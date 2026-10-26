Тимур Шаов возвращается в Израиль: «Хорошо бы стать евреем…!»

Есть артисты, которых любят за красивые мелодии. Других – за остроумные тексты. Третьих – за умение говорить о серьёзном так, что зал покатывается со смеху, а потом вдруг задумывается: ведь всё это, в сущности, о нас самих. Тимур Шаов удивительным образом сочетает все эти таланты. В декабре один из самых ярких и самобытных авторов-исполнителей современности после долгого перерыва вновь выступит в Израиле с новой программой «Хорошо бы стать евреем…!»

Творчество Шаова трудно определить одним словом, оно не укладывается в привычные жанровые рамки. Его называют «музыкальным Жванецким», сравнивают с Александром Галичем, Юлием Кимом и Владимиром Высоцким. Борис Стругацкий находил в его песнях сходство с творчеством Галича и Кима, а сам Ким проводил параллели с Высоцким и Галичем. И всё же за годы работы Шаов создал собственный узнаваемый стиль, в котором авторская песня соседствует с театром, литературой, философией и стендапом.

Сам Тимур описывает свой жанр куда понятнее и веселее: юмор, сатира, шансон, рок, рэп, бардовская песня с добавлением мексиканской, китайской и индийской музыки. Его любовь к музыкальным экспериментам не знает границ. В аранжировках можно услышать цимбалы, виолончель, тромбон, китайскую флейту, контрабас и множество других инструментов. Но главное в этих песнях неизменно – негромкий, чуть хитроватый голос автора и тексты, в которых за каждой шуткой скрывается точное наблюдение, а за иронией нередко обнаруживается совсем не смешная правда.

Впрочем, профессиональным музыкантом Шаов становиться вовсе не собирался. Он вырос в семье, где, по его собственным словам, «стыдно быть оболтусом». Мать – историк, отец – инженер-конструктор и изобретатель, дед – писатель, историк и фольклорист. В такой семье любовь к знаниям, литературе и интеллектуальным спорам была совершенно естественной. Но все же своей профессией Тимур выбрал медицину.

Студенческие годы в Ставропольском медицинском институте он вспоминает с удовольствием: «Молодость была бурная, но мы умудрялись и пьянствовать, и учиться. Тогда же был студенческий КВН, первые песни и фестивали…» Именно тогда появилась и одна из его первых постоянно исполняемых песен – «Я себе сломал ногу́». Название было автобиографическим: на пятом курсе будущий врач действительно сломал ногу и полгода провёл в гипсе.

После института Шаов двенадцать лет проработал врачом в областной больнице Черкесска. Всё это время продолжал сочинять и исполнять песни, выступать на фестивалях. А в 1996 году отправил кассету со своими записями на конкурс «Московских окон». Его заметили, пригласили в Москву, и началась совсем другая жизнь. Концерты, альбомы, радио, телевидение… Некоторое время он ещё пытался совмещать медицину с музыкой, но в 1999 году окончательно сделал выбор в пользу сцены.

С тех пор вышли десятки альбомов и сборников, появились многочисленные награды, среди которых «Золотой Остап», «Шансон года», премия клуба «12 стульев» «Литературной газеты» и медаль «Бард России». А песни Шаова разошлись по всему русскоязычному миру, превратившись для многих слушателей в своеобразные комментарии к происходящему вокруг. Ведь о чём бы ни пел Тимур Шаов – о политике, истории, любви, человеческих слабостях или нелепостях повседневной жизни, – он всегда умеет находить неожиданный ракурс. Его юмор бывает едким, ирония – беспощадной, но за ними чувствуется человек, которому далеко не безразличны ни его герои, ни окружающий мир.

В новую израильскую программу с интригующим названием «Хорошо бы стать евреем…!» войдут песни, написанные в последние годы, а также лучшие произведения разных лет. Конечно, прозвучат и любимые публикой хиты, которые зрители давно знают наизусть и неизменно просят исполнить снова.

Вместе с Тимуром Шаовым на сцену выйдут его многолетние музыкальные соратники – Михаил Махович (мандолина) и Андрей Кудрявцев (аккордеон, клавишные). Их мастерство, музыкальный азарт и великолепное чувство юмора давно стали неотъемлемой частью концертов Шаова.

Ещё одним событием декабрьских гастролей станет презентация новой книги Тимура Шаова «Созвездие просроченной рыбы». Это антология избранных песен, охватывающая более тридцати лет творчества – от первых произведений 1990-х до текстов, написанных в 2025 году. Возможность не только услышать любимые песни, но и перечитать их, оценить игру слов, литературные аллюзии и тонкости авторского юмора – особый подарок поклонникам Шаова.

«Авторская песня – это такая отдушинка для людей, особенно в такие непростые времена. Казалось бы, наоборот не до песен, но – нет, именно из-за стихов и из-за музыки люди приходят на концерты», – говорит артист.

И, пожалуй, лучше самого Шаова трудно объяснить, почему его выступлений продолжают ждать в разных странах мира. Хороший юмор не отменяет жизненных трудностей, но помогает взглянуть на них немного иначе. А когда к нему добавляются умные стихи, замечательная музыка и возможность посмеяться вместе с единомышленниками, получается именно то, чего нам сегодня так не хватает.

В декабре у израильских поклонников Тимура Шаова вновь появится возможность убедиться в этом лично.

Концерты Тимура Шаова с программой «Хорошо бы стать евреем..!» пройдут в декабре по всему Израилю:

2 декабря, среда, 20:00 – Ашдод, матнас Дюна-Юд, ул. Керен Кайемет ле-Исраэль 90

3 декабря, четверг, 20:00 – Хайфа, зал «Раппопорт», пр. а-Наси 138

5 декабря, суббота, 20:00 – Ришон ле-Цион, зал «Мофет», ул. Ротшильд 60

6 декабря, воскресенье, 20:00 – Беэр-Шева, Дом музыки «Тамуз», ул. Герцль 12

8 декабря, вторник, 20:00 – Петах-Тиква, зал «Шарет», ул. а-Алия а-шния 1

9 декабря, среда, 20:00 – Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна, ул. Бени Берман 6

Заказ билетов на сайте: https://showman.co.il/e/timur-shaov-2026/

Организатор гастролей в Израиле- компания M A K International Production.

Фото: Алекс Ханин

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting