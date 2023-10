The New Orleans Mystics открывают сезон «Hot Israel Jazz»

Верхнее фото: The New Orleans Mystics. Photo – © Peter Vit

«Мистики из Нового Орлеана», покорившие лучшие мировые сцены, впервые приезжают в Израиль. Группа The New Orleans Mystics открывает сезон «Hot Israel Jazz»

Легендарная группа The New Orleans Mystics впервые приезжает в нашу страну в рамках концертного тура и открывает сезон «Горячего джаза в Израиле». Эта группа – уникальный ансамбль, а их немало в разнообразном музыкальном ландшафте Нового Орлеана. И всё же The New Orleans Mystics выделяются даже в нью-орлеанском музыкальном пейзаже. Квартет вокалистов в сопровождении музыкантов группы верен своим оригинальным ритм-энд-блюзовым корням. The New Orleans Mystics участвовали в сотнях фестивалей по всему миру и выступали на одной сцене с великими музыкантами, а теперь отправляются в турне, в том числе и по Израилю.

Волшебные вокальные гармонии, красочные костюмы и прекрасная хореография ожидает зрителей шоу, во время которого будут исполнены классические джазовые произведения Джеки Уилсона, Отиса Реддинга, Сэма Кука и многих других – от Нового Орлеана 1920-х годов до стиля Motown 1990-х и 2000-х.

Группа The New Orleans Mystics впервые приезжает в Израиль с концертным туром с 28 октября по 4 ноября, и выступит в восьми городам страны.

Даже в музыкальном ландшафте Нового Орлеана, родины джаза, группа The New Orleans Mystics занимает свое уникальное место. Квартет певцов в сопровождении музыкантов верен традициям классического стиля ритм-н-блюз с 1972 года. Именно тогда была основана группа The New Orleans Mystics, которая за годы своего существования выработала собственный уникальный стиль, ее поклонники сразу узнают характерную гармонию. Кроме того, выступления коллектива отличает особенная хореография и великолепные сценические костюмы. Однако репертуар «Мистиков» чрезвычайно разнообразен – в нем и музыка 1920 годов Нового Орлеана, и джазовые хиты 1990-х и 2000-х, джаз, рок, диско, Motown и другие. Исполняя песни из репертуара таких известных артистов, как Джеки Уилсон, Отис Реддинг, Сэм Кук и других, «Мистики» придают им новое звучание, создают собственные аранжировки.

«Мистики из Нового Орлеана» участвовали в сотнях фестивалей по всему миру и делили сцену с великими музыкантами, включая такие музыкальные легенды, как The Temptations, The O’Jays, Джеймс Браун, Рон Бэнкс, Эл Грин.

Совсем недавно, по случаю 85-летия легенды джаза Куинси Джонса, музыканты группы посвятили ему свою версию а’капелла знаменитой песни «Old Man River».

В состав группы входят четыре певца, каждый из которых привносит в шоу свой талант: Фредди «The Crooner» Джонсон, ветеран армии США, фальцет которого, кажется, способен разбить стекло. Кроме выступлений со своей группой The New Orleans Mystics, Фредди частенько по воскресеньям поет в церковном хоре.

Уильям «Билли» Мимс – один из братьев Мимс и основателей группы. Билли вырос на песнях Temptations, Four Tops и Spinners. Его голос так похож на голоса «олдскульных» артистов, что его пение всегда очаровывает дам и не может не вызывать улыбку.

Ли «Mr. Smooth» Барнс – R&B-вокалист, известный своими проникновенными трибьютами Джеки Уилсону. Родился и вырос в Новом Орлеане. Выпускник Хьюстонского университета, Ли начал петь в возрасте трех лет, а в пятом классе поразил публику исполнением «Oh Holy Night» во время школьного театрализованного представления. В 13 лет вместе с братом Джерри Барнсом и двоюродным братом Вудро Ховардом Ли Барнс организовал свою первую группу, а позже стал одним из основателей коллектива, ныне известного, как «Мистики из Нового Орлеана», и является также его хореографом.

Майк «Соулман» Батист – певец-тенор и танцор. На его любовь к музыке в значительной степени повлияла семья, мелодии Французского квартала Нового Орлеана, где он рос, а также воскресные церковные мессы. Он начал свою карьеру как танцор, одновременно исполнявший песни теноровым фальцетом. Особенно хорош Майк в своих трибьютах любимым певцам- Отису Реддингу, Бобби Вомаку и Фрэнки Беверли.

Даты выступлений The New Orleans Mystics в рамках концертов серии Hot Israel Jazz:

28.10.23, суббота, 21:15

Центр сценических искусств, Ганей Тиква

29.10.23, воскресенье, 20:30

Центр сценических искусств, Беэр-Шева

30.10.23, понедельник, 21:30

Клуб Zappa, Иерусалим

31.10.23, вторник, 21:30

Клуб Zappa, Герцлия

1.11.23, среда, 20:30

Гейхал ха-Тарбут, Кфар-Саба

2.11.23, четверг, 20:00

Тель-Авивский музей искусств, Тель-Авив-Яффо

3.11.23, пятница, 21:00

Тель-Авивский музей искусств, Тель-Авив-Яффо

4.11.23, вечер субботы, 21:00

Бейт Аба Хуши, Хайфа

The New Orleans Mystics, концертный тур в рамках серии Hot Jazz в Израиле,

28 октября – 4 ноября 2023

Билеты: https://bit.ly/3ZHwin4

Текст и фото – по материалам пресс-релиза