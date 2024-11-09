Тимур Шаов: «Поздравьте меня с юбилеем!»

Верхнее фото: Timur by Dmitry Eliseev SM

Популярному автору-исполнителю, барду и сатирику, поэту и музыканту Тимуру Шаову – 60! Из них почти 40 лет он сочиняет и исполняет ироничные, острые, до слез смешные песни и больше 20 лет выступает с ними на профессиональной сцене. И если вы хотели бы поздравить любимого артиста с круглой датой, то в декабре у вас появится такая возможность: Шаов приедет в нашу страну с большим гастрольным туром, который так и назвал: «А поздравьте меня с юбилеем»!

Кто-то называет творчество Тимура Шаова музыкальным стендапом, кто-то вовсе «музыкальным Жванецким». По словам самого Тимура, он работает на стыке жанров: юмор, сатира, шансон, рок, рэп, бардовская песня с добавлением мексиканской, китайской и индийской музыки. К разнообразию музыкальных направлений добавляется еще и любовь Тимура к экспериментам с использованием этнических и классических инструментов. В своих аранжировках он использует цимбалы, виолончель, тромбон, китайскую флейту, най, контрабас и многие другие затейливые инструменты, но основой всего неизменно остаются его негромкий хитроватый голос и тонкие остроумные тексты.

Тимур вырос в семье, в которой, по его словам, «стыдно быть оболтусом». Его дед по материнской линии был незаурядной личностью – писателем, историком, фольклористом и автором современного ногайского алфавита, издавал журнал, был редактором книжного издательства. Отец – инженер-конструктор, изобретатель, человек удивительной широты интересов. Обучал Тимура и его брата Мурата шахматам и отвечал в семье за разъяснение «балбесам» точных наук. За гуманитарную часть отвечала мама артиста – кандидат исторических наук, в 1963-1982 годах глава Карачаево-Черкесского НИИ истории, языка и литературы.

Музыкальные азы Тимур получил в музыкальном училище, в котором преподавали студенты во время педагогической практики. Но своей профессией выбрал медицину. Годы учебы в Ставропольском медицинском институте он вспоминает как очень счастливое время: «Молодость была бурная, но мы умудрялись и пьянствовать, и учиться. Тогда же был студенческий КВН, первые песни и фестивали…» В студенческие же годы появилась и первая «серийная» песня, которую Тимур начал исполнять постоянно. Она называлась «Я себе сломал ногу́» и была чисто биографической – на пятом курсе института он на самом деле сломал ногу и был вынужден полгода провести в гипсе.

После распределения Шаов начал работать в областной больнице в Черкесске, но вместо 3 положенных лет задержался там на целых 12. Именно этому периоду жизни посвящена его песня «Деревенька», которая принесла Тимуру награду на Грушинском фестивале. «В 1996 году я послал кассету со своими песнями на конкурс «Московских окон», был замечен и вызван в Москву. Ну и закрутилось – концерты, запись альбома, интервью на радио, выступления на телевидении (тогда ещё ТВ меня не боялось). Долгое время я пытался совмещать песни и врачевание».

Первый альбом Шаова, записанный вместе с группой «ГрАссМейстер» в кантри-стиле, вышел в 1997 году и назывался «От Бодлера до борделя». С этого момента популярность начинающего певца начала стремительно расти, и в 1999 году ему все-таки пришлось сделать выбор между медициной и музыкой, и он переехал поближе к Москве, в Дубну. Далее одна за другой следуют записи альбомов – «Сказки нашего времени», «Любовное чтиво», «Верните, ТоВАРИщи, оптимизм!», «По классике тоскуя…», «Выбери меня», «Свободная частица», «И какая меня муза укусила?». В это время его знают уже не только в России, но и за рубежом – в Израиле, Франции, Германии.

С тех пор у Тимура Шаова вышло 13 студийных альбомов и 7 сборников. Его принимают как своего на фестивале «Старый рок» в Екатеринбурге и на Грушинском фестивале. Он частый гость на радио и обладатель множества наград: «Золотой Остап», «Шансон года», Премия клуба 12 стульев «Литературной газеты». В 2014 году Сибирский фонд им. Владимира Высоцкого вручил Тимуру Шаову медаль «Бард России». Стоит отметить, что до него этой награды удостаивались лишь пять авторов-исполнителей: Александр Городницкий, Юлий Ким, Юрий Кукин, Олег Митяев и Вадим Егоров. Еще Шаова называют «последним бардом», ведь после его появления на небосклоне авторской песни больше не вспыхивали звезды такой яркости и такого масштаба.

В разные годы он был гостем в программах Михаила Веллера и Виктора Топаллера, Андрея Максимова и Светланы Сорокиной, Дмитрий Быков и Лев Аннинский с огромным интересом брали у него интервью, и не только потому что он талантливый автор-исполнитель, но и поскольку он неизменно мудрый и непредсказуемый, а порой даже парадоксальный собеседник.

График гастролей Тимура Шаова расписан на несколько лет вперед, а их география охватывает весь мир. Его выступлений ждут в Америке, Австралии, Германии, Франции, Канаде и, конечно, у нас в Израиле. «Авторская песня – это такая отдушинка для людей, особенно в такие непростые времена. Казалось бы, наоборот не до песен, но – нет, именно из-за стихов и из-за музыки люди приходят на концерты», – говорит артист.

Вместе с Тимуром в больших юбилейных концертах примет участие его постоянная «команда мечты» — виртуозные музыканты ​Михаил Махович (мандолина) и ​Андрей Кудрявцев (аккордеон, клавишные). В программе прозвучат новые и лучшие старые песни и, конечно, не обойдется без песен по заявкам публики.

Большие юбилейные концерты Тимура Шаова «А поздравьте меня с юбилеем» пройдут в декабре по всему Израилю:

9 декабря, понедельник, 20:00 – Нетания, ул. Разиель 4, «Гейхал а-тарбут» – Аудиториум

10 декабря, вторник, 20:00 – Реховот, ул. Герцель 234, исследовательский центр «Вайцман» – зал «Села»

11 декабря, среда, 20:00 – Иерусалим, ул. Маркус 20, театр «Иерушалаим» – зал «Реббека Краун»

13 декабря, пятница, 20:00 – Ашдод, ул. Керен Кайемет ле-Исраэль 90, Матнас «Дюна-Юд»

14 декабря, суббота, 20:00 – Беэр-Шева, ул. Герцль 12, Дом музыки «Тамуз»

16 декабря, понедельник, 20:00 – Петах-Тиква, ул. а-Алия а-Шния 1, зал «Шарет»

17 декабря, вторник, 20:00 – Ришон ле-Цион, ул. Ротшильд 60, зал «Мофет»

18 декабря, среда, 20:00 – Хайфа, пр. а-Наси 138, зал «Раппопорт»

Заказ билетов на сайте: https://showman.co.il/e/timur-shaov-ubileynie-koncerti/

Фотографии: Юрий Терещенко, Дмитрий Елисеев

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