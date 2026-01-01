На фото: Роман Рабинович. Photo – © RYAN HK

Вариации Гольдберга Баха в исполнении Романа Рабиновича. Концерт в Израильской консерватории 9 января 2026 года

«Любезный Гольдберг, сыграй-ка мне какую-нибудь из моих вариаций».

Граф Кайзерлинг

«Ох, эта музыка. Вариации Гольдберга. Там есть одна мелодия, в самом конце, в очень медленном темпе, очень простая и печальная, но такая щемяще прекрасная – невозможно передать ни словом, ни рисунком, ничем иным, только самой музыкой, такой удивительно красивой в лунном свете. Лунная музыка, светлая, далекая, возвышающая».

Дж. Фаулз. «Коллекционер»

В программе утреннего концерта 9 января – одно из самых монументальных и философских произведений в истории мировой музыки в исполнении блестящего пианиста, лауреата международных конкурсов Романа Рабиновича.

«Гольдберг-вариации» Баха – один из величайших шедевров Баха, вселенная, заключенная в рамки одной темы и тридцати преображений. Это музыка, требующая от исполнителя не только безупречной техники, но и глубокой интеллектуальной зрелости. Роман Рабинович предложит свою интерпретацию этого произведения, дополнив его современным израильским прочтением темы ностальгии от маэстро Йоава Тальми.

Пианист Роман Рабинович открывает сезон фортепианных вечеров, в котором принимают участие музыканты, отобранные для престижной программы Building Bridges https://buildingbridges-andrasschiff.com/, основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году. Рабинович, победитель 12-го Международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна в 2008 году, регулярно выступает в качестве солиста с ведущими оркестрами США и Европы, включая Шотландский национальный оркестр, Симфонический оркестр Сиэтла, Парижский камерный оркестр, Пражский симфонический оркестр и другие. Он давал концерты в таких залах, как Вигмор-холл в Лондоне, Гевандхаус в Лейпциге, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, и принимал участие в фестивалях в Марлборо, Люцерне и «Пражской весне».

«Вариации Гольдберга» исполняются Романом Рабиновичем в последние сезоны по всему миру, в том числе в Вигмор-холле в Лондоне.

«Вариации Гольдберга» Баха были опубликованы в 1741 году как четвертая часть цикла Clavier-Übung (упражнения для клавира) и назывались тогда «Ария с различными вариациями для клавесина». Имя виртуоза Иоганна Готлиба Гольдберга связали с этим произведением лишь в 1802 году, когда Иоганн Николаус Форкель опубликовал биографию Баха.

Согласно легенде Форкеля, российский посланник в Саксонии граф Кайзерлинг часто страдал от бессонницы и просил Баха написать для его домашнего музыканта Готлиба Гольдберга «успокаивающую и жизнерадостную музыку», чтобы скрасить бессонные ночи. Хотя достоверность этой истории часто ставится под сомнение, она прочно закрепила за шедевром его название. Ария, лежащая в основе вариаций, – это элегантная сарабанда самого Баха, на основе которой он выстроил величественную конструкцию, поражающую своим разнообразием и гармонией.

По словам Форкеля, «граф Кайзерлинг, бывший посланник России в Саксонии, часто бывал в Лейпциге. Среди его слуг находился молодой и талантливый человек – Иоганн Готлиб Гольдберг, клавесинист, ученик Вильгельма Фридемана Баха [старшего сына Баха], а позднее и самого Иоганна Себастьяна Баха. Граф страдал бессонницей и слабым здоровьем, и Гольдберг, который проживал в его доме, должен был оставаться в соседней комнате и облегчать страдания своего господина музыкой. Когда граф попросил Баха сочинить для Гольдберга несколько клавирных пьес, Бах решил написать цикл вариаций – форму, которая ранее его особенно не привлекала. Однако родился шедевр. Граф был настолько восхищен, что назвал произведение «моими вариациями». Он часто говорил: «Дорогой Гольдберг, сыграй мне одну из моих вариаций». Вряд ли Бах когда-либо получал столь щедрое вознаграждение за свои сочинения: граф подарил ему золотой кубок и сто луидоров».

О произведении Йоава Тальми:

В рамках празднования 80-летия Консерватории концерт 9 января откроет пьеса «Тоска» из цикла «Настроения» Йоава Тальми. Дирижер и композитор Йоав Тальми – один из самых успешных израильских музыкантов, лауреат премии премьер-министра (2013) и премии АКУМ (2018).

Еще в 1969 году на фестивале в Тэнглвуде (США) Тальми получил Премию Кусевицкого для молодых дирижёров, а в 1973 году стал лауреатом конкурса молодых дирижеров Фонда Руперта в Лондоне. В 2007 году министр культуры и науки Израиля присудил Тальми Премию Франка Пелега «за многолетнюю художественную деятельность на высоком уровне, за выдающиеся достижения и вклад в музыкальную жизнь Израиля».

Тальми родился в кибуце Мерхавия в 1943 году и с ранних лет изучал фортепиано, композицию и дирижирование: сначала в Консерватории Тель-Авива и в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве, затем в Джульярдской школе в Нью-Йорке. «Душевные состояния» были написаны для фортепиано соло в 2019 году и включают пять миниатюр, отражающих различные состояния души – в духе романтической традиции циклов коротких характерных пьес для фортепиано.

*****

Пятница, 9 января 2026, 11:30

Концертный зал Израильской консерватории музыки

Роман Рабинович (Израиль / Канада) – фортепиано

Программа:

Йоав Тальми: «Тоска», из цикла «Душевные состояния»

Иоганн Себастьян Бах: Вариации Гольдберга, BWV 988

Билеты: https://www.icm.org.il/event/rabinovich0126/

Молодёжь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест в зале)

Молодёжь 22–35 лет: 45 шекелей

Центр камерной музыки

Сезон 37 | 5786 год | 2025–2026

О проекте Building Bridges https://buildingbridges-andrasschiff.com/, в рамках которого до конца сезона в Центре камерной музыки Израильской консерватории в Тель-Авиве пройдут концерты еще трех пианистов:

«Сольный концерт – это как визитная карточка: в ней вы музыкальным языком рассказываете, кто вы есть, что в данный момент пробуждает ваше любопытство, какие сверхмузыкальные идеи для вас важны. Я прошу всех любителей музыки слушать с открытым сердцем и открытыми ушами и желаю всем участникам много радости в открытии этих молодых талантов”.

Сэр Андраш Шифф.

Даже после окончания престижной консерватории молодым музыкантам бывает нелегко успешно утвердиться на международном музыкальном рынке: независимо от таланта и технического совершенства, им, как правило, недостаёт концертной практики и доступа к важным профессиональным сетям. Именно здесь вступает в действие наставническая программа сэра Андраша Шиффа Building Bridges, в рамках которой с 2014 года он целенаправленно и последовательно поддерживает молодых пианистов.

Каждый сезон Андраш Шифф, который сам построил свою международно признанную карьеру без «трамплина» в виде побед на крупных конкурсах, отбирает трёх одарённых пианистов с яркими музыкальными индивидуальностями и в сотрудничестве с conc.arts berlin (https://concarts-berlin.de/) организует для них сольные концерты на концертных площадках и фестивалях по всей Европе. Целью является поддержка молодых артистов в создании связей и формировании личной профессиональной сети.

Особое внимание уделяется разработке концертных программ, которые сэр Андраш Шифф формирует в тесном диалоге с музыкантами. Эти программы должны отражать не только пианистическое мастерство, но и художественное любопытство и идеи участников. На каждый концерт приглашаются агентства артистов, организаторы концертов, представители звукозаписывающей индустрии, коллеги-музыканты и журналисты, пишущие о музыке.

Отобранные музыканты уже завершили обучение и участвовали в различных престижных конкурсах. Тем не менее они находятся лишь в начале своего профессионального пути, и участие в Building Bridges даёт им возможность с самого начала выстраивать своё будущее на прочной и перспективной основе. С 2014 года в рамках программы было поддержано 22 пианиста, которые уже сделали заметные карьеры.

Фото ( credit RYAN HK) – предоставлено Центром камерной музыки при Израильской консерватории