Тиби Цайгер: В современной музыке можно найти всё, что наполняет современный мир

Заглавное фото – Tibi Cziger. Photo by © Balazs Borocz

В субботу, 4 февраля 2023 года, в 18:00, в зале «Цукер» в «Гейхал ха-Тарбут» Тель-Авива пройдет концерт «Ансамбля 21 века» из серии «Открытия». Концерт носит то же название, что и известная французская детская песенка – «Au clair de la lune» – «В лунном свете». Почему такое название? Почему концерт начинается в 18.00? И еще много других «почему». На вопросы отвечает известный израильский кларнетист Тиби Цайгер (руководитель другого камерного ансамбля – «Израильский проект»), солирующий в этом концерте. Мы давно знакомы, так что не удивляйтесь обращению на «ты».

– Тиби, в этом концерте ты исполняешь произведение современного аргентинского композитора Мартина Маталона. Программа концерта, как и весь репертуар «Ансамбля 21 века», – это современная академическая музыка. Можно ли сказать, что эта музыка является зеркалом нашей нынешней реальности? Даже тот факт, что время концерта перенесли на два часа, с 20:00 на 18:00, в связи с ожидающимися массовыми манифестациями против политики правительства – не является ли этот факт подтверждением такого предположения?

– Современная музыка – это очень общее определение. Она, как и музыка любой другой эпохи, чрезвычайно разнообразна. И я думаю, что композиторы во все времена старались отражать в своих произведениях действительность или общество своего времени, либо и то, и другое. Естественно, что современная музыка, музыка 21 века гораздо больше отражает нашу эпоху, чем, скажем, произведения Моцарта, Бетховена или Брамса. Я постоянно исполняю произведения классиков прошлого, но наш мир, в конечном итоге, состоит не из балов, карет, графов и герцогинь. Это мир промышленности, гоночных автомобилей и открытого космоса. Истинный художник, который стремится передать свое послание сегодня, думает не о пудреных париках или литургиях, он думает о межпланетных кораблях. Так что я считаю, что слушателю также гораздо важнее и интереснее слушать новую музыку, нежели музыку другой эпохи. И, если постараться избавиться от стереотипов и предрассудков, думаю, что современная музыка гораздо больше подходит сегодняшнему дню, чем музыка прежних эпох. Я не хочу сказать, что новая музыка должна полностью заменить прежнюю – сегодня есть место и той, и другой. Но я хочу подчеркнуть, что в современной музыке можно найти всё, что наполняет современный мир – а это и шум, и уродство, и красота, и механика, и некие сверхчеловеческие силы. И всё, что требуется от зрителя, это отдаться этой музыке.

В рамках ближайшего концерта я буду исполнять концерт Trame XIV – concerto for clarinet аргентинского композитора Мартина Маталона. Я бы назвал этот концерт «неистовым» – в нем огромное множество звуков и очень много юмора, в нем и шепот, и крики, и смех – всё есть в нем. Его музыкальный язык – разнохарактерный, в нём есть человечность, и виртуозная композиция, и дикая фантазия, гротеск и смех. Методы познания через музыку в современном мире дополняют друг друга, иногда контрастируют, но в любом случае Маталон создает своей музыкой особой настроение.

– Ты подчеркиваешь, что в концерте Trame XIV Маталона много юмора, и я тотчас подумала, что кларнет как раз очень подходит к исполнению музыки фееричной, радостной, веселой – такой это инструмент. Что ты об этом думаешь?

– В концерте Trame XIV действительно много юмора, музыкальных шуток, трюков и уловок. Кларнет в целом позволяет прекрасно передавать человеческие эмоции, но есть композиторы, которые предпочитают другой язык. В музыке Маталона есть всё – и насмешка, и слезы, и ирония, и цинизм, все вы можете найти в его произведениях, причем всё преувеличенно, гипертрофированно, даже выпячено. Именно это гротескность делает его музыку такой интересной. Я никогда раньше не исполнял произведение с таким, я бы сказал, экстремальным характером.

