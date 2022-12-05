Заглавное фото – קרדיט קתרינה סבינה- באדיבות הקפסולה



9-14 декабря 2022 года, Комплекс «Тхия, 14, Яффо». Вход свободный. Выставка поп-ап по случаю израильского Дня переработки отходов

30 художников примут участие в ночном творческом марафоне, который пройдет по случаю Дня переработки отходов в Израиле в здании Revival Complex 14 в Яффо. За 14 часов художники «оживят» промышленные отходы комплекса, где находятся 44 различных производства, и более того, превратят их в произведения искусства. По окончании марафона 9 декабря выставка этих произведений искусства будет представлена широкой публике.

Одновременно с выставкой художники откроют двери своих студий, где посетители смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, послушать лекции и хорошую музыку.

Среди запланированных мероприятий:

– мастер-класс фотографии и видеомонтажа на мобильном телефоне, студия «Почему бы и нет»;

– мастер-класс по производству флиса, который проведет студия «Fleece Art»;

– мастер-класс по керамике «Почувствуй материал», «Studio 1220»;

– роспись по «живому» полотну, или искусство татуировки, «Contra Studio»;

– «Столярное дело как образ жизни» в «Estaville Carpentry».

Также на мероприятии: лекции в формате «TED»:

– «Как создать изобилие из изобилия», дизайн и использование того, что имеем, лекции доктора Яэль Штимберг и Эсти Ахимеир, основателей-партнеров проекта «Just A Second», которые представят свое видение комплексов для сознательного потребления, проектирования, творчества и ремонта – из имеющегося «изобилия», и за мгновенье до того, как выбросить его на свалку.

– «Как повторно использовать саму жизнь», художник и общественный деятель Ади Екутиэли, художественный руководитель и куратор Центра экологического образования «Хирия№ – о концепции повторного использования, ее экологической, политической, социальной и культурной составляющих;

– «Дизайн во благо», лектор Эли Саар;

– «В 10 лет я поднял слона!», лектор Таль Тэнэ-Чачкес, предпринимательница и нетрадиционный художник, о возможностях, предпринимательстве, связях и творческом подходе к концепции отходов и климатическом кризисе.

Музыка, еда и напитки, несомненно, станут важным элементом мероприятия «Тхия, 14». Церемонию открытия будет сопровождать группа Jamliel с отличным джазом, в состав которой входят члены архитектурного бюро, расположенного в комплексе Тхия, 14. А еду и напитки поставит «Студия 207», также находящаяся в здании комплекса.

Здание по адресу: Тхия, 14, Яффо-Тель-Авив, было построено в 1960-х годах для промышленного использования, и рассчитано на 150 рабочих мест для различных отраслей промышленности того периода. С годами некоторые из старых отраслей были заменены передовыми технологиями, и постепенно в здании произошло смешение производств традиционных и новейших технологий.

В здании находится 44 разнообразных предприятия – от ремесленных мастерских, студий художников самого разного профиля, социальных и культурных пространств – до современных предприятий израильского хай-тека, самого передового в мире.

Разумеется, каждое из этих предприятий производит отходы, будь то алюминиевая стружка, различные виды пластика, картона и бумаги, железо, дерево, губка и многое другое. О новом взгляде на переработку, существующие сегодня теории и практики утилизации материалов.

9 декабря, с 11:00 до 16:0 по адресу улица Тхия, 14, Яффо-Тель-Авив, вход свободный!

Подробнее на странице в Facebook: «Revival 14 – ремесленное и творческое пространство» – https://www.facebook.com/profile.php?id=100087707565060

Текст и фото – по материалам пресс-релиза