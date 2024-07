Джеки Кеннеди в черно-розовом танце

Ori Lenkinski. “Jackie Pink and Black”. Photo by Asya Skorik

Ори Ленкински. «Jackie Pink and Black». Розовый костюм и маленькое черное платье – снимки из жизни иконы.

Одна из премьер предстоящего фестиваля танца Tel-Aviv Dance, который пройдет с 1 по 10 августа в Центре Сюзан Далаль – работа Ори Ленкински под говорящим названием «Jackie Pink and Black», израильская премьера которой состоится в среду, 7 августа в 21.00 в зале «Ярон Иерушалми» Центра Сюзан Далаль.

Почитатели Жаклин Кеннеди-Онасис уже вспомнили, что розовый и черный были любимыми цветами ее нарядов. Pink and Black, Розовый костюм и Черное маленькое платье.

«Jackie Pink and Black» – последний эпизод в трилогии, которую Ори Ленкински посвятила своим «снимкам» из жизни иконы. В «Jackie Pink and Black» (этот спектакль-балет-рассказ идет на английском) Ори Ленкински воспроизводит образ Джеки Кеннеди, отталкиваясь от ее знаменитых фотографий, публиковавшихся в популярных журналах по всему миру, проводя своих зрителей по маршрутам телевизионной экскурсии по Белому дому, которую видели миллионы (14 февраля 1962 года Кеннеди провела для американских телезрителей экскурсию по Белому дому с Чарльзом Коллингвудом с канала Новостей Си-Би-Эс. Экскурсия была снята и растиражирована в 106 странах, так как многие хотели увидеть этот фильм) до атмосферы тихой ночи в пентхаусе на Парк-авеню. «Jackie Pink and Black» – это путешествие по воспоминаниям, трагедиям и фантазиям одной женщины – Джеки Кеннеди, рассказ в танце о противоречии между Джеки – женщиной и Джеки – публичным лицом, о внутреннем напряжении, которое так осложняло ей жизнь.

«Jackie Pink and Black» – завершающий эпизод трилогии, первая часть которой – «Костюм» впервые была показана еще в 2019-м году на Intimadance Festival в театре «Тму-На» в Тель-Авиве. Известный розовый костюм, сшитый на заказ в нью-йоркском ателье «Chez Ninon», бывший копией костюма из осенне-зимней коллекции Шанель 1961 года, стал символом убийства Кеннеди и одним из зрительных образов 1960-х. Вторая часть – «Джеки на рынке» (2020) – была поставлена Ори Ленкински для C.A.T.A.M.O.N Dance Group’s по заказу фестиваля «От Яффо до Агриппас» на рынке Махане Йегуда. А вот третья часть, о которой и идет речь, создавалась в 2022-м году в резиденции «Between the Seas» в Монемвасии в Греции.

Посредством текста и движений Ленкински размывает детали жизни Кеннеди, объединяя свои собственные рассказы об Овальном кабинете и убийстве президента Кеннеди с комментариями о Джеки, смешивая обыденные моменты с историческими событиями, намеренно перекрещивая детали жизни Джеки Кеннеди и собственной жизни. Обе – и Жаклин Кеннеди и Ори Ленкински работали журналистками и редакторами. Обе – жены и матери двоих детей. И обеих можно охарактеризовать как весьма амбициозных женщин.

Смерть Онассиса в 1975 году сделала Жаклин Кеннеди-Онассис, почти в 46 лет, вдовой во второй раз. Так как она всегда любила литературу, то в 1975 году приняла предложение вакансии редактора Viking Press. Позже она устроилась в Doubleday в Нью-Йорке как младший редактор.

Ори Ленкински, в свою очередь, регулярно пишет в газетах «Джерузалем Пост» и «Маарив», а также ведет колонку «Родительская хореография» в «Хаарец». Ее хореографические работы ставились как в Израиле, так в Европе и в Северной Америке. Ленкински сочетает язык движений с письменным языком. С 2000-го года Ори также сама появляется в работах таких независимых хореографов, как Наоми Ле Франс, Рахель Эрдос и других.

****

«Jackie Pink and Black»

Хореография, сценарий и исполнение: Ори Ленкински.

Художественный консультант: Рахель Эрдос

Музыка: Чабби Чекер, Пабло Казальс, Пегги Ли, Мэрилин Монро, Каунт Бэйси

Мировая премьера: театр «1927 Art Space», Афины, 2022-й год.

Дополнительная информация: https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/events/ori-lenkinski-jackie-pink-and-black/

Билеты: https://bit.ly/4cprKHs

Ежегодный фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» тель-авивского Центра Сюзан Далаль проходит в первую декаду августа под знаком израильского творчества. 10 августовских дней – и не только танца, но и множества разнообразных мероприятий, десятков представлений, открытых репетиций для широкой публики и выступлений лучших израильских танцевальных компаний на открытом воздухе – все это в рамках одного фестиваля, который пройдет с четверга по субботу, с 1 по 10 августа. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и спорта и муниципалитета Тель-Авива.

Информация и билеты – на сайте фестиваля

https://telavivdance.suzannedellal.org.il

Текст подготовила Маша Хинич. Фото – Ася Скорик, Эяль Радошицки

Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting