местным коллективом зомби из реабилитационного центра, расположенного в Бейт Тепере. Присоединяйтесь к нашему интерактивному показу, который, видимо, начнется, как в любом обычном кинозале, но угрожает иметь … особо кровавый конец. Забота о собственной человечности под личную ответственность зрителей.

Пиво и попкорн на радость публике

Показ классического зомби-фильма на громадном киноэкране под руководством голодных зомби

Забавное переложение спектакля MuZeum театра “Ханут” специально для фестиваля Surround

Суббота | 02.11 | 21:30

Цена: 65 шекелей

Ранняя продажа: 50 шекелей

Постановка: Амит Гур | Актеры: Амит Гур, Надя Кучер, Даниэль Шапиро, Керен Кац | Художник по костюмам: София Тротуш

Цены

Мероприятие Ранняя продажа (до 26.10) Полная цена Спектакль 75 90 Экскурсия 65 80 Late Night 50 65 Концерт 10 25

Скидки:

При покупке билета на спектакль 10% скидка на покупку экскурсии в тот же день. Заказ билетов со скидкой на экскурсию по купону, который придет на почту вместе с купленным билетом на спектакль.

Покупка билета на спектакль или экскурсию дает право бесплатного прохода на мероприятие Late Night в тот же день. Заказ по купону, который придет вместе с купленным билетом на спектакль или экскурсию. Предварительный заказ обязателен.

Ранняя продажа до 26.10. Количество билетов ограничено.

Фестиваль Surround Театра “Ханут” || Художественный руководитель: Шахар Маром

31.10-02.11

