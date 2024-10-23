Ужас без ужасов

Выставка «Свет во мраке» в Яффском порту – одно из самых сильных эмоциональных переживаний, связанных с документацией черной субботы 071023 и нынешней войны. Проект был задуман 8 октября 2023 года – именно так, через день после начала войны «Железные мечи», когда актриса, продюсер, режиссер и руководитель театральной школы Дана Дворин поняла, что необходимо документировать происходящее в Израиле.

Документацией войны «Железные мечи» занимаются тысячи людей – от фотографов периодических изданий до особых групп в Национальной библиотеке и государственных архивах и учреждениях. Действуют сотни проектов – интернет-, видео-, фото-, теле-проекты. Дана Дворин создала вместе с 50 добровольцами проект из песка – sand-art. Проект такой эмоциональной силы, что выйдя из мрака затемнённого павильона этой выставки на свет Яффского порта я могла сделать только одно – молча, час, не двигаясь, сидеть на скамейке. Невозможно было ни с кем разговаривать, невозможно было записать впечатления, хотя они переполняли, невозможно было рассматривать фотографии – потому что их не было. Потому что там, на выставке, также невозможно было отвлечься от происходящего ни на секунду, чтобы достать телефон и сделать несколько снимков.

Сколько я не читала заранее, сколько не смотрела документальных записей, я не была готова к тому, что увидела и услышала, хотя, казалось бы, мы видим и слышим то, о чем говорится на выставке, каждый день – уже год. УЖЕ ГОД!!!!!! Уже больше года. И каждый день – уже больше года – добавляется тяжесть. С каждым днем – уже год – это ноша становится все невыносимее. И нет – к ней нельзя привыкнуть. Разве можно привыкнуть к аду?

Ад длится год, каждый день – новый круг ада. Каждый день кто-то не выдерживает, сходит с ума, сходит с дистанции. Каждый день гибнут люди. Каждый день мы засыпаем и просыпаемся с мыслями о заложниках.

Это, казалось бы, простая для восприятия выставка – 4 зала, сухие ветки и песок в качестве антуража, музыка. В одном из залов – макет кибуца, в нем горят дома… В кибуце горят дома – я пишу эту фразу так рутинно. Видеоэкраны: актрисы зачитывают свидетельства женщин, переживших 7 октября. В качестве иллюстраций – анимация в стиле sand-art и отрывки из теле-новостей. Это так просто и так страшно, это удар под дых и по всем чувствам.

Этот проект, сделанный на стыке эмоций и боли, и эта выставка производят огромное впечатление.

Дана Дворин и голливудский режиссер и музыкальный продюсер Бен Зайдман, а также привлеченные ими добровольцы, художницы, актрисы занимаются этим проектом уже почти год. На данный момент собраны и обработаны 40 свидетельств – свидетельства только женщин. Так решила Дана Дворин, которая много лет руководит общественным театром «Платформа», где оказывается помощь женщинам, пережившим те или иные травмы. В театре Дана работает при поддержке психологов и специалистов по травме. В этом же проекте, свидетельства для которого продолжают собираться, нет ни психологов, ни какой-либо специализированной помощи – все пропускается через себя: свидетельства не только тех, кого убивали, сжигали, уничтожали и кто выжил вопреки всему, но и тех, кто их спасал – женщин-полицейских, женщин-военнослужащих, медсестер, врачей, операторов МАДА и других.

Видео-инсталляция длится 43 минуты. Слезы льются часами.

Четыре зала: временная шкала, которая начинается в субботу 071023 в 6:29 и показывает две точки зрения – широкую общественную точку зрения, кадры новостных каналов, и точку зрения, сфокусированную на действиях женщин и на их реакциях на происходившие события в опосредованной форме. Записанные документальные свидетельства очевидцев зачитываются профессиональными актрисами на иврите и на английском языке. Иллюстрация к их словам – песочная анимация, sand-art. Эти иллюстрации на видео-экранах – призрачны и прозрачны, дунешь – и их нет. Песок рассыпался, улетел. Искусство sand-art – мимолетно. Но цель это проекта – обратная: не дать исчезнуть историям 7 октября, сохранить их для будущего, показать в других странах (выставка вскоре будет представлена в Австралии и в США).

Песок улетает, как и души убитых в тот проклятый день. Голоса и видео фиксируют его. Наши души – тех, кто должен помнить и передать – затягиваются в зыбкий песок, погружаются в него, как и в документальные съёмки, выпуски новостей, обрывки разговоров, фрагменты рассказов о том, что стало беспрецедентным подвигом, потрясением, отвагой, ужасом, борьбой, страхом, слабостью, отчаянием.

Всё это по-прежнему невозможно осознать… Но мы обязаны это сделать.

Вот что говорит сама Дана Дворин:

«Нужно пережить боль, чтобы продолжить жить дальше. Многое в моей жизни было связано с прикосновением к травме, к выходу из нее через творчество. В духовном смысле я чувствую, что мое призвание – строить жизнь и создавать новые смыслы для людей, прошедших через травму. Создавать надежду после очень большой потери, дать человеку возможность дышать в аду».

Два-три десятилетия назад Дана Дворин была одной из самых популярных звезд детских каналов в Израиле. Сейчас к своему послужному списку она добавила мультисенсорную выставку «Свет во мраке» в порту Яффо. Первое видео-свидетельство в ее проекте было опубликовано в конце октября 2023 года, к нему был приложен короткий подкаст, за которым последовали новые истории, которые и было решено объединить в выставку.