– Мартин Маталон сочетает в своих произведениях музыку электронную и музыку камерную, для традиционных инструментов. В концерте, который ты исполняешь с «Ансамблем 21 века», также есть такой синтез?

– Нет, в Trame XIV нет электронной музыки. Ансамбль играет камерную музыку, я же играю то вместе с ними, то «против них». Кларнет постоянно строит с оркестром некую систему отношений – один против многих, иногда мы соглашаемся, иногда спорим. Но по своему характеру, по своему строю, это, конечно же, камерная музыка.

– Расскажи, чем ты занимаешься сегодня, какую музыку предпочитаешь исполнять? Мы познакомились больше десятилетия назад, с тех пор много воды утекло, и ты многое успел за эти годы…

– Я по-прежнему принимаю активное участие в деятельности «Израильского Камерного Проекта», существующего уже 15 лет. Если не считать периода пандемии, то мы очень много работали в последние годы в Северной Америке – больше, чем в Израиле, хотя и здесь у нас продолжаются выступления и мастер-классы. Кроме концертной деятельности, я еще преподаю – в Тель-Авивской музыкальной академии, в Центре Музыки в Иерусалиме, так что у меня уже есть ученики, которые завоевали престижные премии международных конкурсов. Я, таким образом, «гордый отец» не только своих собственных детей, но и своих учеников.

– Теперь, когда концертная деятельность возобновилась, ты и «Израильский Камерный Проект» много гастролируете, участвуете в конкурсах и фестивалях?

– Да, мы много ездим за рубеж и всегда в наших программах представляем за границей израильскую современную музыку, нам это очень важно. Но мы играем и Моцарта, и Брамса. С нашей точки зрения, нет приоритета современных композиторов или композиторов того или иного времени, главное – чтобы вся программа была цельной и выстроенной.

– Мне самой очень нравится, когда в программе концертов израильских музыкальных ансамблей, тех или иных оркестров, обязательно присутствует хотя бы одно произведение израильского композитора. В нынешнем концерте «Ансамбля 21 века» – в программе «В лунном свете» – вы исполняете музыку, автор которой Омер Бараш. Это уже можно назвать традицией?

– Я бы очень хотел, чтобы это было традицией, но думаю, что только в последние годы появилась тенденция включать в программу концертов произведения крупных израильских композиторов. Но считаю, что и этого недостаточно. К примеру, среди камерных ансамблей, мы единственные, кто исполняет камерную израильскую музыку, для нас это действительно непреложное правило. В нашем репертуаре есть также много произведений прекрасных израильских композиторов-женщин, и нам очень важно, чтобы с их музыкой знакомились как можно больше слушателей.

Другие же, будь то струнные ансамбли, или какие-либо другие, совсем немного играют произведения израильских композиторов. Очень жаль. Поскольку среди наших композиторов есть не менее великие, чем Брамс или Бетховен – такие, к примеру, как Мордехай Cетер, его музыка будет звучать и через триста лет.

*****

Третий концерт «Ансамбля 21 века» из серии «Открытия», носит то же название, что и известная французская детская песенка – «Au clair de la lune» – «В лунном свете». Эта песенка вдохновила молодую японку, композитора Норико Баба на создание собственного произведения «Au clair d’un croissant» («В лунном свете»). Кроме японки Норико Баба, в программе концерта представлен молодой израильский композитор, исследователь звука Омер Бараш, известный аргентинский композитор и дирижер Мартин Маталон и «отец электронной музыки» и классик музыкального авангарда Эдгар Варез.

Израильский кларнетист Тиби Цайгер, названный газетой «Нью-Йорк Таймс» «вдохновенным, страстным музыкантом» – выпускник Джульярдской Школы Музыки в Нью-Йорке, магистр Университета Южной Калифорнии и бакалавр музыки Тель-Авивского университета. Один из самых востребованных в мире израильских музыкантов, Тиби Цайгер является основателем и художественным руководителем известного «Израильского Камерного Проекта», постоянным участником многочисленных международных музыкальных фестивалей, много концертирует по странам Европы, Азии, Северной Америки. Он также был главным кларнетистом израильского оркестра «Камерата».

