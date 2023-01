«Ансамбль 21 века». Третий концерт из серии «Открытия» – «В лунном свете». При свете луны, мой друг Пьеро…

Заглавное фото: Лео Варински. © Manuel Braun

Тель-Авив, 4 февраля 2023 года, 20:30, зал «Цукер» – «Гейхал ха-Тарбут».

Дирижер – Лео Варински

Соло на кларнете – Тиби Цайгер

В программе:

Омер Бараш Te’ena for ensemble and electronics

Martin Matalon Trame XIV concerto for clarinet

Edgar Varese Octandre

Noriko Baba au clair d’un croissant

Очередной, третий концерт «Ансамбля 21 века» из серии «Открытия», носит то же название, что и известная французская детская песенка – «Au clair de la lune» – «В лунном свете»». Эта песенка вдохновила молодую японку, композитора Норико Баба на создание собственного произведения «Au clair d’un croissant» («В лунном свете»). Вот что рассказала об этом Норико Баба: «Как и «Картинки с выставки» Мусоргского, «В лунном свете» состоит из четырех связанных между собой частей, и посвящено одному из ярких воспоминаний моего детства – первой мелодии, которую я разучила на фортепиано – известной французской детской песенке «Au clair de la lune» («В лунном свете)».

«При свете луны, мой друг Пьеро

Одолжи мне свое перо, чтобы написать слово,

Моя свеча погасла, у меня больше нет света,

Открой свою дверь для меня, ради Бога, открой мне…»

Кроме японки Норико Баба, в программе концерта представлен молодой израильский композитор, исследователь звука Омер Бараш, известный аргентинский композитор и дирижер Мартин Маталон и «отец электронной музыки» и классик музыкального авангарда Эдгар Варез.

Как всегда, новая программа концерта, которую «Ансамбль 21 века» предлагает слушателю, это и вызов, и призыв – к вдумчивому прослушиванию, размышлению, поиску. Не потому ли и название концерта взято из песенки, на протяжении которой герой ищет перо, чтобы написать послание – в темноте, когда даже свеча его погасла? И так ли бесполезны и бессмысленны поиски черной кошки в темной комнате, как иногда они нам представляются?

«При свете луны едва можно было что-то разглядеть

Искали перо, искали свет,

И я не знаю, что нашли…»

Дирижер Лео Варински:

«Точный», «чувственный», «дерзкий» – такими эпитетами награждают музыкальные критики дирижера Лео Варински. Разносторонний и открытый разным жанрам, Варинский с одинаковым энтузиазмом и успехом дирижирует и оперой, и симфонией, и хоровой музыкой.

Лео Варински (https://www.leowarynski.fr/) обучался у известного французского дирижера Франсуа-Ксавье Рота. За десять лет он приобрел значительный опыт работы с различными коллективами как во Франции, так и по всему миру, выступает в крупнейших залах и на фестивалях, сотрудничает с прославленными оркестрами и оперными домами. В частности, в мае 2021 года, Лео Варински дирижировал постановкой «Поругание Лукреции» Бенджамена Бриттена в Парижской академии оперы. В ближайшем сезоне у дирижера уже запланированы концерт с оркестром Нормандии («Рождественская оратория» Сен-Санса), среди его обязательств в этом сезоне – концерты с оркестром Нормандии («Рождественская оратория» Камиля Сен-Санса), с оркестром оперы Ниццы (опера «Эхнатон» Филипа Гласса), с оркестром Страсбурга, а также постановки с Авиньонской оперой («Кармен» Бизе), Дортмундской оперой («Семь камней» Ондрея Адамека).

Израильский кларнетист Тиби Цайгер, названный газетой «Нью-Йорк Таймс» «вдохновенным, страстным музыкантом» – выпускник Джульярдской Школы Музыки в Нью-Йорке, магистр Университета Южной Калифорнии и бакалавр музыки Тель-Авивского университета. Один из самых востребованных в мире израильских музыкантов, Тиби Цайгер является основателем и художественным руководителем известного израильского «Камерного проекта», постоянным участником многочисленных международных музыкальных фестивалей, много концертирует по странам Европы, Азии, Северной Америки. В качестве солиста выступал с Симфоническим оркестром Тиволи в Копенгагене, с ансамблем Метрополис и Израильским Камерным Оркестром. Он также был главным кларнетистом израильского оркестра «Камерата».

Омер Бараш — композитор, которого прежде всего интересует исследование движений и жестов в музыке. Его работы часто вдохновлены еврейскими текстами и традициями, а также окружающими его звуковыми ландшафтами.

Родившийся в 1995 году Омер Бараш с отличием окончил Иерусалимскую академию музыки и танца, с 2018 по 2022 год был стипендиатом Американо-израильского культурного фонда, и сегодня он же является лауреатом нескольких престижных международных премий.

Омер Бараш получил диплом Венского университета музыки и исполнительских искусств по электроакустической композиции, и в настоящее время является студентом института IRCAM в Париже.

«Я был поражен, насколько личность музыканта, исполнителя, влияет на произведение, и, конечно, композитор пишет иначе, когда он пишет для определенного исполнителя», – так описал Омер Бараш свои впечатления после прослушивания «Te’ena for ensemble and electronics» – произведения, которое прозвучит в новом концерте «Ансамбля 21 века».