«Это альтернативный способ представить ужас 7 октября, – объясняет Дана, – графические сцены для аудитории, от которой мы не хотим дистанцироваться. Мы хотим, чтобы наш подход прикосновения к боли позволил рассказать историю и передать ее будущим поколениям.

С детства я хотела делать людей счастливыми, – продолжает она. – Я помню себя ребенком, живущим в районе Тель-Барух в Тель-Авиве. В соседнем доме была школа-интернат и я относила туда игрушки. Позже, когда я была ведущей детского канала, я хотела сделать счастливыми всех детей. С годами я осознала, что детское «сделать счастливым» может указать путь выхода из кризиса. Что значит быть счастливым? Мы должны учиться справляться с проблемами, с трудностями, понимать, что означает испытание болью.

Когда мне было 22 года, я основал собственную продюсерскую компанию, потому что хотела делать не только то, что ожидали или требовали от меня. Хотела быть независимой. И я создала сериал под названием «Бандана Джонс» о детях, которые спасают мир. Тогда мной руководил еще и безмерный азарт.

А немногим более десятилетия назад появилась «Платформа» – социальный театр, обучающий ставших жертвами насилия женщин театральным профессиям. В течение полутора лет мы вместе с «Фондом Коэна» разрабатывали идею, пока мы не пришли к созданию театра для женщин – жертв насилия. Сегодня мы также работаем с жертвами насилия, в том числе с пережившими резню на музыкальном фестивале NOVA 7 октября 2023 года.

7 октября я пережила шок, который не могу описать словами, как будто кто-то выдернул мой позвоночник из тела, и я развалилась на части. Я столкнулся с тем, что не умещалось в моем мире. Моя уверенность исчезла в одно мгновение. Первые три дня я не могла ничего делать, лежала в постели или не отходила от телевизора. Потом я поняла, что помощь другим спасет меня саму от чувства беспомощности.

Я присоединилась к различным группам добровольцев и начала на своей машине развозить вещи для эвакуированных – одежду, игрушки и т. д. Иногда под обстрелами. Позже ко мне обратились с просьбой соединить артистов и эвакуированных. Я знаю все детские и молодежные театры в Израиле, знакома со множеством актеров, так что быстро научилась пользоваться Excel и работала волонтером с утра до ночи.

Но при всем этом искала то, что могу сделать еще – что-то свое. Так и появился проект «Свет во мраке», идея которого состоит в том, чтобы создать библиотеку историй, которая останется для будущих поколений в форме искусства вместо прямой документации.

Первая история этого проекта появилась в сети 26 октября 2023 года в виде видео и короткого подкаста.

Мы начали брать посты, написанные в реальном времени, тексты из фейсбука, статьи, которые мы читали, и превращать их в 5-6-минутный рассказ. Мы обратились к ведущим актрисам, к нам присоединись художницы – мастера sand-art. Было ясно, что нам нужна не жесткая педантичная иллюстрация, а что-то более абстрактное, что-то, что позволит дышать. Искусство – один из способов превратить описание этого ада во что-то более доступное. Из этой пыли, из этого песка мы восстанем и будем бороться за свое существование на этой земле».

– Почему вы решили сосредоточиться только на женских историях?

– 7 октября знаменует собой поворотный момент в истории участия женщин в войнах. Эта война вывела женщин на передний план. Тыл стал фронтом. Женщин и девочек вытащили из их домов, из их кроватей, женщин насиловали, женщины защищали других женщин. Женщины стали воинами, борющимися за свою жизнь и жизнь своих детей. Мы хотим дать право голоса тем, кто хочет рассказать, но пока не может высказаться в полный голос – и тем, кого похитили, и тем, кто не выжил.

– Рассказы женщин читают актрисы, а не сами героини. Почему?

– Это еще один уровень отчуждения. Судя по опыту работы с жертвами, в отчуждении этих показаний есть терапевтический смысл. С самого начала мы хотели, чтобы свидетельства зачитывались актрисами, а не самими женщинами.

Мы встречаемся с делегациями из-за границы, которые приезжают в Израиль для установления контактов. Мы хотим, чтобы библиотека этих историй стала международной. Идея состоит в том, чтобы известные актрисы из-за границы – американки, француженки, японки – будут рассказывать истории на своем родном языке. Когда не израильтяне рассказывают нашу историю, они как бы говорят: «Я верю и сочувствую вам». Эти свидетельства затронут самую разную аудиторию во всем мире, когда они будут услышаны на других языках.

Подробности о выставке «Свет во мраке» – на сайте проекта https://raysoflight.co.il

Заказ билетов https://www.goshow.co.il/pages/minisite/423

5–26 октября 2025 г. | Ангар # 2, Яффcкий порт

Часы работы (вход каждый круглый час):

Будние дни с 12:00 до 19:00.

Пятница с 10:00 до 14:00.

Суббота с 10:00 до 18:00.

Йом Кипур 11-12 октября – выставка закрыта.

В праздник Суккот выставка будет работать с 12:00 до 19:00.

ВХОД ТОЛЬКО С 16 ЛЕТ

Текст – Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены организаторами выставки.