«Урод» – смешная трагедия или «Выпей море, Ксанф»

Проект «Линия жизни. Израиль» и «Эмоциональный театр» Владимира Орёнова представляют: «Урод» – спектакль о любви и свободе. Суббота, 21 сентября 2024 года, Тель-Авив, Центр Сузан Далаль, 20:00

Прощай, Клея… Я свободен. Никто, никогда не дотронется больше до моего тела. Ни плеть эфиопа… ни твои руки, Клея. Ни ненависть, ни любовь. Я сам пойду к пропасти.

Эзоп

Приведенная цитата принадлежит Эзопу, точнее – известному бразильскому драматургу Гильерме Фигейредо, написавшему пьесу «Лиса и Виноград» еще в 1952 году. «Лиса и виноград» принесла Фигейредо международную известность и была переведена на многие языки мира. В 1957-м эту пьесу перевели и на русский язык и в том же году по ней был поставлен спектакль в режиссуре Георгия Товстоногова в БДТ в Ленинграде, а затем и во многих других театрах.

Тот спектакль, который увидят израильские зрители в сентябре, наполнен радостью жизни, весельем, музыкой, оптимизмом, что неожиданно для тех, кто читал эту довольно печальную пьесу Гильерме Фигейредо. Спектакль «Урод» по пьесе Фигейредо поставил заслуженный деятель искусств Польши и лауреат премии «Золотая маска», известный режиссер, театральный критик и телеведущий Владимир Орёнов, репатриировавшийся в Израиль 6 лет назад и создавший здесь свой «Эмоциональный театр».

Казалось бы, грустная комедия (смешная трагедия) Фигейредо становится веселой забавой, но «Эзоп»-текст – незауряден и неоднозначен, а Эзоп-образ здесь становится саркастическим и нетерпимым «Уродом».

Итак, каков же сюжет фигейродовский басни об Эзопе? Уродливого раба с острова Самос, один взгляд на которого вызывает слезы и отвращение, покупает философ Ксанф. Эзоп не только услаждает ум хозяина забавными баснями и историями, но и помогает ему выпутаться из нескольких неприятных ситуаций, грозящих Ксанфу позором. Жена хозяина, красавица Клея, влюбляется в Эзопа, несмотря на его внешность… А дальше… Дальше все не так, как казалось бы должно быть. Водевиль превращается в выбор: надо выбрать между рабством и жизнью или свободой и смертью – прыгнуть со скалы в пропасть. Быть свободным человеком опаснее и ответственнее, чем быть рабом. К свободныи относятся иначе – им завидуют.

Это спектакль о том, что не надо бояться; о том, что в жизни есть безвыходные ситуации, есть отчаяние, ревность, но есть и любовь, спасение, смех, есть право человека на свободу, человеческое достоинство. И есть трагический выбор между жизнью в рабстве и гибелью как свободный человек. Это спектакль о власти и зависимости, о страстях и тщеславии, безжалостности и сарказме, подобострастии и ревности.

Чем же сегодня актуален Эзоп – раб, который в своих баснях изъяснялся метафорами? Тем, что через его басни мы можем оценить понятие свободы в современном мире и иллюзию абсолютной свободы.

«Голодная лисица увидела на высокой беседке спелые кисти винограда.

Она хотела достать его, но не смогла.

Тогда она удалилась, сказав: «Он ещё зеленый»».

Эзоп

Но кто такой Эзоп? Жил ли такой человек? Или это выдуманный поэт-баснописец и все его жизнеописания – звенья эзоповской легенды? Басни Эзопа вошли в историю, да и в язык в позднейших поэтических переработках от Федра до Крылова, но вот был ли Эзоп исторической личностью – сказать невозможно. Впервые его упомянул Геродот – именно он написал, что Эзоп был рабом некоего Иадмона с острова Самос, а потом был отпущен на волю.

Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, что Эзоп происходил из Фракии, первого его хозяина звали Ксанф, а Идмон Глухой освободил Эзопа. Аристофан сообщает подробности о смерти Эзопа и басню об орле и жуке, рассказанную им перед смертью. Комик Платон (конец V века) упоминает и о посмертных перевоплощениях души Эзопа. Комик Алексид (конец IV века), первым написавший комедию с названием «Эзоп», вплетает легенду об Эзопе в легенды о семи мудрецах и царе Крёзе.

Первый роман «Жизнеописания Эзопа» датируется II веком н. э., а в Европе с XI века получила хождение византийская редакция «Жизнеописаний». Чем дальше, тем больше Эзоп из личности становился мифом, образом уродливого, мудрого и хитрого «фригийского раба». А теперь – оп-ля – и мы в начале 1940-х годов, когда начал свою литературную деятельность в качестве театрального и литературного критика Гильерме Фигейредо, многие пьесы которого основаны на античных сюжетах из истории Древней Греции. Одновременно Фигейредо занимался переводами классиков мировой литературы, в том числе Мольера, Шекспира и Бернарда Шоу. В 1949 году ассоциация театральных критиков Бразилии присудила Гильерме Фигейредо золотую медаль и диплом лучшего драматурга Бразилии.

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Заглавную роль – баснописца Эзопа исполняет актер израильского кино и театра, лауреат израильских премий «Человек года» 2004, 2019 и «Лучший актёр года» 2016 – Владимир Фридман.

Роль Ксанфа – философа и хозяина Эзопа – исполняет актер, певец и музыкант, лауреат театральной премии «Золотая маска» Евгений Зайцев.

Также в спектакле заняты:

актриса театра «Гешер» Светлана Демидова

актриса театра и кино, лауреат международной премии исполнителей художественного слова и премии за лучший дебют сезона Вера Орёнова.

актер театра и кино, известный своими работами на сцене «Гешера» и театра «Маленький»- Николай Туберовский.

За пультом звукорежиссёра спектакля «Урод» – музыкальный руководитель «Эмоционального театра», скрипач, лауреат международных премий Аркадий Клейн.

«Урод». «Эмоциональный театр Владимира Оренова».

Суббота, 21 сентября 2024 года, Тель-Авив, Центр Сузан Далаль, 20:00

Заказ билетов – https://fn.kassa.co.il/announce/79214

Продолжительность спектакля «Урод» – 1час 40 минут.

Ссылка на тизер: https://youtu.be/GFfjde5rz5o?si=9_naumCzboD8ap96

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Все фотографии © Александр Ханин – предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»