Мартин Маталон. Photo – © Nicolas-Botti

Мартин Маталон родился в Буэнос-Айресе в 1958 году. В 1984 году он получил степень бакалавра композиции в Бостонской консерватории, а в 1986 году – степень магистра в Джульярде.

В 1989 году Мартин Маталон основал в Нью-Йорке ансамбль Music Mobile, репертуар которого был полностью составлен из произведений современных композиторов.

Маталон – обладатель престижных международных наград и грантов, в их числе – стипендии Гуггенхайма, Американской академии и Фулбрайта во Франции, а также премии Американской академии искусств и литературы, Французской академии изящных искусств и награда города Барселоны.

В 1993 году, обосновавшись в Париже, композитор начал активно сотрудничать с известным французским институтом IRCAM, занимающимся исследованиями в области музыка и звука, особенно авангарда и электронно-акустической музыки. Маталон написал музыкальные иллюстрации для выставки «Вселенная Борхеса» в Центре Помпиду, а позже обратился к творчеству великого испанского сюрреалиста Луиса Бунюэля. Три легендарные фильма Бунюэля – «Андалузский пес», «Золотой век» и «Земля без хлеба» – вдохновили композитора к созданию трех больших музыкальных работ.

Каталог произведений Маталона включает большое количество камерных и оркестровых произведений, написанных как для ансамблей и электроники, так и для больших оркестров в самых разных жанрах. Это и музыкальные сказки, и хореографические произведения, инсталляции, музыка с речитативом, для музыкального театра и пантомимы.

Мартин Маталон пишет музыку для многих прославленных оркестров и коллективов, в частности, для Парижского оркестра, Национального оркестра Франции, Филармонического оркестра, Национального оркестра Лотарингии, Оркестра Барселоны и Каталонии и других. Он также активно занимается дирижерской и преподавательской деятельностью.

Начатая композитором в 1997 году серия Trames (произведения, пограничные между сочинением сольных концертов и камерной музыкой) является важной частью его творчества. В Тель-Авиве прозвучит концерт Trames XIV для кларнета.

Эдгар Виктор Ахилл Шарль Варез – композитор французского происхождения, который провел большую часть своей жизни в США. Его называют «отцом электронной музыки», поскольку он первым увидел потенциал в использовании электроники и новых инструментов для производства звука.

Хотя все его музыкальное наследие составляет по длительности всего около трех часов, Варез признан одним из нескольких наиболее влиятельных композиторов конца XX века – Генри Миллер назвал его «стратосферным колоссом звука».

Концепция музыки Вареза отражала его видение звука как живой материи, он определял элементы своей музыки как «звуковые массы», сравнивая их организацию с явлением кристаллизации в природе.

По выражению композитора, «для уха, ограниченного условностями, все новое в музыке всегда называлось шумом. Но что такое музыка, как не организованные шумы?»

Варез активно продвигал исполнение произведений других композиторов XX века. Он является основателем Международной гильдии композиторов в 1921 году и Панамериканской ассоциации композиторов в 1926 году.

Octandre — камерная пьеса Эдгара Вареза, написанная в 1923 г. и опубликованная в Лондоне в 1924 г. Пьеса была переиздана дважды – в 1956 и в 1980 году в Нью-Йорке. Она посвящен пианисту Э. Роберту Шмитцу.

Норико Баба родилась в Ниигате, Япония, в 1972 году. Получив степень магистра композиции в Университете изящных искусств в Токио, Норико Баба продолжила обучение в Национальной консерватории музыки и танца в Париже, где с отличием закончила факультет композиции и оркестровки, и где также изучала акустику, музыкальный анализ и этномузыкологию. Норико Баба была удостоена нескольких престижных грантов и международных премий в Штутгарте, Мадриде, Японии.

«Ансамбль 21 века» завоевал стойкую репутацию истинного новатора в израильском музыкальном мире, став первым, кто начал регулярно исполнять современную академическую музыку в концертных залах, тем самым внеся значительный вклад в знакомство израильских любителей музыки с ее лучшими современными образцами. Ансамбль популяризирует творчество молодых израильских композиторов, исполняя их сочинения, чаще всего впервые, и также сотрудничает со многими композиторами, дирижерами и музыкантами из других стран.

«Ансамбль 21 века» был основан в 1991 году Даном Юхасом и Замирой Луцки, его задачей стало исполнение в Израиле лучших камерных произведений 20 и 21 столетия, большинство из которых никогда до этого здесь не звучало. Наряду с классикой 20 века в концертах «Ансамбля 21 века» звучат произведения израильских композиторов, которые он регулярно заказывает.

В 2005 году «Ансамбль 21 века» открыл в Яффо свой центр современной музыки и искусства – зал «Ха-Тейва» («Шкатулка») в «Хацрот Яффо» на бульваре Иерушалаим, 19 (https://www.hateiva.com/). «Ха-Тейва» – место для исполнения современной академической музыки различных стилей и представлений в других жанров – кино, танца, видео, компьютерных технологий и др. «Ха-Тейва» сотрудничает со многими европейскими центрами – такими, как парижский Центр Помпиду, центр электронной экспериментальной музыки во Фрайбурге и другими.

*****

