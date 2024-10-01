«Свет во мраке»   – выставка в Яффском порту

«Свет во мраке» – выразительная и экспрессивная мультисенсорная международная выставка, посвященная героическим историям женщин в черную субботу 7 октября. Многоплановый художественный проект с участием известных актрис из Израиля и из других стран. С 5 по 26 октября. Яффский порт, Ангар # 2

Новая мультисенсорная выставка «Свет во мраке», организованная Яффcким портом и муниципалитетом Тель-Авива-Яффо, которая пройдет в Яффском порту с 5 по 26 октября 2024 года, освещает героические истории женщин 7 октября 2023 года. Проект организован во благо исторической справедливости, памяти и будущих поколений.

Утро 7 октября захлопнуло перед ними двери в жизнь. Беспросветная тьма опустилась на Израиль, и все мы попали в ужасный водоворот боли и оцепенения. Постепенно из мрака, из тьмы стали высвечиваться истории о подвигах потрясающих женщин: они сражались у себя дома, в поле, на фестивале, с привязанными к ним младенцами и с окружающими их детьми. Большой частью без оружия, без еды и без воды. Часами они боролись за жизнь, голыми руками цепляясь за жизнь, противостоя гранатам, автоматам Калашникова, бушующему огню и ни с чем не сравнимому адскому злу, исходящих от тех, кто казался людьми.



Выставка «Свет во мраке», организованная по инициативе и под художественным руководством актрисы, режиссера и драматурга Даны Дворин, представляет собой мощное по силе воздействия, эмоциональное и доступное всем собрание свидетельств подвигов женщин 7 октября, но без тех ужасных картин, которые распространяются по телевидению и в социальных сетях. Этот красноречивый выразительный проект, образный и сильный, возник благодаря желанию создать художественные свидетельства пережитого ужаса; для того, чтобы подростки и юношество будущих поколений могли узнать и понять, что произошло в нашей стране в черную субботу 7 октября 2023 года.

При входе на выставку посетители погружаются в атмосферу и пространство, пронизанное художественными и эмоциональными элементами, наполненными динамикой и жизнью, включая видео-арт, песочное искусство (sand-art), видео-проекции, музыку и голосовые эффекты, а также особые декорации и детали антуража, которые усиливают чувственные импульсивные впечатления публики, пришедшей на эту выставку, экспозиция которой тщательно продумана таким образом, чтобы как можно полнее проиллюстрировать истории героизма женщин 7 октября. Посетители идут вдоль оси – временной шкалы, которая начинается в субботу 071023 в 6:29 и показывает две точки зрения: широкую национальную точку зрения, отражающую переживания и впечатления израильтян, не бывших непосредственно на месте трагедии и дополнительную точку зрения, сфокусированную на действиях героинь и их реакции на происходившие события. Благодаря их свидетельствам можно узнать историю их детей, их мужей, их друзей – тех, кто погиб и тех, кому удалось пережить черную субботу 7 октября.



Все создатели и участники проекта работали абсолютно добровольно. Свидетельства – точная расшифровка рассказов героинь – представлены в виде аудиоклипов, записанных известными израильскими актрисами, в том числе: Лирит Балабан, Мали Леви, Ротем Абухав, Хен Амсалем, Аси Леви, Ирит Каплан, Ола Шур, Джой Ригер, Нели Тагер, Мики Кам и другими, а также американскими и австралийскими актрисами, среди которых Дженнифер Джейсон Ли, Ребекка де Морнэй, Кэти Уолдер и другие. Аудиоклипы представлены на фоне песочного искусства (sand-art) израильских художниц Иланы Яхав, Циви Ваксман и Тали Эран, искусства, олицетворяющего землю, за которую мы сражаемся, и ту невыносимую легкость, с которой реальность может быть изменена в одно мгновение, одним движением руки.

Дана Дворин — инициатор, режиссер и художественный руководитель проекта и выставки. Ее соавтор – Бен Зайдман – режиссер и музыкальный продюсер, ставший полноправным партнером в создании выставки и саундтреков в сотрудничестве с известными американскими композиторами и звукорежиссерами, а также при помощи израильской командой из более чем 30 добровольцев, участвовавших в создании выставки, в сборе свидетельств , монтаже, в подготовке художественных и фоторабот, звукозаписей, переводе текстов, в организационном процессе и во многих других аспектах подготовки выставки.

Выставка проводится при поддержке Фонда Арисон. Подробности на сайте проекта https://raysoflight.co.il

Сайт двуязычный – иврит и английский язык.

Коби Ярдени, директор Яффского порта: «С 7 октября порт Яффо открыл свои двери для выставок и инициатив, как рассказывающих о событиях и жертвах 7 октября, так и поддерживающих выживших в резне и семьи погибших и похищенных и военнослужащих. Мы приглашаем всех посетить выставку «Свет во мраке», чтобы понять, чтобы помнить, чтобы приобщиться к судьбам и к историям, которые стали неотъемлемой частью истории всего израильского общества».

Об обновленном порту Яффо: Порт Яффо, старейший действующий порт в мире, был реконструирован компанией «Атарим» муниципалитета Тель-Авив-Яффо, отвечающей за управление и развитие прибрежной полосы города. Параллельно с продолжением текущей деятельности порта, которая включает в себя рыболовство, исследования в области морской биологии, деятельность кафе, галерей, ресторанов и т. п., в порту ведутся работы по созданию зоны отдыха и развлечений в Ангарах # 2 и в Ангаре #3, в процессе реконструкции которых были построены общественные центры, культурные и коммерческие помещения, а также места для игр и отдыха для детей.

«Свет во мраке»

5–26 октября 2025 г. | Ангар # 2, Яффcкий порт

Часы работы (вход каждый круглый час):

Будние дни с 12:00 до 19:00.

Пятница с 10:00 до 14:00.

Суббота с 10:00 до 18:00.

Йом Кипур 11-12 октября – выставка закрыта.

В праздник Суккот выставка будет работать с 12:00 до 19:00.

Входная плата: 40 шек. Для владельцев карточки «ДигиТель» – 30 шекелей

Группы до 30 человек по предварительной договоренности – по телефону 050-4481160

ВХОД ТОЛЬКО С 16 ЛЕТ

Более подробная информация на сайте муниципалитета Тель-Авива-Яффо: https://bit.ly/3XfDmpS.

Заказ билетов https://www.goshow.co.il/pages/minisite/423

Все иллюстрации предоставлены организаторами выставки. Текст – по материалам пресс-релиза