Омер Бараш – композитор, которого прежде всего интересует исследование движений и жестов в музыке. Его работы часто вдохновлены еврейскими текстами и традициями, а также окружающими его звуковыми ландшафтами.

Родившийся в 1995 году Омер Бараш с отличием окончил Иерусалимскую академию музыки и танца, с 2018 по 2022 год был стипендиатом Американо-Израильского культурного фонда, лауреат престижных международных премий.

Омер Бараш получил диплом Венского университета музыки и исполнительских искусств по электроакустической композиции, и в настоящее время является студентом института IRCAM в Париже.

«Я был поражен, насколько личность музыканта, исполнителя, влияет на произведение, и, конечно, композитор пишет иначе, когда он пишет для определенного исполнителя», – так описал Омер Бараш свои впечатления после прослушивания «Te’ena for ensemble and electronics» – произведения, которое прозвучит в новом концерте «Ансамбля 21 века».

Мартин Маталон родился в Буэнос-Айресе в 1958 году. В 1984 году он получил степень бакалавра композиции в Бостонской консерватории, а в 1986 году – степень магистра в Джульярде. В 1989 году Мартин Маталон основал в Нью-Йорке ансамбль Music Mobile, репертуар которого был полностью составлен из произведений современных композиторов.

Маталон – обладатель престижных международных наград и грантов, в их числе – стипендии Гуггенхайма, Американской академии и Фулбрайта во Франции, а также премии Американской академии искусств и литературы, Французской академии изящных искусств и награда города Барселоны.

В 1993 году, обосновавшись в Париже, композитор начал активно сотрудничать с известным французским институтом IRCAM, занимающимся исследованиями в области музыка и звука, особенно авангарда и электронно-акустической музыки. Каталог произведений Маталона включает большое количество камерных и оркестровых произведений, написанных как для ансамблей и электроники, так и для больших оркестров в самых разных жанрах. Это и музыкальные сказки, и хореографические произведения, инсталляции, музыка с речитативом, для музыкального театра и пантомимы.

Мартин Маталон пишет музыку для многих прославленных оркестров и коллективов, активно занимается дирижерской и преподавательской деятельностью.

Начатая композитором в 1997 году серия Trames (произведения, пограничные между сочинением сольных концертов и камерной музыкой) является важной частью его творчества.

«Ансамбль 21 века» завоевал стойкую репутацию истинного новатора в израильском музыкальном мире, став первым, кто начал регулярно исполнять современную академическую музыку в концертных залах, тем самым внеся значительный вклад в знакомство израильских любителей музыки с ее лучшими современными образцами. Ансамбль популяризирует творчество молодых израильских композиторов, исполняя их сочинения, чаще всего впервые, и также сотрудничает со многими композиторами, дирижерами и музыкантами из других стран.

«Ансамбль 21 века» был основан в 1991 году Даном Юхасом и Замирой Луцки, его задачей стало исполнение в Израиле лучших камерных произведений 20 и 21 столетия, большинство из которых никогда до этого здесь не звучало. Наряду с классикой 20 века в концертах «Ансамбля 21 века» звучат произведения израильских композиторов.

*****

«Ансамбль 21 века». Третий концерт из серии «Открытия». «В лунном свете»

Дирижер – Лео Варински. Солист – Тиби Цайгер (кларнет).

Тель-Авив, 4 февраля 2023 года, 18:00, зал «Цукер» – «Гейхал ха-Тарбут».

В программе:

Омер Бараш Te’ena for ensemble and electronics

Martin Matalon Trame XIV concerto for clarinet

Edgar Varese Octandre

Noriko Baba au clair d’un croissant

Сайт Ансамбля 21 века – https://www.ensemble21.org.il/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/ICP21

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/5253382714698423/

Заказ билетов – https://www.eventer.co.il/discoveries3

Или в кассе «Браво» – https://bravo.newsru.co.il/announce/72877

Интервью взяла Маша Хинич. Фотографии ( ©Balazs Borocz, ©Nicolas Botti ) предоставлены пресс-службой «Ансамбля 21 века»